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Идеальная свадьба от Леонардо да Винчи: как великий изобретатель планировал торжества


Леонардо да Винчи – итальянский художник, изобретатель и устроитель свадеб. | Фото: ru.wikipedia.org и atlasobscura.com.

Леонардо да Винчи – итальянский художник, изобретатель и устроитель свадеб. | Фото: ru.wikipedia.org и atlasobscura.com.

Самый знаменитый итальянец эпохи Возрождения Леонардо да Винчи прославился как художник, изобретатель, музыкант и ученый. Но мало кто знает, что он ещё и организовывал свадьбы, настолько же яркие, как вся жизнь и деятельность этого человека.

Кадр из телесерила «Демоны да Винчи». | Фото: btlnews.com.

Кадр из телесерила «Демоны да Винчи». | Фото: btlnews.com.

 

Гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи родился в 1452 году. В то время, как другие одаренные люди тех лет проводили время за войнами или в борьбе за власть, да Винчи проектировал машины, которые опережали свое время на несколько веков.

Поэтому неудивительно, что достижения в живописи и изобретениях да Винчи затмили его известность свадебного планировщика. Он был устроителем торжеств пять лет и в это, как и все остальное, что он делал, вложил свой ум и смелость.
Конструкция да Винчи для прогулок по воде. | Фото: commons.wikimedia.org.

Конструкция да Винчи для прогулок по воде. | Фото: commons.wikimedia.org.

Молодой Леонардо да Винчи помогал своему отчиму-кондитеру делать марципаны. В возрасте 20 лет он стал учеником в ресторане под названием «Три улитки», а уже через год был поставлен во главу кухни. Да Винчи полностью изменил меню, но посетители не оценили нововведений и Леонардо выгнали с работы.


В это время да Винчи проявил большой интерес к столовому этикету. Некоторые историки даже приписывают ему изобретение салфетки.
Модель подводной лодки Леонардо да Винчи. | Фото: theminiaturespage.com.

Модель подводной лодки Леонардо да Винчи. | Фото: theminiaturespage.com.

Но все же очевидно, что да Винчи был предназначен для более важных вещей. И он стал организатором свадеб. Не обращая внимания на свои уникальные навыки в науке, математике и анатомии человека, не говоря уже о талантах в живописи и скульптуре, он занял должность Мастера праздников и банкетов.

В 1489 году да Винчи организовал свадьбу герцога Джованни Галеаццо с Изабеллой Арагона. Церемония включала декорации с небом и вращающимися планетами. По мере того, как жених и невеста проходили мимо, каждая планета по очереди раскрывалась, представляя внутри человека, одетого божеством. Один за другим, эти «боги» читали молодоженам любовную поэму.
Идеальная свадьба от Леонардо да Винчи: как великий изобретатель планировал торжества

«Тайная вечеря» да Винчи. На одной из свадеб он спланировал, что обедающие так же будут сидеть по одной стороне длинного стола. | Фото: commons.wikimedia.org.

Для свадьбы герцога Милана в 1491 году Леонардо да Винчи разработал меню, развлечения и украшения и костюмы для приглашенных гостей. Особенно необычной была планировка столовой. Все празднующие садились за один стол только с одной стороны. Эта идея позже была использована для картины «Тайная вечеря».

Не все торжества проходили гладко. Лодовико Сфорца тоже хотел сделать что-то из ряда вон выходящее на свадьбу с принцессой Беатрис д'Эсте. Да Винчи из торта и поленты создал полностью съедобный многометровый алтарь. Буквально накануне свадьбы табуны изумленных крыс напали на вкуснятину и все уничтожили. Этого да Винчи не учел. Свадьба была отложена, пока не испекли новый алтарь.
Модель автомобиля Леонардо да Винчи. | Фото: theminiaturespage.com.

Модель автомобиля Леонардо да Винчи. | Фото: theminiaturespage.com.

Со временем планирование свадеб отошло в сторону, и гений да Винчи переключился на работы по проектированию военного оружия и разработку военной стратегии для итальянских тиранов. Он изобрел подводную лодку, автомобиль, парашют, гигантский арбалет и прообраз современного танка.

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Идеальная свадьба от Леонардо да Винчи: как великий изобретатель планировал торжества

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Идеальная свадьба от Леонардо да Винчи: как великий изобретатель планировал торжестваПодписаться на мой Instagram
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