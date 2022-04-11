Идеальная свадьба от Леонардо да Винчи: как великий изобретатель планировал торжества

Леонардо да Винчи – итальянский художник, изобретатель и устроитель свадеб. | Фото: ru.wikipedia.org и atlasobscura.com.
Самый знаменитый итальянец эпохи Возрождения Леонардо да Винчи прославился как художник, изобретатель, музыкант и ученый. Но мало кто знает, что он ещё и организовывал свадьбы, настолько же яркие, как вся жизнь и деятельность этого человека.
Кадр из телесерила «Демоны да Винчи». | Фото: btlnews.com.
Гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи родился в 1452 году. В то время, как другие одаренные люди тех лет проводили время за войнами или в борьбе за власть, да Винчи проектировал машины, которые опережали свое время на несколько веков.
Поэтому неудивительно, что достижения в живописи и изобретениях да Винчи затмили его известность свадебного планировщика. Он был устроителем торжеств пять лет и в это, как и все остальное, что он делал, вложил свой ум и смелость.
Конструкция да Винчи для прогулок по воде. | Фото: commons.wikimedia.org.
Молодой Леонардо да Винчи помогал своему отчиму-кондитеру делать марципаны. В возрасте 20 лет он стал учеником в ресторане под названием «Три улитки», а уже через год был поставлен во главу кухни. Да Винчи полностью изменил меню, но посетители не оценили нововведений и Леонардо выгнали с работы.
В это время да Винчи проявил большой интерес к столовому этикету. Некоторые историки даже приписывают ему изобретение салфетки.
Модель подводной лодки Леонардо да Винчи. | Фото: theminiaturespage.com.
Но все же очевидно, что да Винчи был предназначен для более важных вещей. И он стал организатором свадеб. Не обращая внимания на свои уникальные навыки в науке, математике и анатомии человека, не говоря уже о талантах в живописи и скульптуре, он занял должность Мастера праздников и банкетов.
В 1489 году да Винчи организовал свадьбу герцога Джованни Галеаццо с Изабеллой Арагона. Церемония включала декорации с небом и вращающимися планетами. По мере того, как жених и невеста проходили мимо, каждая планета по очереди раскрывалась, представляя внутри человека, одетого божеством. Один за другим, эти «боги» читали молодоженам любовную поэму.
«Тайная вечеря» да Винчи. На одной из свадеб он спланировал, что обедающие так же будут сидеть по одной стороне длинного стола. | Фото: commons.wikimedia.org.
Для свадьбы герцога Милана в 1491 году Леонардо да Винчи разработал меню, развлечения и украшения и костюмы для приглашенных гостей. Особенно необычной была планировка столовой. Все празднующие садились за один стол только с одной стороны. Эта идея позже была использована для картины «Тайная вечеря».
Не все торжества проходили гладко. Лодовико Сфорца тоже хотел сделать что-то из ряда вон выходящее на свадьбу с принцессой Беатрис д'Эсте. Да Винчи из торта и поленты создал полностью съедобный многометровый алтарь. Буквально накануне свадьбы табуны изумленных крыс напали на вкуснятину и все уничтожили. Этого да Винчи не учел. Свадьба была отложена, пока не испекли новый алтарь.
Модель автомобиля Леонардо да Винчи. | Фото: theminiaturespage.com.
Со временем планирование свадеб отошло в сторону, и гений да Винчи переключился на работы по проектированию военного оружия и разработку военной стратегии для итальянских тиранов. Он изобрел подводную лодку, автомобиль, парашют, гигантский арбалет и прообраз современного танка.
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