Естественная защита растений от болезней и вредителей

Выбор покупных инсектицидов и фунгицидов, которые можно использовать в момент завязывания плодов и плодоношения, очень ограничен.

На этом этапе рекомендуется использовать натуральные препараты, которые будут полностью безопасны для человека. Свою эффективность в качестве естественной защиты растений от болезней и вредителей показала куркума. Куркума — природный антисептик благодаря активному ингредиенту куркумину. Более того, в этой специи содержится огромное количество антиоксидантов, которые повышают иммунитет растений и делают их более устойчивыми к болезням и вредителям.







Куркуму можно использовать в качестве инсектицида и фунгицида несколькими способами.

Первый способ очень простой: разведите 2 ст л куркумы в небольшом количестве воды, а затем доведите до объема 8 л.







Опрыскайте полученным раствором растения. Регулярно проводите такую бюджетную обработку сада и огорода, чтобы защитить посадки от вредителей и болезней.

Чтобы использовать куркуму в качестве натурального пестицида, смешайте 1 ст л куркумы с 1 ст л экологического моющего средства и 4 л воды. Полученным препаратом необходимо обрызгать растения.







Куркума поможет защитить сад и от муравьев. Чтобы обезопасить растения, просто посыпьте землю вокруг них порошком куркумы.







Если вредители уже атаковали растения, то куркуму можно нанести прямо на листья.

Помимо того, что куркума помогает справиться с болезнями и вредителями, ее также можно использовать для восстановления растений после обрезки или прививки. Для этого необходимо смешать небольшое количество куркумы с водой и нанести полученную пасту на поврежденные места.







Еще один способ использования куркумы на огороде и в саду — для быстрого укоренения растений. Подготавливая землю для черенкования, добавьте к ней 2 ст л куркумы.







Таким образом, куркума способна заменить большое количество дорогих покупных препаратов для сада и огорода.

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