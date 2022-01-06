Как русины попали в Закарпатье, сербы – в Германию, и где в Италии живут славяне

Малые славянские народы: их история и традиции.
Славяне - самая многочисленная этноязыковая общность Европы. Многие славянские народы создали крупные государства, влияли на политику всех стран на континенте. Но в некоторых регионах они оказывались в положении анклава, со всех сторон окруженного другими культурами. Так появились малые народы славян. У каждого из них была своя судьба, своя культура и язык. Кто-то сохранился как самостоятельный этнос и до наших дней.
Лужичане
Когда речь заходит о лужичанах, обычно подразумеваются потомки западнославянского союза племен, во главе которого стояли сербы (самоназвание родственно балканским сербам). Лужицкие сербы относились к одной из трех самых крупных групп полабских славян и имели довольно широкий ареал расселения. Их поселения были раскинуты по значительной части территории современной центральной и восточной Германии.
Лужичане проживают в восточной Германии, на границе с Чехией./Фото: fb.ru
Начиная с VIII века полабские земли много раз переходили из одних владений в другие. До XI века они находились в составе германских территорий, а затем ненадолго были завоеваны Польшей. В XVI-XVII столетиях они относились к чешским владением, после чего вновь перешли Саксонии. Последние политические изменения в полабских территориях произошли в XIX веке, когда лужицкие сербы попали в состав Пруссии.
В подобных тяжелых условиях лужичанам было крайне тяжело развивать свою культуру и язык. На протяжении многих веков этнос всеми возможными способами пытались ассимилировать, однако это не помешало ему сохранить свою самобытность. В настоящее время потомки лужицких сербов официально признаны национальным меньшинством ФРГ. Они проживают в собственных ограниченных автономиях на исторической родине Лужице (Бранденбург и Саксония). Несмотря на трудное прошлое, лужичане сохранили свой культурный и этнический славянский дух.
Лютичи
Лютичи — еще один народ полабского союза племен. Ареалом их расселения были территории между Эльбой, Балтийским морем и Одером. Название они получили в честь своего тотемного животного — волка, которого в средневековые времена называли «лютым».
Как и другие племена, лютичи долго сопротивлялись экспансионной политике германцев. Их образ жизни был тесно связан с ведением войны, и народ справедливо считали самым воинственным среди всех славян. Они ожесточенно сопротивлялись набегам, стремясь сохранить привычные места обитания и быт.
Лютичи были самым воинственным славянским народом./Фото: liveinternet.ru
Однако систематические войны с Франкской империей, в ходе которых предпринимались неоднократные попытки захватить полабские земли, постепенно ослабили лютичей. Они были вынуждены мигрировать на другие территории, в частности земли Беларуси и Литвы. Оставшийся народ по этносу, культурным и бытовым особенностям постепенно полностью смешался с захватчиками. Агрессивная политика германцев привела к тому, что спустя века лютичи сами перестали идентифицировать себя в качестве отдельного народа.
Кашубы
Прямые потомки древних славянских поморских племен — кашубы — заселяли большую часть современной польской территории. В X веке она простиралась от Вислы к Одеру и до Балтийского моря. Многочисленные войны и разделы территорий привели к тому, что кашубы потеряли свой суверенитет еще в средневековье. Начиная с XII века они находились в зависимости от немецких княжеств, после попали под власть к полякам, их захватывали крестоносцы. Окончательно закрепил территории в составе Польши Версальский договор, заключенный после Первой мировой войны.
Кашубы в национальных костюмах./Фото: studentportal.pl
Сегодня народ проживает в регионе, за которым исторически заложилось название Кашубия (северные территории Польши). Большая часть населения разговаривает на кашубском языке (очень близок к польскому), в основе которого лежат поморские диалекты. Кроме того, все представители этого этноса хорошо владеют польским и предпочитает подчеркивать свое гражданство.
Резьяне
Резьяне — народ со славянскими корнями, проживающий на севере Италии. Свое название они получили от реки Резьи, на берегах которой селились. Несмотря на совершенно отличную от славянской наружность и заметную обособленность языка, резьяне ассоциируют себя со славянами. Это теория нашла отражение в трудах русского лингвиста Ивана Бодуэна де Куртенэ. Он предположил, что резьяне образовались в результате смешения славянских племен с туранскими.
Молитва «Отче наш» на резьянском языке./Фото: upload.wikimedia.ru
Культурные и бытовые особенности народа представляют собой смешение итальянских и славянских традиций. Язык резьян имеет много общего с хорватским и сербским, на основании чего он был выделен в группу сербскохорватских наречий.
Русины
Русины относятся к восточнославянской группе, этническими предками которых называют уличей, тиверцев и белых хорват. Подавляющее большинство народа проживает в Закарпатской области Украины и восточных территориях Словакии. Небольшое количество несколько столетий назад мигрировало в Сербию, Венгрию, Россию, Хорватию, Канаду, Австралию и США.
Обособленный образ жизни позволил русинам сохранить аутентичность языка и обычаев. Даже их название не менялась несколько десятков веков — с того самого момента, как их земли входили в состав Киевской Руси. После этого территории русин принадлежали Венгерскому королевству и Великому Княжеству Литовскому, входили в состав Речи Посполитой, находились под ведомством Польского королевства. Это оказывало на народ ассимиляционное давление, вследствие чего русины в настоящий момент стали неоднородным этносом.
Многие русины считают себя отдельным и самостоятельным восточнославянским народом.
Представители народа разделились по религиозным убеждениям, избрав своим вероисповеданием католицизм или православие. В зависимости от региона проживания русины стали придерживаться различных политических взглядов и даже по-разному трактовать свою историю.
В настоящее время существует несколько версий происхождения этноса. Среди них концепция с образованием в процессе славянизации венгров, также популярна версия полной исторической самостоятельности, согласно которой русин необходимо считать полноправным восточнославянским народом.
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