Кто придумал парфюм, и как духи спасли средневековую Европу от эпидемии

Кто придумал парфюм, и как духи спасли средневековую Европу от чумы.
Французские духи — это словосочетание ласкает слух всех женщин на планете. Этот продукт приравнивают к произведениям искусства, страстно желают, берегут, «надевают» в свет и наслаждаются им в одиночестве. Некоторые даже одушевляют содержимое изящных флаконов, называя спутником богини или слугой ведьмы. Духи будоражат умы и обостряют чувства, за них готовы платить немалые деньги, с их помощью добиваются расположения. А путь развития европейской парфюмерии был усыпан отнюдь не лепестками роз. Скорее, иной субстанцией.
Кто и когда придумал духи
Духи были изобретены не французами. Благовония для тела и помещений использовались еще в древнем мире. Искусно владели мастерством создания ароматов египтяне, греки, римляне. Также смеси смол и эфирных масел применяли в Древнем Китае и на Аравийском полуострове. Тогда запах не был самоцелью, а скорее дополнительным приятным бонусом.
Масляные смеси предназначались для лечения, улучшения самочувствия, ухода за кожей. Ароматы применялись для стимуляции сексуального влечения, соблазнения, способствовали зачатию детей. Кроме того, благовония широко использовались в религиозной сфере. С помощью запаха древние жрецы управляли духовным состоянием посетителей храмов, настраивались на аскетизм.
В древних цивилизациях аромат был частью культа гигиены и здоровья/Фото: www.klik.gr
Для создания ароматических продуктов применяли исключительно растительное сырье — пряности (корни и семена), масла, лепестки цветов, смолы хвойных деревьев. Аромат был частью культа здорового тела и духа.
Почему же первенство в индустрии ароматов принадлежит французам?
Гигиена и изысканные ароматы были чужды для средневековых европейцев. Духи, технология дистилляции, а вместе с ней цветочные воды и эфирные масла попали в западный мир, когда крестоносцы вернулись из походов. Теперь запах был самоцелью, у него была лишь одна задача — перебить смрад, источаемый грязными телами и отходами человеческой жизнедеятельности, наполняющими средневековые города. Гигиенические процедуры там еще не практиковались, канализация не действовала.
Европейские парфюмеры начали включать в композиции ингредиенты животного происхождения — мускус и амбру. Эти компоненты существенно увеличивали стойкость духов. Также считалось, что они усиливают сексуальную привлекательность носителя запаха. Эта перемена стала переломной, животные ингредиенты дали новый виток развития искусству создания ароматов. Вещества, добытые из желудков кашалотов и половых желез оленей, широко используются и в современной нишевой парфюмерии.
Европейские парфюмеры начали использовать ингредиенты животного происхождения. Кадр из фильма Парфюмер. История одного убийцы.
Требований к духам тех времен было немного — стойкость и резкость. Именно такой парфюм мог перебить неприятные запахи тела и пространства тесных улиц.
Причина того, что именно Франция стала лидером парфюмерного искусства — в непредвзятости и отсутствии преемственности. Такие факторы сдерживают развитие новаторских идей. Конкурирующая Италия все же имела наследие, которое досталось от древних римлян. И это обстоятельство сковывало творческие порывы и дерзость итальянских парфюмеров.
Нота кожи, или как парфюмерия противостояла чуме
Еще один способ внести в образ изящный штрих — надеть кожаные перчатки, которые подвергались щедрой ароматизации. Это позволяло достичь двух целей — спрятать немытые руки, а также преобразить запах плохо обработанной кожи. Эта практика обрела огромную популярность, знатные дамы обзаводились десятками, а то и сотнями пар ароматных перчаток. Их обрабатывали составами с присутствием сандала, розы, жасмина — на выбор или в различных комбинациях. Обязательным ингредиентом служила амбра или мускус, благодаря которым аромат сохранялся на протяжении длительного времени.
Если прежде запах телячьей кожи был нежелательным, то в современной индустрии моды ноту добавляют в композицию намеренно. Парфюм с таким компонентом обретает интимность, провокационное звучание, животный магнетизм. Таковы традиции французского парфюмерного искусства.
Русский химик К. Веригин, автор книги «Благоуханность: воспоминание парфюмера» утверждает, что среди мастеров ароматов процент гибели от чумы был намного меньшим, чем среди остального населения. Это объясняется постоянным пребыванием среди запахов трав и эфирных масел, уксусов. Многие из таких продуктов отпугивали насекомых, в том числе блох, наиболее зловещих переносчиков инфекции.
Среди парфюмеров доля инфицированных чумой была существенно ниже./Фото: upload.wikimedia.org
Существует история о марсельских грабителях-безумцах, которые промышляли мародерством. Они искали ценные вещи и деньги на трупах тех, кто умер от чумы. Их неуязвимость для грозной инфекции кроется в регулярном применении туалетного уксуса собственного производства. Такое средство предназначалось для дезинфекции и ароматизации. Патогенных микробов оно убить не в состоянии, зато предотвращало укусы насекомых, что и было главной профилактической мерой наряду с карантином.
Трансформация этики ароматов от эпохи Просвещения до наших дней
В XVIII веке пользоваться парфюмерной продукцией массово начинают мужчины. Благоухающие составы наносят на предметы интерьера, аксессуары, белье. Считается престижным обзавестись личным парфюмером, который разрабатывает персональный уникальный аромат для заказчика.
В эпоху Просвещения духи продавали в красивых флаконах из хрусталя с инкрустациями./Фото: svistanet.com
В этот период популярными становятся свежие легкие ингредиенты, такие как розмарин, бергамот, лимон. Гигиенические процедуры уже не заменяются ароматизацией, а совмещаются с ней. Продукты парфюмерии добавляют в ванны, воду для полоскания рта и для стирки одежды.
В начале XIX столетия появляется новое требование к использованию ароматов — умеренность. Приветствуется нанесение духов на платок, перчатки и веер, соприкосновение духов с телом считается нежелательным.
В конце XIX века духи обретают гендерную специфику — дамские ароматы состоят в основном из фруктово-цветочных компонентов, мужские содержат ноты хвои, древесины, много цитрусовых.
В XX веке начинают выпускать ароматы для определенной погоды или времени суток. Зимние духи характеризуются большим содержанием пряных теплых нот, высокой концентрацией смол. В летние композиции включены такие ноты, как огурец, арбуз, а также синтетические альдегидные составляющие, напоминающие морской бриз или свежий горный воздух. Гендерная специфика существует, но ее строгость растворяется в современном обществе, где люди сами любят решать, кем быть.
Современные компании выпускают парфюмерные композиции на любой вкус./Фото: anaman.net
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии