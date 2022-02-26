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Элементарный способ убрать царапины на посуде и не потратиться на новую


Элементарный способ убрать царапины с тарелок и чашек.

Элементарный способ убрать царапины с тарелок и чашек.

 

Нет в мире совершенства. Во всяком случае, сложно найти вещь, на которой не появлялись бы следы использования и времени. Тем более, использования ежедневного. Осмотрите тарелки на кухне: наверняка на дне видны эти тонкие царапины, которые не уходят и после сотого мытья. Выкидывать? Нет. Есть одно средство, которое вернёт даже старой посуде вполне «аппетитный» вид. И попробовать его в деле можно уже сегодня вечером.

Царапины атакуют и дешёвую посуду, и дорогие сервизы.

Царапины атакуют и дешёвую посуду, и дорогие сервизы.

 

Тонкие царапины на дне тарелки замечали многие. Увы, атакуют они с
одинаковой частотой и бюджетную посуду из IKEA, и дорогие сервизы. Всё дело в частоте использования. Но не спешите отправлять такие «изношенные» тарелки на свалку, даже мысленно. Хорошая новость: пока царапины не залегли слишком глубоко, от них ещё можно избавиться. Реанимировать посуду поможет элементарное средство, которое есть дома у каждого – сода.

Чтобы избавиться от царапин на тарелках, вам понадобятся:

1. Сода;

2. Тёплая вода;

3. Кухонное полотенце.
Тарелка с царапинами на поверхности до применения соды.

Тарелка с царапинами на поверхности до применения соды.

 

Всё просто: щедро посыпьте поверхность тарелки содой. Не жалейте средства.
Добавьте тёплой воды, чтобы сода превратилась в пасту.

Добавьте тёплой воды, чтобы сода превратилась в пасту.

 
Хорошо потрите мокрым полотенцем.

Хорошо потрите мокрым полотенцем.

 

Теперь добавьте совсем немного теплой (не горячей!) воды, чтобы из соды образовалась паста. Намочите чистое кухонное полотенце и активно потрите посуду. После этого пасту распределите равномерно по тарелке и оставьте на пару минут.
Результат после.

Результат после.

 

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Элементарный способ убрать царапины на посуде и не потратиться на новую

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Элементарный способ убрать царапины на посуде и не потратиться на новуюПодписаться на мой Instagram
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