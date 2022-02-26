Элементарный способ убрать царапины на посуде и не потратиться на новую

Элементарный способ убрать царапины с тарелок и чашек.
Нет в мире совершенства. Во всяком случае, сложно найти вещь, на которой не появлялись бы следы использования и времени. Тем более, использования ежедневного. Осмотрите тарелки на кухне: наверняка на дне видны эти тонкие царапины, которые не уходят и после сотого мытья. Выкидывать? Нет. Есть одно средство, которое вернёт даже старой посуде вполне «аппетитный» вид. И попробовать его в деле можно уже сегодня вечером.
Царапины атакуют и дешёвую посуду, и дорогие сервизы.
Тонкие царапины на дне тарелки замечали многие. Увы, атакуют они с
одинаковой частотой и бюджетную посуду из IKEA, и дорогие сервизы. Всё дело в частоте использования. Но не спешите отправлять такие «изношенные» тарелки на свалку, даже мысленно. Хорошая новость: пока царапины не залегли слишком глубоко, от них ещё можно избавиться. Реанимировать посуду поможет элементарное средство, которое есть дома у каждого – сода.
Чтобы избавиться от царапин на тарелках, вам понадобятся:
1. Сода;
2. Тёплая вода;
3. Кухонное полотенце.
Тарелка с царапинами на поверхности до применения соды.
Всё просто: щедро посыпьте поверхность тарелки содой. Не жалейте средства.
Добавьте тёплой воды, чтобы сода превратилась в пасту.
Хорошо потрите мокрым полотенцем.
Теперь добавьте совсем немного теплой (не горячей!) воды, чтобы из соды образовалась паста. Намочите чистое кухонное полотенце и активно потрите посуду. После этого пасту распределите равномерно по тарелке и оставьте на пару минут.
Результат после.
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