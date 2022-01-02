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Пакеты в доме теперь закрываем быстро и просто "китайским" способом - делюсь лайфхаком!

Пакеты в доме теперь закрываем быстро и просто "китайским" способом - делюсь лайфхаком!

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Супруга подсмотрела у китайцев, и вместе мы внедрили в семейный быт замечательный, на мой взгляд, способ закрывать пакеты. Мелочь? А как приятно, когда пельмени не рассыпаются по морозилке, а макароны - по шкафу.

 

И в России полно изобретателей, но мне кажется, что именно китайцы - мастера по выдумке разных полезных мелочей. Неспроста так развито китайское производство, и по всему миру разлетаются их держатели для ложек, крышек, многоразовые пакетики для чая и т.д.


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Ну правда же? Нет, это не пост восторга и преклонения перед китайцами :)) Просто наблюдение. Можете поспорить в комментариях, кстати, не возбраняется ;)
 
Итак, вернёмся к пакетам. Впервые этот способ попался мне в китайском видеоролике. Я не могу утверждать на 100%, возможно, в России им уже активно пользуются. На канале мы делимся именно личным опытом, а он таков, что именно у китайцев этот способ был увиден мной впервые. В том ролике, кстати, рекомендовали закрывать пакеты с чипсами.
 
У нас чипсы дома бывают редко, зато нашлось несколько открытых пачек с макаронами и пельменями. Решили применить новое умение на них, и получилось неплохо. Словом, переделали китайский приём на наш, российский лад..

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Итак, что надо делать:
 
1. Загибаем углы пакета, как показано на фото.
 
2. Теперь закручиваем несколько раз. 
 
А на этом этапе - стоп:
 
3. Выворачиваем.
 
Вывернуть так возможно только полиэтиленовые пакеты. Напоминает оригами, но ничего сложного здесь нет. Достаточно один раз понять, и потом ловко начнёт получаться.


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А вы знали о таком способе? Как закрываете пакеты с продуктами?

 

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