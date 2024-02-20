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Как очистить канализацию от жира и грязи

Чтобы канализация не забивалась, а трубы оставались чистыми, воспользуйтесь советом ниже. Регулярно прочищайте простым, народным средством, и тогда ни грязи, ни жира, ни неприятного запаха не останется! Чистит не хуже разрекламированного Крота.


Очищение канализации народным способом



В ёмкости отмерьте 100 мл любого жидкого средства для мытья посуды. Это первое средство в борьбе с жиром. Сюда же отправьте 1 ст. л. соли. Это дезинфекция и удаление неприятного запаха. Наконец, влейте 100 мл столового уксуса 9 %. Тщательно размешайте.



Раковину заранее промойте. Уберите сеточку, если она есть. В слив насыпьте 1 ст. л. соды.



Влейте раствор. Он достаточно густой, а потому долго будет держаться на стенках труб. Оставьте на пару часов (лучше — на ночь).



Затем закройте слив так, чтобы не уходила вода. Наберите в раковину горячую воду и откройте слив. Вода резко, разом уйдёт в канализацию и прочистит её.

Чтобы засор впредь не появлялся, соблюдайте простые правила:


не сливайте остатки еды/напитков в раковину; установите сеточку для раковины;

перед мытьем убирайте жир со сковороды бумажной салфеткой; прочищайте канализацию таким раствором хотя бы 1 раз в 2 недели.



Раствор размягчит и устранит засор, а напор воды поможет пробить канализацию и очистить её от остатков еды и жира. Это просто и эффективно!
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Канализациячистка

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