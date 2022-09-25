Чем знаменита площадь Тертр в Париже, по которой мир судит о Монмартре

Давно миновали те времена, когда, сидя на террасе ресторанчика на площади Тертр, можно было раскланяться с проходящими мимо Модильяни или Утрилло, пуститься в спор о картинах с Ренуаром и Тулуз-Лотреком. Кафе «Проворный Кролик» существует до сих пор, но нет ослика Лоло, по прихоти шутников превращенного в художника Боронали. Изменилось и ушло в прошлое многое – но на площадь Тертр продолжают приходить – за атмосферой, духом того Парижа, который никто из ныне живущих не застал, но отчетливо себе представляет.
История площади – «сердца Парижа»
Если говорить о площади с географической точки зрения, то история ее довольно долгая: существовала площадь уже в XIV веке, примыкая к стене аббатства бенедиктинцев и заслужив славу довольно мрачного места – там происходили казни и прочие экзекуции над преступниками. Интересно, что, получив однажды свое название, площадь сохранила его неизменным: «tertre» в переводе с французского – «холм», «насыпь».
Площадь Тертр. Источник: aimeparis.com
Перелистнув страницы истории, можно вновь натолкнуться на упоминания этой площади. 24 декабря 1898 года, как зафиксировали автомобильные летописи, первая машина, оснащенная бензиновым двигателем, достигла этой площади под овации зрителей – за рулем был Луи Рено. И все же не процессы над преступниками, не автомобильные рекорды сделали эту часть деревни Монмартр, что под Парижем, знаменитой на весь мир.
Художники на площади - в шестидесятые и полвека спустя
Свою репутацию она начала зарабатывать на рубеже XIX – XX веков, когда служила пристанищем многочисленным художникам, представителям мира искусства и богемы, которые жили на Монмартре, творили на Монмартре, устраивали здесь свои мастерские, общались, расплачивались своими бесценными творениями по грошовым долгам в бистро и кафе. Они ходили теми же маршрутами, по тем же дорогам и мостовым, что сейчас ходят парижане и туристы.
Художники, предлагающие свои картины и свои услуги портретистов и силуэтистов
Так сложилось, что площадь Тертр облюбовали художники, выставлявшие на продажу свои работы либо рисовавшие на заказ портреты всех желающих. К слову, специально для таких целей выбрать именно эту маленькую парижскую площадь было бы решением неразумным – слишком велика «армия» тех, кто орудует кистью и карандашом, слишком тесно в небольшом пространстве площади – всего 359 на 212 метров, из которых львиная доля «украдена» заведениями общепита.
Площадь Тертр в начале XX в. Источник: pinterest.com
В этом смысле сравнение с Арбатом справедливо лишь в части: хоть Тертр в большей степени притягивает любителей рисовать или оценивать произведения искусства, Арбат гораздо просторнее. Но площадь Тертр расположена в непосредственной близости от базилики Сакр-Кер и прочих знаменитых, культовых мест на Монмартре. Все попытки рестораторов, бизнесменов и даже городских властей прибрать к рукам столь перспективное с точки зрения доходов от туризма пространство, «усмирить» художников потерпели неудачу.
Площадь в шестидесятые. Источник: pinterest.com
На настоящий момент действует такая договоренность – площадь поделена на 140 мест, каждое по 1 квадратному метру. Это и есть мастерская и магазинчик одного художника. Разумеется, продают не нетленные шедевры, речь не идет об открытии новых имен в изобразительном искусстве: благодаря раскрученности места торговля идет бойко, заботиться о художественной стороне дела – скорее лишнее. Продаются однотипные копии одних и тех же видов, продаются репродукции – площадь Тертр слишком популярна у туристов и входит в обязательный маршрут ознакомления с Парижем.
Все для туристов
Но с этим достаточно легко смириться, особенно если не забывать, что эта часть Монмартра выходит за рамки одного лишь изобразительного искусства, затрагивает и историю Парижа, и историю живописи, да и французской кухни тоже. Здесь можно заглянуть в ресторанчики, среди них – и ресторан «У матушки Катрин», открытый еще в 1793 году и получивший звание первого в Париже «бистро». Якобы казаки во время оккупации Парижа в 1814 году так ожидали своих заказанных напитков: «Быстро! Быстрее!». Слово и прижилось.
Если верить легенде, первое бистро появилось на Монмартре.
Стоимость карандашного портрета заказчика маленькой не окажется, как и покупка даже небольшой картинки с видом Парижа. Для художника «закрепиться» на площади Тертр – а это значит сдать экзамен в местной гильдии и уплатить установленный ежегодный сбор – подразумевает не только и не столько часть служения высокому искусству, это еще и гарантированный заработок, бизнес, построенный на туризме и эксплуатации памяти о достижениях их великих предшественников.
И все же не так далеко ушла современная площадь от тех времен, когда по ней прохаживались импрессионисты и постимпрессионисты, изобретатели новых направлений в живописи, отвергающие старые традиции и предлагающие через свои картины взглянуть на мир по-новому. Складные деревянные стульчики и мольберты, которые каждое утро занимают свои места на площади Тертр, вот уже второе столетие вдохновляют и мастеров - представителей других видов искусства на создание своих произведений и шедевров. Атмосфера «того» Парижа остается – за ней и приходят на площадь Тертр, тем она и знаменита.
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