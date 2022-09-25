Чем знаменита площадь Тертр в Париже, по которой мир судит о Монмартре

История площади – «сердца Парижа»

Площадь Тертр. Источник: aimeparis.com

Художники на площади - в шестидесятые и полвека спустя





Художники, предлагающие свои картины и свои услуги портретистов и силуэтистов





Площадь Тертр в начале XX в. Источник: pinterest.com

Площадь в шестидесятые. Источник: pinterest.com

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Если верить легенде, первое бистро появилось на Монмартре.