10 островов, которые которые могут вспыхнуть в любой момент

После Второй мировой войны в мире сложился новый международный порядок, направленный на мирное урегулирование международных споров. Несмотря на произошедшие в мире перемены, в некоторых регионах планеты по-прежнему сохраняются и обостряются территориальные споры, грозящие перерасти в вооруженные конфликты и локальные войны.
Прямым доказательством нестабильной международной ситуации являются данные острова, разбросанные от Антарктики до севера Самоа. Часто причиной возникающих вокруг них споров служат находящиеся на и вокруг них ценные ресурсы, но иногда конфликты, некоторые из которых насчитывают уже не одну сотню лет, не разрешаются просто из принципа. Мы отыскали на карте десять островов, являющихся центром напряженных геополитических отношений между разными странами всего мира.
Остров Ганса
Территориальный спор: Канада и Дания
Долгие годы Канада и Дания никак не могли поделить этот маленький необитаемый остров в самом центре пролива Кеннеди. Спор восходит к 1980-ым годам, когда военные моряки обеих стран оставляли на острове бутылки из-под спиртного, отмечая, таким образом, свои территории. Этот период вошел в историю под именем «Бутылочной войны».
Напряжение возросло в начале 2000-х, когда датчане установили на острове флаг своей страны, чем безумно разозлили канадцев. В июле 2005 года военно-морской флот Канады ответил тем, что спустил флаг «неприятеля» и установил флагшток с канадским кленовым листком. В 2012 году обе стороны пришли к поистине соломонову решению поделить остров на две равные части.
Острова Сенкаку (Япония) / Дяоюйдао (Китай)
Территориальный спор: Китай и Япония
Сенкаку находятся под управлением Японии с 1895 года, но китайское правительство утверждает, что владеет ими с 14 века. В 2010 году около островов столкнулись китайское рыболовное судно и японский катер береговой охраны, создав серьезный дипломатический прецедент. Чуть позже обе азиатские сверхдержавы обнародовали официальные документы, обосновывающие их требования.
22 апреля на встрече глав азиатских и африканских стран в Индонезии, президент Китая, Си Цзиньпин, и премьер-министр Японии, Синдзо Абэ, провели 30-минутный диалог. В ходе него, вопрос о судьбе островов, вероятно, поднят не был, но, возможно, эта встреча поможет благополучно разрешить его в будущем.
Парасельские острова
Территориальный спор: Китай и Вьетнам
Парасельские острова – это архипелаг, состоящий из 30 небольших необитаемых островов, равноудаленных от Китая и Вьетнама. До 1974 года части архипелага принадлежали этим странам, пока и без того напряженные отношения не переросли в вооруженный конфликт, в ходе которого погиб 71 военнослужащий.
С тех пор все острова принадлежат Китаю, а Вьетнам пытается это оспаривать. 16 апреля стало известно, что Китай строит на Парасельских островах взлетно-посадочную полосу. Это обстоятельство возмутило США и встревожило соседей Китая.
Острова Чагос
Территориальный спор: Великобритания и Маврикий
Острова Чагос являются группой из семи атоллов, включающих более 60 островов в Индийском океане. До 18-го века острова входили в состав африканского островного государства Маврикий, а потом на них начали прибывать французские колонисты. В 1810 году французы уступили права на острова Великобритании, решившей сформировать британскую территорию в Индийском океане.
В 1971 году британцы сдали в аренду Соединенным Штатам атолл Диего-Гарсия, чтобы те построили там военную базу и выгнали местных жителей с этого единственного обитаемого участка островов Чагос. В 2010 году британское правительство объявило архипелаг морским заповедником, очевидно, чтобы пресечь попытки местных жителей вернуться на острова. Маврикий в свою очередь предъявил обвинения Соединенному королевству в соответствии с Конвенцией ООН. В настоящее время дело дошло до международного арбитражного суда, где представители обоих государств отвечают перед трибуналом ООН на закрытых слушаниях о законности морского заповедника.
Остров Калеро
Территориальный спор: Никарагуа и Коста-Рика
Никарагуа и Коста-Рика вот уже на протяжении двух веков оспаривают друг у друга права на владение островом Калеро. В ноябре 2010 года Никарагуа вновь заявили свои права на остров, обосновав свои претензии на картах Google, по ошибке маркировавших Калеро как часть Никарагуа.
В 2011 году Международный суд ООН постановил, что обе страны обязаны воздержаться от размещения на острове гражданских лиц и сил безопасности, но Коста-Рика может отправлять туда экспедиции, занимающиеся вопросами экологии. С тех пор напряжение между двумя центральноамериканскими странами только возрастает. Масло в огонь добавляют взаимные обвинения о незаконном вторжении на остров.
Скалы Лианкур
Территориальный спор: Япония и Южная Корея
Также известны как Докдо – «уединенный остров» на корейском и Такешима – «бамбуковый остров» на японском языках. На самом деле это архипелаг в Японском море, состоящий из двух главных островков и 35 скал. На островах постоянно проживают корейский ловец осьминогов и его супруга. На непостоянном положении там же находятся корейское отделение полиции, администрация, штат маяка и южнокорейская береговая охрана.
14 апреля 2015 года главы служб безопасности Южной Кореи и Японии встретились, чтобы совместно обсудить вопросы безопасности. Переговоры сорвались, когда Япония вновь заявила о своих претензиях на скалы Лианкур. Примечательно, что Северная Корея поддерживает требования Южной Кореи, несмотря на то, что, технически, обе страны все еще находятся в состоянии войны.
Курильские острова
Территориальный спор: Россия и Япония
Официально установив дипломатические отношения, Россия и Япония в 1855 году подписали договор о том, что Япония получает во владения острова Эторофу и Кунашир. Но в конце Второй мировой войны СССР выселило с островов всех японцев. В 1951 году, следуя сан-францисскому мирному договору, Япония должна была отказаться от всех претензий на острова, но она явно не последовала этому постановлению.
В 2006 году российское патрульное судно открыло огонь по японскому рыболовному судну, незаконно находящемуся у берегов оспариваемых островов. В феврале 2015 года на празднике, посвященном северным территориям Страны восходящего солнца, японский премьер-министр Синдзо Обэ пообещал освободить острова от российского контроля. В настоящий момент острова используются российскими военными для проведения учений.
Фолклендские острова
Территориальный спор: Великобритания и Аргентина
Фолклендские острова состоят из двух крупных (Западный и Восточный Фолкленд) и 776 мелких островов и скал. Острова находятся в положении самоуправления, хотя фактически являются британской заморской территорией. Соединенное королевство установило контроль над островами в 1833 году, и с тех пор Аргентина регулярно пыталась оспорить этот факт. В 1982 году Аргентиной была предпринята неудачная попытка вторжения на острова, известная как Фолклендская война.
Не так давно британский министр обороны Майкл Фэллон заявил, что Англия планирует усилить меры по укреплению островов. В тоже время Аргентина явно не собирается сдаваться и без боя отдавать британцем то, что они называют Мальвинскими островами.
Острова Вуковар и Шаренград
Территориальный спор: Хорватия и Сербия
Оба острова находятся на реке Дунай, являющейся границей между Сербией и Хорватией. В те времена когда еще существовала Югославия, острова принадлежали Хорватии. Но во время хорватской войны за независимость (1991-1995 гг.) их заняло сербское ополчение.
В 2004 году Сербия отозвала войска с островов, но заменила их полицией, заявив, что их права на острова обоснованы тем, что они находятся ближе к сербскому побережью. При этом, согласно всемирно признанной границе Вуковар и Шаренград являются частью Хорватии.
Остров Суэйнс
Территориальный спор: США и Новая Зеландия
Остров Суэйнс является атоллом и располагается в Тихом океане к северу от Самоа. Административно входит в состав Американского Самоа. Географически же он относится к Токелау – зависимой территории под управлением Новой Зеландии. На острове проживает 37 человек, занятых, в основном, сбором кокосов.
В 1856 году американец Эли Хатчисон Дженнингс построил на острове кокосовую плантацию, заявив, что купил права на атолл у британского капитана Тернбулла. Его семья владела островом вплоть до 1925 года, пока Суэйнс не попал под юрисдикцию Американского Самоа.
25 марта 1981 года Новая Зеландия признала американский суверенитет над островом Суэйнс, но референдум в 2006 году вернул его в состав Токелау, т.е. Новой Зеландии.
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