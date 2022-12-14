10 островов, которые которые могут вспыхнуть в любой момент

После Второй мировой войны в мире сложился новый международный порядок, направленный на мирное урегулирование международных споров. Несмотря на произошедшие в мире перемены, в некоторых регионах планеты по-прежнему сохраняются и обостряются территориальные споры, грозящие перерасти в вооруженные конфликты и локальные войны.



Прямым доказательством нестабильной международной ситуации являются данные острова, разбросанные от Антарктики до севера Самоа. Часто причиной возникающих вокруг них споров служат находящиеся на и вокруг них ценные ресурсы, но иногда конфликты, некоторые из которых насчитывают уже не одну сотню лет, не разрешаются просто из принципа. Мы отыскали на карте десять островов, являющихся центром напряженных геополитических отношений между разными странами всего мира.









Остров Ганса

Острова Сенкаку (Япония) / Дяоюйдао (Китай)

Парасельские острова

Острова Чагос

Остров Калеро

Скалы Лианкур

Курильские острова

Фолклендские острова

Острова Вуковар и Шаренград

Остров Суэйнс