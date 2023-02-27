Многолетники, которые цветут в первый год

Свой первый год жизни подавляющее большинство многолетников тратят на то, чтобы укрепить корневую систему и нарастить зеленую массу. И все же среди них есть и те, которые зацветают уже в первый год после посадки.

В категорию так называемых экспресс-многолетников входят растения, которые зацветают несколько раньше, чем их сородичи, и часто это происходит в первый год жизни. Чтобы получить желаемый результат в начале лета или даже в конце весны, их высевают в период с января по март и регулярно подкармливают.



Подготовительный этап

Гайлардия остистая

Горицвет кожистый (лихнис корончатый)

Дельфиниум Белладонна

Колокольчик карпатский

Рудбекия

Скабиоза кавказская

Флокс метельчатый

Чтобы приготовить грунт для рассады, смешайте 2 части дерновой или листовой земли, 2 части перегноя, 2 части торфа и 1 часть речного песка. Получившуюся смесь обеззаразьте. Если вы хотите, чтобы уже в первый год после посадки растение зацвело, вам придется уделить внимание регулярным подкормкам. Они нужны в первую очередь для того, чтобы после высадки в открытый грунт многолетник тратил свои силы на цветение, а не на укрепление корневой системы и адаптацию к новым условиям.С потерей окраски листьев поможет справиться аммиачная селитра (20 г на 10 л воды), а Эпин или Циркон придут на помощь, если до момента высадки рассады в открытый грунт остается совсем немного времени, но сеянцы явно отстают в развитии. Что же касается времени «переезда» на постоянное место высадки и техники выращивания, то они у каждой культуры свои, хотя в общем и целом мало чем отличаются от требований других многолетников.Гайлардия остистая очень неприхотлива и может благополучно расти в самых разных почвах, однако крупных и яркоокрашенных цветков можно добиться только в том случае, если растение высажено на солнечном участке, где нет застоя влаги. Высевают семена этого многолетника в конце марта, при этом не посыпая землей, как это обычно делают при посеве большинства растений, а накрывают стеклом или полиэтиленом.Для всхожести семенам нужна вода, именно поэтому при посадке грунт обильно поливают, однако уже после того как появляются первые всходы, «любовь к жидкости» сходит на нет, а вместе с ней уменьшается и количество влаги, т.к. сеянцы, как и взрослые растения, совершенно не переносят переувлажнения. Чтобы продлить цветение гайлардии, не допускайте образования семян и своевременно удаляйте увядшие цветоносы. В общем и целом уход за этим растением почти не приносит хлопот. Все что ему нужно – это нечастое рыхление и своевременное удаление сорняков.Обычно это растение высевают сразу же в открытый грунт, однако в этом случае первое цветение горицвета отложится до следующего сезона. Если долгое ожидание в ваши планы не входит, то вам придется немного повозиться с рассадой. Перед посевом семена горицвета кожистого должны пройти двух-четырехнедельную стратификацию в холодильнике.После посева емкости располагают на свету, в помещении с температурой около 18°C. Через несколько недель появятся первые всходы, а к концу мая рассаду можно будет высадить в открытый грунт. Чтобы подготовить землю к высадке лихниса, перекопайте ее и внесите крупноячеистый песок (10 л на 1 кв.м.). В глинистый грунт добавляют компост или перегной (3 кг на кв.м), а в кислый – известь.Высокие двухметровые стебли дельфиниумов группы Белладонна стали результатом скрещивания дельфиниума высокого и дельфиниума крупноцветкового. Крупные метельчатые соцветия из простых или полумахровых цветков могут быть синими, белыми, голубыми или лиловыми. Посеянные в начале февраля семена слегка опрыскивают водой, накрывают пленкой и оставляют в темном месте с температурой 15-18°С.После того как через 15-20 дней появятся первые всходы, пленку поднимают, а саму рассаду переносят в светлое помещение с более высокой температурой (19-22°С). Через 2 месяца после посева сеянцы рассаживают в горшки объемом 1 л, а уже в мае высаживают в открытый грунт. Если растению будет обеспечен полноценный уход, то первыми цветками можно будет любоваться уже в июне.В целом посева на рассаду семян колокольчика карпатского схож с технологией выращивания горицвета кожистого. Посевной материал не заглубляют, а оставляют на поверхности, прикрыв стеклом или полиэтиленом, после чего емкость оставляют на солнечном месте, поддерживая при этом температуру помещения 18°C. Следующие две недели микро-парник приоткрывают на 1-2 минуты, грунт же периодически увлажняют при помощи пульверизатора.После появления первых листочков сеянцы пикируют и высаживают в отдельные емкости по 2-3 растения в каждой. К началу мая, как только установится стабильно теплая погода, рассаду высаживают в открытый грунт. Своевременное удаление отцветших бутонов не только простимулирует появление новых соцветий, но и убережет цветник от бесконтрольного распространения этой культуры.Семена рудбекии высевают в конце зимы или начале весны в заполненные питательным грунтом контейнеры по 1-2 штуки в каждый, после чего аккуратно присыпают землей и увлажняют грунт при помощи пульверизатора. Оптимальная температура помещения, в котором находится рассада – 22°C, однако ближе к моменту высадки (конец мая) ее можно будет начать ненадолго выносить на улицу для закаливания. Высаженную в открытый грунт рудбекию первое время укрывают от холода, но прекращают это делать сразу же, как только растение трогается в рост.Изящные махровые соцветия скабиозы начинают радовать владельцев участков в ту пору, когда большинство цветов уже успело распрощаться с пышными шапками соцветий. Это растение любит солнечные и защищенные от ветра участки с плодородной почвой. Для того чтобы уже к концу сезона получить цветущие бутоны, скабиозу лучше не высевать в открытый грунт, а выращивать через рассаду. В начале весны семена этого растения заделывают на в небольшие емкости на глубина 0,5-1 см, после чего накрывают пленкой или стеклом.До появления первых всходов емкость оставляют укрытой и периодически проветривают. Ближе к началу июня, когда исчезнет вероятность возвратных заморозков, растение высаживают на постоянное место. Скабиоза предпочитает солнечные безветренные участки с легкими плодородными почвами. Цветам высокорослых сортов, высаженным на открытых пространствах, может понадобиться подвязка.Добиться цветения флоксов в первый год можно только в том случае, если их посеять под зиму. Тогда посевной материал сможет пройти естественную стратификацию, которую достаточно сложно организовать в домашних условиях. Весной, после того как сойдет снег, место посева прикрывают пленкой. Сигналом того, что сеянцы готовы к пересадке (если она планировалась), является появление второй пары настоящих листочков. Многие сорта флоксов способны расти на одном и том же месте не один год, однако чтобы цветки растений со временем не измельчали, многолетники обновляют каждые 3-4 года.Добиться цветения в первый год можно не только от этих, но и от некоторых других многолетников. Среди них и экзотические гелениум осенний или кентрантус красный, и привычные нам виола, аквилегия и эхинацея.