10 жизненных уроков, которые можно извлечь из буддийских учений

1. Будьте щедры по отношению к другим
«Научитесь отдавать, даже если сами имеете мало».
«Если вы зажигаете для кого-то лампу, это остветит и ваш путь».
«В отчужденности кроется величайшее в мире мучение, в сострадании лежит истинная сила».
«Тысячи огней могут быть зажжены от одной свечи, и это не укоротит ее жизненный цикл. Так и счастье никогда не уменьшится, если делиться им с другими».
2. Освободитесь от привязанностей
«Ни один драгоценный камень в мире не может сравниться с истинным чувством Пробуждения».
«Боль приходит безусловно, страдание же мы выбираем сами».
«Корень всех страданий — вожделение».
«Все материальные вещи недолговечны, кто понял эту мудрость, страдает меньше».
3. Загляните внутрь себя, чтобы получить ответы
«Никто не спасет нас, кроме нас самих. Ты должен сам пройти этот путь».
«Есть только две ошибки, которые мы можем сделать по дороге к правде: остановиться на полпути и не начать путешествие».
«Лучше победить самого себя, чем выиграть тысячи сражений. Это будет ваша собственная победа. Никто не сможет присвоить ее себе».
4. Найдите свой путь к гармонии
«Представьте, что каждый человек в мире является мудрецом. Каждый из них может чему-то научить вас и помочь».
«Так же, как горы равнодушны к ветрам, так и мудрец равнодушен к похвале или порицанию».
5. Победите свое эго и освободите душу
«Покорить себя сложнее, чем кого-либо».
«Носите свое эго как свободную одежду».
«Разум, стойкий к капризам судьбы, свободный от скверны и страха — великое сокровище».
«Не существует пути к счастью. Счастье и есть путь».
6. Отпустите чувства ненависти, обиды и страха
«Излучайте безграничную любовь ко всему миру, во все стороны, по всем направлениям, без зла и без вражды».
«Такова природа вещей: искренне радоваться способен только свободный от угрызений совести человек».
«Вы не будете наказаны за свой гнев, вы будете наказаны вашим гневом».
«Если проблема может быть решена, зачем беспокоиться? Если проблема не может быть решена, волнение не принесет вам никакой пользы».
7. Живите здесь и сейчас
«Если вы сможете увидеть чудо жизни в мельчайших деталях, вся ваша жизнь изменится».
«Прошлое уже ушло, будущее еще не наступило. Есть только настоящий момент, чтобы жить».
«Каждое утро мы рождаемся заново. То, что мы делаем сегодня — это самое главное».
8. Вы сами пишете свою судьбу
«Чистота помыслов зависит только от вас. Никто не может очистить мысли другого».
«Вы сами должны стремиться к цели, Будда лишь указывает путь».
9. Питайся только правильной пищей
«Каждый человек сам создает свое здоровье или болезнь».
10. Не сопротивляйтесь реальности
«Мир страдает от смерти и угасания. Но мудрец не печалится, так как осознал природу мира».
«Ты можешь потерять только то, за что цепляешься».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии