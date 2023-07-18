Как работали странные научные инструменты древности, которые чудом сохранились до наших времен

Достижения ученых прошлых веков.
Тысячелетия назад люди все так же стремились к познанию окружающего мира. Они придумывали самые разные инструменты, позволявшие проводить определенные измерения и расчеты. Каждый из этих приборов был шагом к современным научным достижениям и развитию новых технологий. Самое удивительное, что многие из этих инструментов можно увидеть и сегодня.
Древние обсерватории
Древняя обсерватория в Пекине превратилась в музей астрономии. / Фото: www.wikimedia.org
Древние обсерватории, строившиеся по всему миру для наблюдения за небесными телами, достигли наших дней в той или иной степени сохранности.
В Пекине на месте старой обсерватории сегодня работает музей, в котором можно увидеть различные приборы и инструменты, помогавшие астрономам на протяжении многих веков. Они установлены на вершине старинного здания, вмещающего в себя, помимо музея, ещё и современный планетарий.
Музей Обсерватория Угулбека. / Фото: www.discoveruz.ru
Обсерватория Угулбека в Узбекистане когда-то была символом преданности науке самаркандского принца, который и построил это культовое для своего времени сооружение. Именно здесь был в 1437 году составлен средневековый звёздный каталог, определена продолжительность года. Через 20 лет после смерти Улугбека наука пришла в упадок, ученые покинули обсерваторию, в начале XVI века она была разрушена. До наших дней дошла часть огромного секстанта, с помощью которого производились измерения высоты небесных светил. Сегодня рядом с местом, где располагалась обсерватория, открыт музей. Здесь собраны многочисленные материалы по астрономии средних веков и воссоздан макет обсерватории Улугбека.
Обсерватория Чхомсондэ. / Фото: www.koreapost.com.br
Чхомсондэ в Южной Корее – это обсерватория, при строительстве которой было уложено 27 рядов кирпичей и каждый из них имел свой смысл. В этой обсерватории особый смысл придавался числам, а результаты исследований астрономы (и астрологи) сообщали непосредственно королевскому двору.
Эль-Караколь. / Фото: www.jborder.ru
Эль-Караколь в Чичен-Ице и сегодня является памятником архитектурному мастерству и научным познаниям древних майя. Эта обсерватория была построена для наблюдения за Венерой, считавшейся у майя священной планетой.
Средневековые часы в соборе Солсбери
Средневековые часы в соборе Солсбери. / Фото: www.atlasobscura.com
Древнейшие в Европе часы, сохранившие не только свой первозданный внешний вид, но и полную работоспособность. Часы не показывали время, они должны были периодически звонить, напоминая местным прихожанам о службе. Их установили ещё в 1386 году, и с тех пор вот уже более 600 лет часы исправно крутят свои колеса. В 1956 году их отреставрировали с снова запустили в работу.
Гавазан в монастыре Татев
Гавазан в монастыре Татев. / Фото: www.turbina.ru
Уникальный столп был установлен в Татеве ещё в 904 году. Точнейшие расчёты позволили установить восьмигранную колонну строго вертикально, снабдив его поворотным шарниром, который позволял колонне раскачиваться даже при незначительном землетрясении или приближении вражеского войска. Сегодня столп уже не раскачивается при землетрясении, однако всё так же занимает почётное место в монастыре.
Солнечные часы Самрат Янтра
Солнечные часы Самрат Янтра. / Фото: www.blogspot.com
Самые большие в мире солнечные каменные часы находятся в Джайпуре в Индии, в обсерватории Джантар Мантар. Махарадж Савай Джай Сингх во времена своего правления построил 5 обсерваторий, но самая большая находилась именно в Джайпуре, родном городе махараджи. Диаметр самых больших часов составляет 27 метров. Немного уменьшенную копию можно найти в обсерватории в Нью-Дели.
Ниломер (нилометр)
Ниломер на острове Рода. / Фото: www.wikimedia.org
Сегодня в Египте сохранилось всего 20 ниломеров – сооружений, которые использовались для измерения уровня Нила. Эти постройки позволяли предсказать засуху или, наоборот, затопление участков. В зависимости от этого становилось понятно, какой урожай стоит ждать.
Всего существовало три вида ниломеров. Первый вид, к которому относится ниломер на острове Рода, сооружался в виде высокой колонны, погруженной в своеобразный каменный колодец. Данные по этому прибору сохранились, начиная с 621 года и считаются самыми долгими систематическими измерениями.
Вход в нилометр на острове Элефантина. / Фото: www.planetofdream.com
Другой тип, образцом которого можно считать сооружение на острове Элефантина, отсчитывал равномерно расположенные ступени, ведущие к Нилу, и имел маркировку на стенах.
Нилометр в храме Ком-Омбо. / Фото: www.atlasobscura.com
Третий вид можно сегодня найти в храме города Ком-Омбо. Он представлял собой огромную цистерну, через которую при помощи канала протекали воды Нила. На стенах цистерны были тоже нанесены маркеры.
Следует заметить, что доступ к маркерам и возможность наблюдения за изменениями состояния Нила имели только жрецы и правители.
Антикитерский механизм
Антикитерский механизм. / Фото: www.paranormal-news.ru
Этот механизм был поднят с древнего судна в 1901 году и вскоре стал объектом пристального внимания со стороны ученых, не прекращающих изучение и сегодня. Выяснилось, что он применялся для астрономических измерений и позволял рассчитывать даты астрономических событий.
Антикитерский механизм, предположительно, был создан в промежутке от 250 до 100 лет до нашей эры. Местом создания его называют Родос и Сиракузы, однако и эти сведения назвать абсолютно точными нельзя.
Данный механизм называют первым аналоговым компьютером по причине его сложности к моменту создания и возможности с его помощью моделировать астрономические циклы.
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