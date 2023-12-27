Как удалось выжить полярникам среди льдов Антарктиды в течение двух с половиной лет

История «Эндьюранса».

Эрнест Шеклтон.

Эрнест Шеклтон во время экспедиции.

«Эндьюранс» в снегах.

«Эндьюранс» во время экспедиции.

Кильватер «Эндьюранса» по морю Уэдделла.

Фотограф Фрэнк Хёрли.

Третий помощник капитана регулирует сигнальные флаги «Эндьюранса».

Физик Джеймс Реджинальд возле своей обсерватории.

Команда пытается расчистить путь от льда для прохождения судна.

Судно застряло в льдах без возможности продвинуться вперед.

Фотограф Фрэнк Хёрли делает кадр с мачты.

Кок Чарльз Грин готовит пингвина на ужин для команды.

Досуг экипажа на борту «Эндьюранса».

Биолог Роберт Кларк и геолог Джеймс Уорди в своей каюте.

Художник Джордж Марстон.

Боцман Джон Винсент чинит сеть на «Эндьюрансе».

Фрэнк Хёрли смог сфотографировать судно со всех сторон во время вынужденной стоянки.

«Эндьюранс» ночью.

Команда тащит на санях лёд для питьевой воды.

Замерзший «Эндьюранс».

Собак перевозят с судна на лёд.

Второй помощник капитана Том Крин со щенками ездовых собак.

Собаки на льдине.

Ездовая собака Люпоид.

Ездовая собака Старый Боб.

Экипаж застрял на корабле на несколько месяцев.

Судно застряло в льдах и медленно уходит под воду.

Собаки рядом с разваливающимся судном.

Фрэнк Уайлд, заместитель начальника экспедиции, смотрит на почти полностью затонувший «Эндьюранс».

Команда тащит шлюпку по льду.

Остров Элефант.

Шеклтон отправляется с острова Элефант к острову Южная Георгия.

Члены экипажа машут шлюпке Шеклтона, на которой шесть человек отправились к острову Южная Георгия.

Лайонел Гринстрит, первый помощник капитана.

Фрэнк Уайлд, заместитель начальника экспедиции.

Штурман Хьюберт Хадсон несет птенцов пингвинов.

Фрэнк Уорсли, капитан «Эндьюранса».

Команда Уайлда на острове Элефант.

«Эндьюранс» в снегах.