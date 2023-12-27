Как удалось выжить полярникам среди льдов Антарктиды в течение двух с половиной лет

История «Эндьюранса».
В 1914 году Эрнест Шеклтон, известный на то время исследователь, организовал экспедицию из 28 человек с амбициозной целью — пересечь Антарктиду от одного моря до другого через Южный полюс. Этой цели они никогда не достигли, но приключений им зато досталось сполна.
Эрнест Шеклтон.
Эрнест Шеклтон во время экспедиции.
На тот момент было уже целых две экспедиции, которые достигли Южного полюса, поэтому Эрнест Шеклтон решил стать первым, кто пересечет континент от края до края. Он собирался подплыть в воды моря Кэдделла, преодолеть со своей командой около 2900 км по льду и снегу Антарктиды через Южный полюс, добраться до острова Росса, где вторая команда бы оставила им запасы, чтобы экспедиция успешно вернулась домой.
«Эндьюранс» в снегах.
Свою экспедицию Шеклтон назвал ни много ни мало, а Имперской трансантарктической экспедицией. Для этой затеи он приобрёл норвежскую баркентину Polaris, построенную за два года до этого, и переименовал ее в Endurance («Стойкость»).
«Эндьюранс» во время экспедиции.
Собирая экспедицию, Шеклтон разместил во всех британских газетах такое объявление: «Требуются люди для участия в рискованном путешествии. Жалованье маленькое, пронизывающий холод, долгие месяцы в полной темноте, жизнь в постоянной опасности, благополучное возвращение сомнительно. В случае успеха — честь и признание. Сэр Эрнест Шеклтон».
Кильватер «Эндьюранса» по морю Уэдделла.
Заявок было более 5000. Шеклтон выбрал по 28 человек на каждое из двух судов, отдавая предпочтение людям с опытом длительных экспедиций. Кроме того, специально взяли в команду фотографа Фрэнка Хёрли из Австралии, чтобы оставить наглядную память об этой амбициозной затее.
Фотограф Фрэнк Хёрли.
Третий помощник капитана регулирует сигнальные флаги «Эндьюранса».
Физик Джеймс Реджинальд возле своей обсерватории.
Экспедиция отчалила от берегов Аргентины, и довольно скоро столкнулась с высокой плотностью льдин — продвижение вперед судна было просто невозможным. Какое-то время члены экипажа пытались вручную расчистить путь для банкентины, но в конце концов Шеклтон решил остаться на месте, переждать пару месяцев, пока льдины не начнут таять.
Команда пытается расчистить путь от льда для прохождения судна.
Судно застряло в льдах без возможности продвинуться вперед.
Фотограф Фрэнк Хёрли делает кадр с мачты.
Кок Чарльз Грин готовит пингвина на ужин для команды.
Досуг экипажа на борту «Эндьюранса».
Биолог Роберт Кларк и геолог Джеймс Уорди в своей каюте.
Художник Джордж Марстон.
Ездовых собак, на которых собирались пересекать континент, переселили с судна на лед. В это время фотограф Фрэнк Хёрли сделал большую часть своих фотографий — и членов экипажа, и собак, и судна со всех ракурсов, и времяпрепровождение команды. Позже, когда команде пришлось покинуть корабль, из более 500 отснятых кадров, хранящихся на фотопластинах, фотографу удалось сохранить только 120. Тащить с собой тяжелые камеры он также не смог, оставив себе только относительно легкую Vest Pocket Kodak и несколько рулонов пленки к ней.
Боцман Джон Винсент чинит сеть на «Эндьюрансе».
Фрэнк Хёрли смог сфотографировать судно со всех сторон во время вынужденной стоянки.
«Эндьюранс» ночью.
Команда тащит на санях лёд для питьевой воды.
Замерзший «Эндьюранс».
Причиной же для оставления «Эндьюранса» стало то, что льды так прочно и сильно сковали судно, что буквально стали его разрушать. Судно медленно тонуло в течение месяца, и все это время команда выносила на «берег» (а на самом деле просто льдину) всё, что можно было вынести. Нескольких собак — самых слабых — пришлось убить. Следующие три месяца все члены экспедиции жили в самодельном лагере в окружении спасенных с судна вещей, подъедая свои запасы еды и убивая одну за другой своих собак.
Собак перевозят с судна на лёд.
Второй помощник капитана Том Крин со щенками ездовых собак.
Собаки на льдине.
Ездовая собака Люпоид.
Ездовая собака Старый Боб.
Команда находилась на льдине с октября по ноябрь, наблюдая, как их судно медленно уходит под воду, когда льдина вдруг начала раскалываться. Команда погрузила свои пожитки на три спасательные шлюпки и начала медленно пробираться сквозь нагромождение льдин. Их пунктом назначения стал остров Южная Георгия, где располагался форпост китобойного промысла.
Экипаж застрял на корабле на несколько месяцев.
Судно застряло в льдах и медленно уходит под воду.
Собаки рядом с разваливающимся судном.
Фрэнк Уайлд, заместитель начальника экспедиции, смотрит на почти полностью затонувший «Эндьюранс».
Целую неделю 28 человек на трех шлюпках добрались до ближайшего острова — острова Элефант, на котором кроме тюленей, пингвинов и льдов ничего не было. Однако именно этот остров стал первой землей для них за последние 497 дней.
Команда тащит шлюпку по льду.
Остров Элефант.
Отправляться дальше всей командой было рисковано. До острова Южная Георгия было 1490 километров, которые следовало преодолеть при изнурительной холодной погоде по ледяной воде, полной льдов, сбивающих с курсу лодку. Поэтому большая часть команды осталась на безлюдном острове, а Шеклтон вместе с пятью членами экипажа погрузились на одну шлюпку и поплыли к китобойной базе, где они надеялись найти помощь.
Шеклтон отправляется с острова Элефант к острову Южная Георгия.
Оставшиеся члены экспедиции составили две шлюпки вместе, завесили их своими вещами и таким образом устроили себе небольшой приют от изматывающих ветров с моря.
Члены экипажа машут шлюпке Шеклтона, на которой шесть человек отправились к острову Южная Георгия.
Лайонел Гринстрит, первый помощник капитана.
Дорога до острова Южная Георгия заняла две недели. Минусовая температура, высокие волны, из-за которых все вещи мужчин были мокрыми, включая спальники, невозможность приготовить горячую еду и хоть как-то согреться. И даже когда они достигли берега острова, их злоключения не закончились — китобойная база находилась с другой стороны острова, а шлюпка была уже в таком жалком состоянии, что добраться до базы по воде не представлялось возможным.
Фрэнк Уайлд, заместитель начальника экспедиции.
Из шести человек в шлюпке трое оказались так истощены дорогой, что уже не могли двигаться дальше. Шеклтон и еще двое мужчин отправились на поиски базы. Не зная местного горного ландшафта, им пришлось идти почти наобум. Их дорога заняла 36 часов, за которые никто из троих не останавливался ради сна — они знали, что от того, как быстро они найдут помощь, зависит жизнь их друзей. Позже местные китобои вспоминали, что Шеклтон и его друзья выглядели тогда, «как три чучела». В этот же день на катере забрали оставшихся троих с другой стороны острова.
Штурман Хьюберт Хадсон несет птенцов пингвинов.
Судно китобоев не было способно добраться сквозь льды до острова Элефант, поэтому Шеклтон связался с Лондоном и запросил у них судно. В это время Первая мировая война была в самом разгаре и отсылать на юг корабли Великобритания не собиралась. Три месяца Шеклтон пытался добраться до своих друзей, с которыми не было связи. Трижды он пытался добраться до них на различных судах, но у него не получалось из-за плотных льдин, сковывающих воду.
Фрэнк Уорсли, капитан «Эндьюранса».
И только на четвертый раз, когда прошло уже больше трех месяцев после расставания, Шеклтону удалось добраться до острова Элефант и снова увидеть своих друзей. К счастью, все были живы (хотя физическое и психологическое состояние команды оставляло желать лучшего).
Команда Уайлда на острове Элефант.
Из-за Первой мировой войны злоключения и возвращение экспедиции прошли незаметно. Антарктический материк впервые был пересечён только сорок лет спустя — в 1958 году. Экспедиция из Британии прошла по маршруту Шеклтона от залива Фазеля до острова Росса за 98 дней, но уже не с помощью собак, а с использованием гусеничных транспортёров и ледовой разведки с воздуха.
«Эндьюранс» в снегах.
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