10 феноменальных везунчиков, выживших несмотря ни на что

Представляем вам десять невероятных везунчиков, которые пережили ужасные катастрофы и остались целы и невредимы. Кто-то падал с самолёта, кто-то падал в пропасть, кто-то несколько дней держался внутри затонувшего корабля. Но все выжили.
Джулиана Кёпке: люди выжившие после авиакатастроф
В 1971 году в рождественский сочельник Джулиана Кёпке упала с высоты три тысячи метров и выжила. Самолёт, на котором она летела, поразила молния. В результате он рухнул где-то в лесах Амазонки. Джулиана очнулась в своём сиденье совершенно одна. Из-за падения она сломала ключицу, получила сотрясение мозга и множество глубоких порезов. Впереди её ждало десятидневное путешествие по диким дебрям. Джулиане повезло: перед этим она два года провела со своими родителями на исследовательской станции. Она знала, как выживать. Например, девушка заливала раны бензином, чтобы в них не заводились личинки насекомых. На десятый день она наткнулась на рыбаков, которые вернули её в цивилизацию.
Джо Симпсон и Саймон Йейтс: выжить несмотря ни на что
В 1985 году два скалолаза совершили в Андах невероятный подъём: они преодолели 6344 метра и взобрались на вершину Сиула-Гранде. Однако во время спуска один из скалолазов — Джо Симпсон — сломал ногу. Саймон Йейтс безрезультатно пытался спустить напарника в безопасное место на верёвке. Трос кончился раньше, чем Джо достиг поверхности. Саймону пришлось сделать тяжёлый выбор: он перерезал верёвку, чтобы спасти свою жизнь. Джо полетел вниз. Чудом раненому скалолазу удалось пережить падение. Следующие четыре дня Джо, преодолевая агонию, полз к лагерю без еды, воды и отдыха. В лагере он встретил напарника, который отдыхал после возвращения.
Арон Ралстон: несчастный случай в каньоне
В 2003 году чуть не закончилось трагедией одиночное путешествие американского туриста. В каньоне Голубого Джона в штате Юта на туриста во время прогулки по узкой расщелине упал валун. Камень намертво зажал левую кисть мужчины. Так как Арон никому не сказал о своём путешествии, он решил, что навсегда останется замурованным в каньоне. Пять дней он держался на небольшом запасе воды, который принёс с собой и пытался разбить камень. Однако валун не поддавался. Тогда путешественник сделал единственный вывод: придётся ампутировать кисть. Несколько дней он резал руку маленьким складным ножом. В конце концов он перерубил мышцы, связки и кость. Обезвоженный и обессиленный он выбрался из каньона, где его нашли другие туристы. Несмотря на большую потерю крови, Арон выжил.
«Апполон-13»: экипаж смог выжить после поломки шаттла
После трёх дней полёта экипаж корабля «Аполлон-13» занимался привычным делом: в прямом эфире рассказывал Земле о том, как идут дела в космосе. Вдруг раздался мощнейший взрыв. Капитан корабля произнёс слова, которые навсегда вошли в историю: «Хьюстон, у нас проблемы». И проблемы были катастрофические: из-за утечки кислорода команде оставалось всего лишь 15 минут до полного отключения системы жизнеобеспечения. Экипажу удалось спастись внутри лунного модуля. Из этого отсека «Аполлон-13» развернули, направили вокруг Луны для получения нужной инерции. Правда, из-за того, что модуль не был рассчитан на такое количество людей, в кабине начал быстро накапливаться углекислый газ. И если бы один из членов экипажа не придумал самодельный фильтр, то все астронавты неизбежно задохнулись бы. В этот раз борьба за жизнь закончилась счастливо: корабль с людьми приводнился в Тихом океане.
Харрисон Окен: один из случаев выживания людей в море
Харрисон — единственный выживший после крушения судна Jakson 4. В тот момент, когда судно переворачивалось, мужчина был в ванной. Одиннадцать его товарищей захлебнулись мгновенно. Хариссон же попал в своеобразный воздушный карман. Всё, что у него было на тот момент, — бутылка содовой и фонарик. Мужчине удалось продержаться на скромной провизии 60 часов, слушая, как морские обитатели дерутся за стенками за тела его сослуживцев. Через трое суток он увидел на дне своего отсека дайвера. Харрисону пришлось погрузиться в ледяную воду и привлечь внимание спасателя.
Лоик Пилуа и Гильем Найрал: люди, избежавшие смерти в дебрях
Этих двух туристов просто потеряли в дикой Гайане. Три недели они выживали как могли: жгли костры и ели всё, что попадалось под руку. Всё это время они проходили около трёх километров в день по направлению к ближайшему населённому пункту. В деревню Саула пришёл только Лоик Пилуа. Гильем не смог идти, так как был сильно обезвожен и отравлен ядом плохо приготовленного паука. Прибывшим спасателям предстала жуткая картина: двое истощённых мужчин, которые были заражены паразитами и страдали от укусов насекомых. Однако туристов вернули семьям.
Ада Блекджек: невероятный случай выживания
Ада Блекджек в начале XX века согласилась на рискованное путешествие. Она приняла участие в экспедиции на остров Врангеля. Четверых добровольцев, которых привезли в Арктику, должны были забрать через год. Однако корабль не смог пробиться сквозь льды. С этого момента началась борьба за жизнь. Один из членов экспедиции вскоре заболел, двое других ушли искать помощи. Ада их больше никогда не видела. Заболевший товарищ умер у неё на руках. Женщина провела на острове два года в полном одиночестве, добывая еду и отбиваясь от диких зверей. Только через два года к ней пробилось судно, которое вернуло женщину на большую землю.
Эрнест Шеклтон: люди, чудом выжившие во льдах
В 1914 году 28 человек на корабле под названием Endurance решили покорить покрытое льдами море Уэдделла. Через полгода пути судно крепко застряло во льдах. Шеклтон велел разбить лагерь прямо на ледяной корке. Вскоре корабль, который был сильно повреждён, затонул. Катастрофа произошла в ноябре, и люди понимали, что до весны спасательные шлюпки за ними не придут. Так и случилось: несчастных вызволили из плена только в апреле. К этому моменту люди съели всех собак и кошек, которые числились на корабле. Цивилизации экипаж судна достиг лишь в мае.
Хью Гласс: человек обманувший смерть
Хью Гласс был охотником, а если точнее — собирателем меха, который так ценился в середине XIX века. По иронии судьбы Гласс однажды сильно пострадал от гризли, шкуру которого приметил. Медведь сломал ему ногу, оставил глубокие порезы и проткнул горло. Несколько дней члены охотничьей экспедиции несли Гласса, но затем оставили его в индейском поселении. Они попросту решили, что Гласс наверняка умрёт от ран, так как он почти не подавал признаков жизни. Однако Гласс не только не умер, но и смог добраться до форта Кайова, неожиданно придя в себя. По дороге он питался всем, что попадало под руку. Иногда даже доедал добычу за дикими волками. Форта Гласс достиг только через два месяца. Всё, чего он тогда хотел, — отомстить тем, кто оставил его умирать.
Семья Робертсонов: люди, выжившие после кораблекрушения
Семья Робентсонов, состоящая из шести человек, в том числе четырёх детей разного возраста, провела полтора года, болтаясь на шхуне в Атлантике. Однако корабль атаковали огромные хищные киты, после чего он разлетелся в щепки. Семья забралась в надувной плот, рассчитанный на десятерых. Провизии и воды у них было ровно на шесть дней. В открытом море семья провела 38 дней. Ради выживания они охотились на черепах и рыбу. Пресную воду, когда та закончилась, заменили черепаховой кровью. Через 16 дней после катастрофы плот начало заливать: в одной половине скапливалась вода. Людей спас японский траулер, капитан которого заметил выпущенный в небо сигнальный огонь.
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