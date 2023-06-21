5 рецептов вкуснейших оладьев, перед которыми не устоят капризные привереды

Пышные, ароматные, воздушные, с пылу, с жару, с начинкой и без, с сиропом и классические, овощные и фруктовые – оладушки, перед которыми так сложно устоять взрослым и детям.
1. Банановые оладьи
Банановые оладьи. \ Фото: pojrem.ru.
Банановые оладушки – блюдо, которое в первую очередь понравится детям. Также его оценят все те, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Вкусные и полезные, их можно подавать, как горячими, так и холодными, с сиропом и без.
Ингредиенты:
• Бананы спелые среднего размера - 2 шт;
• Соль - 1/2 часть ч.л;
• Сахар - 1-2 ст.л;
• Мука - 150 г;
• Вода - 250 мл.
Оладьи из бананов. \ Фото: pancakemasters.com.
Способ приготовления:
• Бананы нарезать на части;
• Размять вилкой;
• Отправить в чашу блендера;
• Перебить до состояния пюре;
• Посолить;
• Заправить маслом и добавить сахар;
• Тщательно перемешать;
• Добавить муку;
• Вслед за ней воду (желательно комнатной температуры);
• Хорошенько перемешать;
• Обжарить с двух сторон до румяной корочки.
2. Оладьи из тыквы
Тыквенные оладьи. \ Фото: libertatea.ro.
Тыквенные оладьи отлично подойдут в качестве полноценного завтрака или же перекуса, а также закуски. Подавайте со сметаной или любимым соусом, по желанию можно с кетчупом или заправкой из зелени.
Ингредиенты:
• Тыква мякоть - 250 г;
• Мука - 75 г;
• Сахар - 1-2 ст.л;
• Соль - 0,5 ч.л;
• Разрыхлитель - 1 ч.л;
• Яйца - белок (1 шт.);
• Корица - 1 ч.л.
Оладушки из тыквы. \ Фото: skovorodnik.ru.
Способ приготовления:
• Тыкву нарезать средними кусочками;
• Отварить до готовности (тыква должна быть мягкой);
• Остудить до комнатной температуры;
• Отправить в чашу блендера;
• Перебить до пюреобразного состояния;
• Добавить муку, сахар, разрыхлитель;
• Посолить;
• Перемешать и добавить корицу;
• Обжарить со всех сторон до золотистого цвета.
3. Пряные оладьи из моркови
Морковные оладушки. \ Фото: patee.ru.
Морковные оладьи – то, что однозначно стоит попробовать приготовить в разгар весны. Это весьма простое и сытное блюдо, которое можно сочетать с различными соусами перед подачей.
Ингредиенты:
• Морковь среднего размера - 2-3 шт;
• Молоко - 240 мл;
• Мука - 125 г;
• Яйца - 1 шт;
• Разрыхлитель - 1 ч.л;
• Сода - 1/2 часть ч.л;
• Соль - 1/2 часть ч.л;
• Корица - 1 ч.л;
• Мускатный орех молотый - 1 ч.л;
• Имбирь молотый - 1 ч.л;
• Ваниль - 1 щепотка;
• Коричневый сахар - 2 ст.л.
Пышные и хрустящие морковные оладушки. \ Фото: belnovosti.by.
Способ приготовления:
• Морковку натереть на мелкой тёрке;
• И перебить блендером до пастообразного состояния;
• Добавить молоко, соль, соду, сахар, муку, имбирь, корицу, мускатный орех, ваниль;
• Все хорошо перемешать до однородной массы;
• Обжарить оладьи до румяной корочки со всех сторон.
4. Оладьи из капусты
Капустные оладьи. \ Фото: centarzdravlja.hr.
Капустные оладьи – блюдо, которое можно смело подавать как самостоятельное, так и с лёгким гарниром.
Ингредиенты:
• Капуста - 0,5 кг;
• Морковь среднего размера - 1 шт;
• Яйца - 2 шт;
• Соль - по вкусу;
• Сметана - 2 ст.л;
• Мука - 2 ст.л;
• Чёрный молотый перец - по вкусу.
Сочные и ароматные капустные оладьи. \ Фото: woman.rambler.ru.
Способ приготовления:
• Капусту мелко нашинковать;
• Посолить и перемешать;
• Тщательно помять руками;
• Образовавшийся сок слить;
• Морковь натереть на крупной тёрке;
• И добавить к капусте;
• Поперчить;
• Перемешать;
• Добавить сметану и яйца;
• Вновь хорошенько перемешать;
• Добавить муку;
• Перемешать без образования комочков;
• Оладьи обжарить со всех сторон до образования румяной корочки;
• Подавать со сметаной, соусом или со свежей зеленью.
5. Шоколадные оладушки
Шоколадные оладьи. \ Фото: bigmir.net.
А вот шоколадные оладьи будут оценены по достоинству всеми сладкоежками. Ароматные, румяные и невероятно вкусные – они так и просятся в рот с горячим чаем.
Ингредиенты:
• Яйца - 1 шт;
• Молоко - 240 мл;
• Сливочное масло - 2 ст.л;
• Сахар - 50 г;
• Мука - 160 г;
• Какао- 40 г;
• Разрыхлитель - 1½ ч.л;
• Сода - 1/2 часть ч.л;
• Соль - 1 щепотка;
• Шоколадные капли - 50-60 г.
Для любителей сладкого. \ Фото: 4allwomen.ru.
Способ приготовления:
• Яйца взбить с сахаром;
• Добавить растопленное масло и молоко;
• Перемешать;
• И снова хорошенько взбить;
• Отдельно смешать муку, какао, разрыхлитель, соль и соду;
• Получившуюся смесь медленно ввести в яичную;
• Взбить до однородной массы;
• Часть шоколадных капель измельчить ножом и добавить в тесто;
• Обжарить оладьи до готовности;
• Оставшуюся часть шоколадных капель растопить или украсить ими оладушки перед подачей.
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