Ошибки, которые дешевят даже дорогой интерьер

Создать по-настоящему комфортный и красивый интерьер — непростая задача. Некоторые недочеты, даже небольшие, могут испортить эстетическую составляющую пространства и создать двоякое впечатление даже при немалых денежных вложениях.







Наталья Веденова, арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design», назвала распространенные ошибки, которые мешают создать гармоничный интерьер.

Основные ошибки в дизайне интерьеров: антитренды

Открытое хранение

Монохром, яркие оттенки и фотообои

Старомодная мебель

Отсутствие зонирования

Плохое освещение

Даже такая безобидная деталь, как магнитики на холодильнике, способна внести хаос в интерьер. Тем более, эти сувениры из путешествий могут оставлять пятна и царапины на поверхности дверцы. Баночки с чистящими средствами иногда полностью перечеркивают гармонию своей пестротой — спрячьте весь быт в шкафчик или приобретите лаконичные дозаторы.Чем больше специально организованных мест хранения, тем меньше беспорядка вокруг. Например, вместо обуви на полу прихожей — лаконичная обувница, вместо открытых вешалок — закрытый шкаф. Дополнительное место для хранения в спальне, помимо шкафов и комодов, помогают создать кровати с подъемным механизмом и вместительным ящиком для хранения белья.В последние годы внезапной популярностью стал пользоваться монохромный интерьер в холодных оттенках. Однако этот прием быстро потерял свою актуальность. Тепло, уют и спокойствие — то, чего мы ждем, когда возвращаемся домой после насыщенного дня. Если и создавать монохромную базу, то лучше на основе теплой палитры. Природные тона должны плавно перетекать от одного спектра к другому.Цвета определяют общее восприятие интерьера и способны влиять на эмоциональное состояние домочадцев. Древесные оттенки создают ощущение безопасности, а медовые — успокаивают. В интерьере максимально натурально смотрится цвет экрю, его можно взять за основу всей палитры. Придать респектабельность и статусность помогут темные оттенки: графитовый, глубокие синий и зеленый.Игра с яркими акцентами — новый тренд, который делает интереснее привычный образ квартиры. Здесь важно не переборщить — их стоит уравновешивать более нейтральными оттенками или использовать только в декоре.Эра фотообоев давно прошла — такой прием быстро надоедает, делает интерьер перегруженным. Альтернатива реалистичным изображениям — простые формы, цвета и принты.Комбинации из массивных шкафов с сервантом — устаревший вариант. Современные модели основаны на простой геометрии: воздушные конструкции из стеллажей, шкафчиков и полок. Для небольших пространств рекомендуется выбирать мебель в светлых тонах, чтобы сделать интерьер визуально легким и просторным. Один из трендов этого года — использование материалов, напоминающих натуральные текстуры дерева, камня, бетона и металла.Потребности жильцов и возможности пространства — то, от чего стоит отталкиваться при разработке планировки. Для разделения зон не обязательно возводить стены, достаточно грамотно расставить все по местам.Разместите рабочую зону в противоположной стороне от зоны отдыха — так вам будет легче переключаться между активным и спокойным состояниями. Место для досуга выделите подходящими элементами, например, рядом с креслом поставьте журнальный столик с книгами.Все части пространства должны быть визуально уравновешенными. Если в одной зоне слишком много мебели, а другая пустует, восполнить баланс можно с помощью декора и цветовых акцентов.Недостаток света забирает даже самые яркие краски, делает помещение тусклым и скучным. Сочетание нескольких светильников визуально расширяет пространство и делает акцент на конкретных функциональных областях. Например, зону отдыха можно выделить точечным освещением на потолке или уютным торшером около кресла.Мебельная подсветка — функциональное решение, которое создает уютную атмосферу, раскрывает новые грани интерьера, экономит время и даже обеспечивает безопасность. Например, внутренняя подсветка в шкафу помогает быстрее найти нужную вещь, а подсветка основания кровати, реагирующая на движение, сделана для того, чтобы вам не пришлось передвигаться по спальне в полной темноте.