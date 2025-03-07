Какие тайны хранит уникальный «замок-пещера» Кропфенштайн

Этот замок один из самых необычных в мире и самый необычный в своей родной Швейцарии. Кропфенштайн в переводе означает «замок-пещера». Сегодня это руины, но даже они производят невероятное впечатление. Это фантастическое сооружение прямо на вершине неприступной скалы в швейцарской коммуне Вальтенсбург, что в кантоне Граубюнден. Здесь проживает около 3 сотен человек, но в средние века это место имело ключевую важность. Здесь было целых четыре крепости. Кропфенштайн был самым изолированным. Какие секреты хранят полуразрушенные стены давно заброшенного замка — далее в обзоре.
Прекрасное тихое место
Внутри замка Кропфенштайн.
Замок Кропфенштайн — великолепное место, изолированное от остального мира и бесконечно тихое. Здесь просто рай для фотографа, настолько прекрасный открывается вид из любой точки. Каменные стены способны вызвать восхищение у любого поклонника древней архитектуры. Замок давно заброшен и является историческим наследием Швейцарии. С вершины горы, где он расположен, открывается невероятно чудесный вид на окружающую природу. Скала, на которой находится Кропфенштайн, имеет высоту 1130 метров. В средние века строилось много подобных труднодоступных монастырей и замков. Этот выделяется среди них тем, что это оборонительное сооружение, имеющее кроме всего прочего, целых три этажа, высеченных в цельной скале.
Остатки стен и кладки.
Другой вид на замок Кропфенштайн.
Даже само название, которое появляется в хрониках с начала 14 века, характеризует его устройство. Немецкое слово Kropf означает побег или росток. Это подчёркивает расположение замка, как будто он цепляется за камень изо всех сил.
Окружающая природа.
Точная дата постройки неизвестна. Эксперты относят его к 1312 году. Так говорит анализ сохранившихся деревянных балок строения. Замок состоит из одного здания неправильной планировки. Оно гордо возвышается внутри узкой и вытянутой пещеры, на краю отвесной скалы с невероятно крутыми склонами. Больше всего крепость напоминает своеобразное орлиное гнездо.
Гравюра, изображающая замок Кропфенштайн.
Неприступная крепость
Благодаря тому, что скала защищает собой стены замка от природного воздействия — каменная кладка особо не пострадала. Она по-прежнему раскрывает значительное количество любопытнейших деталей, заслуживающих самого пристального внимания.
Руины замка Кропфенштайн.
Вся восточная часть замка чрезвычайно узкая. Ширина стен там едва достигает 1,5 или 2 метров. Скорее всего в этой части были либо склады, либо оборонительные сооружения. В южной части скала преломляется и в ней располагаются многочисленные окна для внутреннего освещения. Также есть более крупные проёмы, размерами примерно 70 на 50 сантиметров.
Замок напоминает орлиное гнездо.
Внутренняя ширина западной части комплекса составляет около 6 метров. Она была предназначена для жилья. Там большие окна с нишами для сидения, весьма художественно оформленные красивыми рельефами. Возможно, стены некогда украшали роскошные картины и гобелены. Старые деревянные балки несут на себе следы давней распиловки, то есть некогда здание планировали снести.
Замок расположен на отвесной скале.
Кому принадлежал Кропфенштайн
Историков весьма интересует вопрос фамильной принадлежности замка. Исследователи считают, что это была резиденция чрезвычайно знатного и богатого рода. Они держали под контролем окружающую территорию, включающую коммуны Вальтенсбург и Лювен. Согласно документов, в Кропфенштайне проживала второстепенная ветвь семьи, а главная — в соседнем Лювене. Тут обитали судебные приставы и землевладельцы.
Тут обитали аристократы фон Кропфенштайны.
Средневековые тексты содержат множество упоминаний людей с фамилией фон Кропфенштайн. В их числе судья по имени Бюрклин фон Кропфенштайн, епископ по имени Альбрехт фон Кропфенштайн, некий Флорин фон Кропфенштайн и Ганс фон Кропфенштайн. Все они жили в период с 1330 года по 1437. В 1433 году зафиксирована продажа некоторых владений Кларой фон Кропфенштайн.
Замок Кропфенштайн.
Самыми последними из известных Кропфенштайнов были Маркварт (судья Серой лиги в 1438-1443 годах) и Йорг, аристократ-землевладелец. Последний в 1473 году, должно быть, стал последним представителем династии. Также, вполне вероятно, последним владельцем замка или его обитателем. После этого замок был заброшен и начался медленный процесс его разрушения.
Во времена расцвета и славы этой крепости она была одной из самых неприступных. Этому способствовало и уникальное расположение на самой вершине скалы и то, что она частично в ней высечена. Сейчас добраться до Кропфенштайна относительно легко. Есть дорога, которая начинается в городе Вальтенсбург и ведёт прямо в замок. Пешком этот путь займёт всего каких-то пятнадцать минут. Некогда это была крутая, вырезанная в скале тропка. Её расширили и оградили перилами в 1950-х годах.
Дорогу расширили и оградили перилами.
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