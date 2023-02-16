Благодаря этой подкормке рассада будет низенькой и крепкой

Подкормите рассаду простой, но весьма эффективной, полностью натуральной подкормкой, и она скажет вам спасибо! Растения будут расти и развиваться правильно: рассада укрепится, напитается, станет низенькой и толстенькой!
Возьмите 1 стакан овсяных хлопьев. Залейте 500 мл воды, измельчите в блендере.
Добавьте 1 ч. л. сахара. Настаивайте в тёплом, тёмном месте в течение 3 суток.
Затем процедите и разведите водой 1:5.
Подкармливайте рассаду 1 раз в 10-14 дней. Она преобразится на глазах!
Подробнее о подкормке для рассады смотрите в видео ниже:
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