Благодаря этой подкормке рассада будет низенькой и крепкой

Подкормите рассаду простой, но весьма эффективной, полностью натуральной подкормкой, и она скажет вам спасибо! Растения будут расти и развиваться правильно: рассада укрепится, напитается, станет низенькой и толстенькой!







Возьмите 1 стакан овсяных хлопьев. Залейте 500 мл воды, измельчите в блендере.







Добавьте 1 ч. л. сахара. Настаивайте в тёплом, тёмном месте в течение 3 суток.







Затем процедите и разведите водой 1:5.







Подкармливайте рассаду 1 раз в 10-14 дней. Она преобразится на глазах!







Подробнее о подкормке для рассады смотрите в видео ниже:

