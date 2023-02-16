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Благодаря этой подкормке рассада будет низенькой и крепкой

Подкормите рассаду простой, но весьма эффективной, полностью натуральной подкормкой, и она скажет вам спасибо! Растения будут расти и развиваться правильно: рассада укрепится, напитается, станет низенькой и толстенькой!

Благодаря этой подкормке рассада будет низенькой и крепкой

Возьмите 1 стакан овсяных хлопьев. Залейте 500 мл воды, измельчите в блендере.

Благодаря этой подкормке рассада будет низенькой и крепкой

Добавьте 1 ч. л. сахара. Настаивайте в тёплом, тёмном месте в течение 3 суток.

Благодаря этой подкормке рассада будет низенькой и крепкой

Затем процедите и разведите водой 1:5.

Благодаря этой подкормке рассада будет низенькой и крепкой

Подкармливайте рассаду 1 раз в 10-14 дней. Она преобразится на глазах!

Благодаря этой подкормке рассада будет низенькой и крепкой

Подробнее о подкормке для рассады смотрите в видео ниже:


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выращиваниеРассада

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