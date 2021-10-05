«Рататуй» уже не тот: Как целая пожарная бригада спасала слишком толстую крысу

В 14:35 в это воскресенье пожарная станция в небольшом немецком городке Ауэрбах получила звонок — в центре города застряло животное, ему срочно нужно помочь. В пожарную компанию действительно время от времени поступают подобные звонки — чаще всего речь идет о застрявших высоко на деревьях котах. Однако здесь речь шла о полной, да скажем честно — откровенно толстой крысе.
Крыса застряла в канализационном люке.
Истошные визги крысы услышали две маленькие девочки, которые проходили мимо. Они побоялись подойти близко к животному, но и проигнорировать его тоже не могли. Когда пожарная бригада приехала на место — всем составом — они решили, что помощь есть помощь, надо освобождать бедную зверюшку.
Кто-то слишком много ел.
Конечно, помогать дикой крысе может выглядеть не так романтично, как помогать пушистому котику, но, с одной стороны, ситуацию все равно надо как-то решить, и с другой — чем крыса хуже белки или дикого гуся, попавшего в беду. Так что парни дружно приподняли люк, придерживая застрявшее животное с одной стороны и осторожно пропихивая с другой.
Крысу освобождали всей бригадой.
Надо сказать, крыса явно не голодала в прошедшую зиму — пожарным понадобилось целых пять минут, чтобы вытащить грызуна из люка. После освобождения они решили отпустить беднягу домой — в канализацию.
Как оказалось, освободить растолстевшую за зиму крысу оказалось непросто.
Девочки, которые заметили крысу, наблюдали за всей спасательной операцией, и когда крысу наконец-то освободили, малышки подошли к пожарным и подарили им рисунок, на котором старшая девочка нарисовала крысу. Это было очень трогательно, так что один из пожарных даже сфотографировался с детишками.
Девочка подарила пожарному свой рисунок.
Именно эти девочки обнаружили застрявшую крысу.
«Все животные одинаковы, это мы сами к ним по-разному относимся», — прокомментировала одна женщина на странице пожарной бригады, которая опубликовала краткий отчет о произошедшем. «Отличными новостями начинается год!» — написал другой человек. «Спасибо вам огромное за то, что спасли пушистую жопку, — пишет Хелен из Уэльса. — У меня у самой дома 8 крысок». «Я из Новой Зеландии, специально пришел сюда сказать вам спасибо за вашу доброту». «Вообще я ненавижу крыс, но тут такая бедняжка, боже мой. Очень рада, что все закончилось хорошо». «У меня просто не хватает шляпы, потому что хотелось бы снять ее и поклониться вам. Очень рад видеть, что вы спасаете всех, не только фермерских или домашних животных».
Спасательная операция.
После освобождения крысу отпустили на волю.
Внезапно спасение толстой крысы нашло отклик в сердцах людей по всему миру, и люди стали специально приходить на страницу пожарной команды, чтобы сказать спасибо за этот простой поступок человеческой доброты.
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