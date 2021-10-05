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«Рататуй» уже не тот: Как целая пожарная бригада спасала слишком толстую крысу


«Рататуй» уже не тот: Как целая пожарная бригада спасала слишком толстую крысу

В 14:35 в это воскресенье пожарная станция в небольшом немецком городке Ауэрбах получила звонок — в центре города застряло животное, ему срочно нужно помочь. В пожарную компанию действительно время от времени поступают подобные звонки — чаще всего речь идет о застрявших высоко на деревьях котах. Однако здесь речь шла о полной, да скажем честно — откровенно толстой крысе.

Крыса застряла в канализационном люке.

Крыса застряла в канализационном люке.

 

Истошные визги крысы услышали две маленькие девочки, которые проходили мимо. Они побоялись подойти близко к животному, но и проигнорировать его тоже не могли. Когда пожарная бригада приехала на место — всем составом — они решили, что помощь есть помощь, надо освобождать бедную зверюшку.
Кто-то слишком много ел.

Кто-то слишком много ел.

 

Конечно, помогать дикой крысе может выглядеть не так романтично, как помогать пушистому котику, но, с одной стороны, ситуацию все равно надо как-то решить, и с другой — чем крыса хуже белки или дикого гуся, попавшего в беду. Так что парни дружно приподняли люк, придерживая застрявшее животное с одной стороны и осторожно пропихивая с другой.
Крысу освобождали всей бригадой.

Крысу освобождали всей бригадой.

 

Надо сказать, крыса явно не голодала в прошедшую зиму — пожарным понадобилось целых пять минут, чтобы вытащить грызуна из люка. После освобождения они решили отпустить беднягу домой — в канализацию.
Как оказалось, освободить растолстевшую за зиму крысу оказалось непросто.

Как оказалось, освободить растолстевшую за зиму крысу оказалось непросто.

 

Девочки, которые заметили крысу, наблюдали за всей спасательной операцией, и когда крысу наконец-то освободили, малышки подошли к пожарным и подарили им рисунок, на котором старшая девочка нарисовала крысу. Это было очень трогательно, так что один из пожарных даже сфотографировался с детишками.

Девочка подарила пожарному свой рисунок.

Девочка подарила пожарному свой рисунок.

 
Именно эти девочки обнаружили застрявшую крысу.

Именно эти девочки обнаружили застрявшую крысу.

 

«Все животные одинаковы, это мы сами к ним по-разному относимся», — прокомментировала одна женщина на странице пожарной бригады, которая опубликовала краткий отчет о произошедшем. «Отличными новостями начинается год!» — написал другой человек. «Спасибо вам огромное за то, что спасли пушистую жопку, — пишет Хелен из Уэльса. — У меня у самой дома 8 крысок». «Я из Новой Зеландии, специально пришел сюда сказать вам спасибо за вашу доброту». «Вообще я ненавижу крыс, но тут такая бедняжка, боже мой. Очень рада, что все закончилось хорошо». «У меня просто не хватает шляпы, потому что хотелось бы снять ее и поклониться вам. Очень рад видеть, что вы спасаете всех, не только фермерских или домашних животных».
Спасательная операция.

Спасательная операция.

 
После освобождения крысу отпустили на волю.

После освобождения крысу отпустили на волю.

 

Внезапно спасение толстой крысы нашло отклик в сердцах людей по всему миру, и люди стали специально приходить на страницу пожарной команды, чтобы сказать спасибо за этот простой поступок человеческой доброты.

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«Рататуй» уже не тот: Как целая пожарная бригада спасала слишком толстую крысу

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«Рататуй» уже не тот: Как целая пожарная бригада спасала слишком толстую крысуПодписаться на мой Instagram
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