25 самых странных ароматов в мировой парфюмерии, пользоваться которыми решится далеко не каждый





Самые странные ароматы парфюма.



С давних времён парфюм считается синонимом красоты, сексуальности, высокого стиля и успеха. Над идеальным запахом работают целые компании. Но существуют в империи красоты и, мягко говоря, странные запахи, которые способны вызвать удивление и даже отвращение.