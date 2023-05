25 самых странных ароматов в мировой парфюмерии, пользоваться которыми решится далеко не каждый

Самые странные ароматы парфюма.





С давних времён парфюм считается синонимом красоты, сексуальности, высокого стиля и успеха. Над идеальным запахом работают целые компании. Но существуют в империи красоты и, мягко говоря, странные запахи, которые способны вызвать удивление и даже отвращение. С давних времён парфюм считается синонимом красоты, сексуальности, высокого стиля и успеха. Над идеальным запахом работают целые компании. Но существуют в империи красоты и, мягко говоря, странные запахи, которые способны вызвать удивление и даже отвращение.

1. Телесные жидкости





2. Белый шоколад





3. Табак

4. Мстители

5. Попкорн

6. Бумага

7. Автослесарь

8. Омар





9 Лошади

10 Запах Ада





11 Похороны

12. Камин

13. Земля

14. Кофе

15. Цирк





16. Влагалище

17. Конопля

18. Хижина в лесу





19. Бутерброд

20. Сыр с голубой плесенью





21. Святая вода





22. Будь Собой





23. Бекон

24. Торт «Еда ангелов»





25 Корпорация Apple





Французская компания Etat Libre d'Orange создала духи под названием Magnifiques, которые пахнут кровью, потом, спермой и слюной.Духи White Chocolate Delight от Opus Oils содержат среди своих ингредиентов белый шоколад, как несложно догадаться по названию.Аромат духов Pipe Tobacco от Demeter придутся по вкусу любому, кто любит запах хорошего трубочного табака . Хотя наверняка они не очень популярны в некурящем обществе.Парфюмерная компания JADS International выпустила серию духов под названием «Мстители Марвела». Как утверждает реклама, эти сверхъестественные ароматы пробудят супергероя в любом человеке.Еще один необычный аромат от компании Demeter — Popcorn , который понравится любому человеку, который любит похрустеть попкорном в кино.Paper Passion от Steidl - аромат, который передает запах бумаги и чернил. Несомненно, это идеальный аромат для библиотекарей, писателей и продавцов книг.Знаменитый модный бренд Comme Des Garcons создал духи под названием Garage, основные ноты в котором - альдегиды, керосин, кожа и пластик. Этот парфюм, безусловно, идеально подходит для всех автолюбителей.пахнут точно так же, как и ракообразные.В коллекции духов For Strange Women есть парфюм под названием Horse, который пахнет, как лошади, сено, и овес.Странныеот Odette пахнут как что-то давно забытое на полке холодильника и медленно гниющее там.Очередной странный аромат от Demeter - Funeral Home, который представляет собой смесь запахов лилий, гвоздик, гладиолусов, хризантем, красного дерева и... восточного ковра.Fireplace от Demeter в точности передает запах, которым пропитывается одежда, если посидеть в течение длительного времени перед костром. Поэтому лучше пользоваться ими осторожно, чтобы кто-то не вызвал пожарных.Три вида духов от Demeter - Dirt, Grass и Wet Garden — передают запахи настоящей природы — земли , травы и сада после дождя.Те, кто просто не может жить без кофе, полюбят парфюм Espresso от Demeter. Теперь запах кофе будет всегда рядом.L'Artisan Parfumeur выпустила в продажу Dzing - духи, которые пахнут цирком. В запахе сочетаются нотки карамельных яблок, потных артистов, слонов и кожаных седел.VULVA Original - духи, которые имеют запах влагалища... Нужно ли еще что-то говорить.На этот раз компания Demeter решила всех поразить , выпустив аромат Cannabis Flower. Несложно догадаться, чем пахнут эти духи.November in the Temperate Deciduous Forest — аромат из коллекции For Strange Women, который передает запах хижины в лесу, опавших листьев и смолы на деревьях после холодной дождливой ночи.Духи Flame от Burger King, наверное, предназначены для гурманов. Они пахнут печеным мясом.Наверняка, все знаю своеобразный аромат сыра с плесенью. Остается вопрос, кто захочет так пахнуть?Demeter не устает удивлять всех необычными ароматами. На этот раз встречаем Holy Water, которые сразу вызывают ассоциации с церковью и религиозными ритуалами.Уникальные духи недавно были произведены американской компанией, которая с помощью ДНК-технологий придает индивидуальный запах каждого клиента духам, которые он покупает. Любой человек может получить свой собственный аромат в бутылочке одеколона или духов.Если аромата бургера не хватило, чтобы возбудить аппетит, на помощь придут духи Bacon от Fargginay, которые пахнут жареным беконом.Женские духи Angel Food от Demeter пахнут яичными белками, сахаром, ванилью и кокосовым орехом. Странное сочетание, но может какая-то женщина захочет показаться вкусной.Знаменитый производитель компьютеров и телефонов решил выпустить духи под названием Air Aroma, которые пахнут пластиком, краской для принтера и алюминием. Фрикам со всего мира, наверняка, понравится.