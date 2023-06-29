С нами не соскучишься!

8 347 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Купить новый,с известными характеристиками.Стоимость"копеечная".Мультиметр и паяльник больше стоит.🤣🤣«Как два пальца»:...
  • Сергей Медведев
    В городском пруду,который находится в центре нашего города,тоже лучше не купаться.Причина одна и таже:качество воды н...8 водоемов, котор...

История Национального парка Йосемити

Калифорнийский Национальный парк Йосемити, созданный 1 октября 1890 года, закрылся: США переживают самый серьезный кризис государства за последние 17 лет.

Сегодня мы вспомним историю одного из самых знаменитых Национальных парков Америки.

История Национального парка Йосемити

Почему закрылся Национальный парк Йосемити?


Такого в США не было с 1996 года. В отпуск отправлены более 800 000 из почти 2 млн федеральных служащих. Закрылись музеи, ВСЕ национальные парки и другие федеральные учреждения. У судов осталось средств на 10 дней. Правительство США частично приостановило работу госучреждений, поскольку республиканцы и демократы не преодолели разногласия по бюджету. 18.5 тыс. из 55.5 тыс. сотрудников министерства транспорта США будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Надпись «Все национальные парки ЗАКРЫТЫ»:

01s

Пентагон сказал, что, возможно, будет вынужден отправить в отпуск около 400 тыс. гражданских сотрудников, отсрочить выполнение военных контрактов, а также учебные мероприятия. Урезание бюджета сказалось на ВМС США — корабли уже реже выходят в море, летчики меньше летают. Ушли 97% сотрудников НАСА: на работе остались лишь 6 астронавтов и космонавтов, находящихся на орбите. Марсоход Curiosity на время приостановки работы правительства останется в «защитном спящем режиме» и не будет вести работу по сбору информации о Марсе.

Пока работает почта и выплачиваются пенсии. Медицинское обслуживание не будет приостановлено, когда речь идет о пациентах больниц и скорой помощи. Это самый серьезный кризис государства за последние 17 лет.

Дата создания Национального парка Йосемити — 1 октября 1890 года. А это фотография сделана еще до его открытия, в 1887 году. (Фото Library of Congress):

История Национального парка Йосемити

Долина Йосемити в 1865 году. Она занимает только 1% от общей территории современного парка, но именно туда сегодня стекается большинство посетителей. (Фото Carleton Watkins | Library of Congress):

Долина Йосемити в 1865 году. Она занимает только 1% от общей территории современного парка

До настоящего времени среди историков ведутся дебаты относительно того, кто первым из европейцев увидел долину Йосемити. Осенью 1833 года Джозеф Реддефорд Уолкер возможно, первый увидел долину — в своих последующих записях он рассказал, что возглавлял группу охотников, которая пересекала Сьерра-Неваду и вплотную подошла к краю долины, которая уходила вниз «более чем на милю».

Слева — Теодор Рузвельт (25-й вице-президент США, 26-й президент США в 1901–1909) в парке Йосемити, Калифорния, 1903 год. (Фото Library of Congress):

Теодор Рузвельт

Часть территории Сьерра-Невады, где расположен парк, долгое время считалась границей поселений европейцев, торговцев, охотников и путешественников. Однако этот статус изменился в 1848 году с открытием месторождений золота у подножий гор на западе. С этого момента торговая активность на этой территории резко увеличилась, в результате спровоцировав калифорнийскую золотую лихорадку. Приезжие начали уничтожать природные ресурсы, за счёт которых жили индейские племена.

1865 год. (Фото Carleton Watkins | Library of Congress):

История Национального парка Йосемити

В результате резкого увеличения потока иммигрантов во времена золотой лихорадки стали возникать вооружённые конфликты с местными племенами.

Солдаты Буффало на территории современного парка Йосемити, 1899 год. (Фото U.S. National Park Service):

Солдаты Буффало на территории современного парка Йосемити

Предприниматель Джеймс Хачингс , художник Томас Айрес и ещё двое путешественников стали первыми туристами долины, приехав сюда в 1855 году. Хачингс выпустил буклеты и книги, описывающие его экскурсию, а рисунки Айреса стали первыми профессиональными изображениями местных достопримечательностей. Это был период раннего туризма.

1902 год. (Фото Library of Congress):

История Национального парка Йосемити

Несколько видных людей, включая сенатора Джона Коннесса, заинтересовались коммерческим успехом туристического бизнеса и выступили с идеей создания общественного парка на территории долины. 30 июня 1864 года президент США Авраам Линкольн подписал до этого одобренный Конгрессом документ, названный Йосемитским Грантом.

Неожиданный кадр: моряки в больнице, расположенной в национальном парке Йосемити. Дело в том, что отель на территории парка был преобразован в госпиталь во время Второй мировой войны. Фотография 1944 года. (Фото AP Photo | U.S. National Park Service | Ansel Adams):

История Национального парка Йосемити

Чрезмерный выпас скота на пастбищах (в основном овец), вырубка деревьев секвойядендрон и другая деятельность в ущерб природе вынудили провести акт Конгресса, который 1 октября 1890 года дал парку статус национального.

Ловля форели в реке Мерсед, которая проходит через долину Йосемити, штат Калифорния, 12 августа 1943 год. (Фото AP Photo | Ernest King):

История Национального парка Йосемити

В 1916 году была сформирована государственная служба, призванная ухаживать за парком. Были построены дороги, охотничьи домики и кемпинги вдоль озёр. С развитием автомобильного движения к парку были проложены скоростные магистрали. В 1920-е годы был основан музей Йосемити.

Йосемитский национальный парк, 24 июля 1944 года. (Фото AP Photo | U.S. National Park Service | Ralph Anderson):

Йосемитский национальный парк

В начале XX века защитники природы убедили Конгресс признать 2 742 кв.км, или 89 % всего парка заповедной природной территорией с самой высокой степенью защиты. В результате посетителям не было разрешено посещать большую территорию парка.

С давних пор велосипеды являются излюбленным средством передвижения в Национальном парке Йосемити, 8 июля 1952 года. (Фото AP Photo | Ernest Bennett):

С давних пор велосипеды являются излюбленным средством передвижения в Национальном парке Йосемити

«Дикари» со своим трейлером в парке, 8 июля 1952 года. (Фото AP Photo | Ernest K. Bennett):

История Национального парка Йосемити

2 210 метров над уровнем моря. Национальный парк Йосемити, 8 июля 1952 года. (Фото AP Photo | Ernest K. Bennett):

Национальный парк Йосемити

Королева Елизавета II во время своего визита в Национальный парк Йосемити, 5 марта 1983 года. (Фото AP Photo | Walt Zeboski):

Королева Елизавета II во время своего визита в Национальный парк Йосемити

Давным-давно, во времена ранней палеозойской эры (Началась 541 млн лет назад и продолжалась около 289 млн лет) территория современного парка находилась на подводной окраине материка. (Фото Carol M. Highsmith | Library of Congress):

История Национального парка Йосемити

Около 10 миллионов лет назад горы Сьерра-Невады повысились и затем наклонились таким образом, что западный склон стал более пологим, а восточный, обращённый в сторону материка, более обрывистым. Подъём увеличил крутизну водных потоков и русла рек, в результате образовав глубокие и узкие каньоны. Около миллиона лет назад накопившийся на вершинах снег и лёд образовал в районах современных субальпийского и альпийского поясов ледники, таким образом опустив долины рек вниз по склону. В первый ледниковый период толщина льда в ледниках составляла до 1 200 м.

Водопад Вернал — большой водопад на реке Мерсед в нижней части водопада Невада в национальном парке Йосемити, США. Высота водопада составляет 96.62 метра. (Фото Dave):

Водопад Вернал

Знаменитый водопад «Лошадиный хвост». Сам по себе водопад особо ничем не примечателен, но на 2 недели в году в феврале он преображается: заходящее солнце превращает его в огненный водопад. (Фото AP Photo | Yosemite National Park Service, Bethany Gediman):

Знаменитый водопад «Лошадиный хвост»

Почти вся территория парка сложена из гранитных пород батолита Сьерра-Невады. Остальные около 5 % территории парка состоят из вулканических и осадочных пород. В результате эрозии различных горных пород, испытавших тектоническое поднятие и сопутствующих этому разломов, появились долины, каньоны, и другие формы рельефа, которые мы можем наблюдать сегодня. (Фото AP Photo | John Pain):

История Национального парка Йосемити

Наиболее мощной эрозионной силой за последние несколько миллионов лет стал сход ледников в альпийском поясе, в результате чего первоначально V-образные речные долины превратились в U-образные ледниковые каньоны (такие как долины Йосемити и Хетч-Хетчи). (Фото David Liff):

История Национального парка Йосемити

Совята. В различных природных ландшафтах парка, начиная от зарослей колючих кустарников в предгорьях и заканчивая альпийскими лугами на вершинах гор, насчитывается более 250 видов животных, которые включают в себя рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих. Большое биоразнообразие по сравнению с другими близлежащими регионами объясняется нетронутой дикой природой, где деятельность человека не способствует их исчезновению. (Фото AP Photo | National Park Service):

Совята

Каждый год парк посещают около 3 млн человек; большинство останавливается только в долине Йосемити. (Фото Daniel Schwen):

Каждый год парк посещают около 3 млн человек; большинство останавливается только в долине Йосемити

Рысь в Национальном парке Йосемити. Кстати, это самый северный из видов кошачьих; в Скандинавии она встречается даже за Полярным кругом. (Фото Mike Baird):

Рысь в Национальном парке Йосемити

Гранитные породы парка, занимаю 95% территории. (Фото Frank Kovalchek):

Гранитные породы парка, занимаю 95% территории

Олень. (Фото Justin Sullivan | Getty Images):

Олень

Долина Йосемити. На территории парка расположены тысячи озёр и прудов, 2 600 рек и ручьев, 1 300 км туристических маршрутов и 560 км дорог.

История Национального парка Йосемити

Несмотря на богатую растительность и принятые природоохранные меры, в обозримом прошлом 3 вида фауны, обитающих в парке, полностью вымерло, а ещё 37 имеют специальный статус либо в калифорнийском, либо в федеральном списке видов, которым угрожает опасность исчезновения. Наиболее серьёзными угрозами для йосемитской дикой природы в настоящее время являются лесные пожары.  (Фото Justin Sullivan | Getty Images):

История Национального парка Йосемити

В парке на ограниченной территории находится большое количество водопадов. (Фото Georg Lester):

В парке на ограниченной территории находится большое количество водопадов

У водопада Вернал. (Фото Steve Jurvetson):

У водопада Вернал

Долина Йосемити, Йосемитский национальный парк, 2009 год. (Фото John Lemieux):

Долина Йосемити, Йосемитский национальный парк

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





История Национального парка Йосемити

И не забудьте:
История Национального парка ЙосемитиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх