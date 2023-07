История Национального парка Йосемити

Калифорнийский Национальный парк Йосемити, созданный 1 октября 1890 года, закрылся: США переживают самый серьезный кризис государства за последние 17 лет.



Сегодня мы вспомним историю одного из самых знаменитых Национальных парков Америки.









Почему закрылся Национальный парк Йосемити?

Такого в США не было с 1996 года. В отпуск отправлены более 800 000 из почти 2 млн федеральных служащих. Закрылись музеи, ВСЕ национальные парки и другие федеральные учреждения. У судов осталось средств на 10 дней. Правительство США частично приостановило работу госучреждений, поскольку республиканцы и демократы не преодолели разногласия по бюджету. 18.5 тыс. из 55.5 тыс. сотрудников министерства транспорта США будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.Надпись «Все национальные парки ЗАКРЫТЫ»:Пентагон сказал, что, возможно, будет вынужден отправить в отпуск около 400 тыс. гражданских сотрудников, отсрочить выполнение военных контрактов, а также учебные мероприятия . Урезание бюджета сказалось на ВМС США — корабли уже реже выходят в море, летчики меньше летают. Ушли 97% сотрудников НАСА: на работе остались лишь 6 астронавтов и космонавтов, находящихся на орбите. Марсоход Curiosity на время приостановки работы правительства останется в «защитном спящем режиме» и не будет вести работу по сбору информации о Марсе.Пока работает почта и выплачиваются пенсии. Медицинское обслуживание не будет приостановлено, когда речь идет о пациентах больниц и скорой помощи. Это самый серьезный кризис государства за последние 17 лет.Дата создания Национального парка Йосемити — 1 октября 1890 года. А это фотография сделана еще до его открытия, в 1887 году. (Фото Library of Congress):Долина Йосемити в 1865 году. Она занимает только 1% от общей территории современного парка, но именно туда сегодня стекается большинство посетителей. (Фото Carleton Watkins | Library of Congress):До настоящего времени среди историков ведутся дебаты относительно того, кто первым из европейцев увидел долину Йосемити. Осенью 1833 года Джозеф Реддефорд Уолкер возможно, первый увидел долину — в своих последующих записях он рассказал, что возглавлял группу охотников, которая пересекала Сьерра-Неваду и вплотную подошла к краю долины, которая уходила вниз « более чем на милю».Слева — Теодор Рузвельт (25-й вице-президент США, 26-й президент США в 1901–1909) в парке Йосемити, Калифорния, 1903 год. (Фото Library of Congress):Часть территории Сьерра-Невады, где расположен парк, долгое время считалась границей поселений европейцев, торговцев, охотников и путешественников. Однако этот статус изменился в 1848 году с открытием месторождений золота у подножий гор на западе. С этого момента торговая активность на этой территории резко увеличилась, в результате спровоцировав калифорнийскую золотую лихорадку. Приезжие начали уничтожать природные ресурсы , за счёт которых жили индейские племена.1865 год. (Фото Carleton Watkins | Library of Congress):В результате резкого увеличения потока иммигрантов во времена золотой лихорадки стали возникать вооружённые конфликты с местными племенами . Солдаты Буффало на территории современного парка Йосемити, 1899 год. (Фото U.S. National Park Service):Предприниматель Джеймс Хачингс , художник Томас Айрес и ещё двое путешественников стали первыми туристами долины, приехав сюда в 1855 году. Хачингс выпустил буклеты и книги, описывающие его экскурсию, а рисунки Айреса стали первыми профессиональными изображениями местных достопримечательностей. Это был период раннего туризма.1902 год. (Фото Library of Congress):Несколько видных людей, включая сенатора Джона Коннесса, заинтересовались коммерческим успехом туристического бизнеса и выступили с идеей создания общественного парка на территории долины. 30 июня 1864 года президент США Авраам Линкольн подписал до этого одобренный Конгрессом документ, названный Йосемитским Грантом.Неожиданный кадр: моряки в больнице, расположенной в национальном парке Йосемити. Дело в том, что отель на территории парка был преобразован в госпиталь во время Второй мировой войны. Фотография 1944 года. (Фото AP Photo | U.S. National Park Service | Ansel Adams):Чрезмерный выпас скота на пастбищах (в основном овец), вырубка деревьев секвойядендрон и другая деятельность в ущерб природе вынудили провести акт Конгресса, которыйЛовля форели в реке Мерсед, которая проходит через долину Йосемити, штат Калифорния, 12 августа 1943 год. (Фото AP Photo | Ernest King):В 1916 году была сформирована государственная служба, призванная ухаживать за парком. Были построены дороги, охотничьи домики и кемпинги вдоль озёр. С развитием автомобильного движения к парку были проложены скоростные магистрали. В 1920-е годы был основан музей Йосемити.Йосемитский национальный парк, 24 июля 1944 года. (Фото AP Photo | U.S. National Park Service | Ralph Anderson):В начале XX века защитники природы убедили Конгресс признать 2 742 кв.км, или 89 % всего парка заповедной природной территорией с самой высокой степенью защиты. В результате посетителям не было разрешено посещать большую территорию парка.С давних пор велосипеды являются излюбленным средством передвижения в Национальном парке Йосемити, 8 июля 1952 года. (Фото AP Photo | Ernest Bennett):«Дикари» со своим трейлером в парке, 8 июля 1952 года. (Фото AP Photo | Ernest K. Bennett):2 210 метров над уровнем моря. Национальный парк Йосемити, 8 июля 1952 года. (Фото AP Photo | Ernest K. Bennett):Королева Елизавета II во время своего визита в Национальный парк Йосемити, 5 марта 1983 года. (Фото AP Photo | Walt Zeboski):Давным-давно, во времена ранней палеозойской эры (Началась 541 млн лет назад и продолжалась около 289 млн лет) территория современного парка находилась на подводной окраине материка. (Фото Carol M. Highsmith | Library of Congress):Около 10 миллионов лет назад горы Сьерра-Невады повысились и затем наклонились таким образом, что западный склон стал более пологим, а восточный, обращённый в сторону материка, более обрывистым. Подъём увеличил крутизну водных потоков и русла рек, в результате образовав глубокие и узкие каньоны. Около миллиона лет назад накопившийся на вершинах снег и лёд образовал в районах современных субальпийского и альпийского поясов ледники, таким образом опустив долины рек вниз по склону. В первый ледниковый период толщина льда в ледниках составляла до 1 200 м.Водопад Вернал — большой водопад на реке Мерсед в нижней части водопада Невада в национальном парке Йосемити, США. Высота водопада составляет 96.62 метра. (Фото Dave):Знаменитый водопад «Лошадиный хвост». Сам по себе водопад особо ничем не примечателен, но на 2 недели в году в феврале он преображается: заходящее солнце превращает его в огненный водопад. (Фото AP Photo | Yosemite National Park Service, Bethany Gediman):Почти вся территория парка сложена из гранитных пород батолита Сьерра-Невады. Остальные около 5 % территории парка состоят из вулканических и осадочных пород. В результате эрозии различных горных пород, испытавших тектоническое поднятие и сопутствующих этому разломов, появились долины, каньоны, и другие формы рельефа, которые мы можем наблюдать сегодня. (Фото AP Photo | John Pain):Наиболее мощной эрозионной силой за последние несколько миллионов лет стал сход ледников в альпийском поясе, в результате чего первоначально V-образные речные долины превратились в U-образные ледниковые каньоны (такие как долины Йосемити и Хетч-Хетчи). (Фото David Liff):Совята. В различных природных ландшафтах парка, начиная от зарослей колючих кустарников в предгорьях и заканчивая альпийскими лугами на вершинах гор, насчитывается более 250 видов животных, которые включают в себя рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих. Большое биоразнообразие по сравнению с другими близлежащими регионами объясняется нетронутой дикой природой, где деятельность человека не способствует их исчезновению. (Фото AP Photo | National Park Service):Каждый год парк посещают около 3 млн человек; большинство останавливается только в долине Йосемити. (Фото Daniel Schwen):Рысь в Национальном парке Йосемити. Кстати, это самый северный из видов кошачьих; в Скандинавии она встречается даже за Полярным кругом. (Фото Mike Baird):Гранитные породы парка, занимаю 95% территории. (Фото Frank Kovalchek):Олень. (Фото Justin Sullivan | Getty Images):Долина Йосемити. На территории парка расположены тысячи озёр и прудов, 2 600 рек и ручьев, 1 300 км туристических маршрутов и 560 км дорог.Несмотря на богатую растительность и принятые природоохранные меры, в обозримом прошлом 3 вида фауны, обитающих в парке, полностью вымерло, а ещё 37 имеют специальный статус либо в калифорнийском, либо в федеральном списке видов, которым угрожает опасность исчезновения. Наиболее серьёзными угрозами для йосемитской дикой природы в настоящее время являются лесные пожары. (Фото Justin Sullivan | Getty Images):В парке на ограниченной территории находится большое количество водопадов. (Фото Georg Lester):У водопада Вернал. (Фото Steve Jurvetson):Долина Йосемити, Йосемитский национальный парк, 2009 год. (Фото John Lemieux):