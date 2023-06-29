История Национального парка Йосемити

С нами не соскучишься!

Калифорнийский Национальный парк Йосемити, созданный 1 октября 1890 года, закрылся: США переживают самый серьезный кризис государства за последние 17 лет.



Сегодня мы вспомним историю одного из самых знаменитых Национальных парков Америки.









Почему закрылся Национальный парк Йосемити?