Самые жуткие туристические достопримечательности с привидениями

Существует бесчисленное количество достопримечательностей по всему миру, окутанных тайной. Эти туристические направления действуют в течение уже долгого времени и известны тем, что в них обитают призраки тех, кто жил в этих местах столетия назад.



Посещение и исследование таких мест для безрассудных авантюристов сравни с мечтой, сбывшейся в реальности. Эти направления, как правило, создаются на местах травматической смерти, которую повлекли за собой убийства или тюремное заключение. По правде говоря, чем более ужасающа история такого места, тем большей паранормальной активностью она может характеризоваться.

От великолепного острова в Мексике до ирландского замка, перед вами — список десяти самых жутких на планете туристических достопримечательностей с привидениями!



10. Форт Бхангар (The Bhangarh Fort), Бхангар, Индия

9. Бичвортский сумасшедший дом (The Beechworth Lunatic Asylum), Бичворт (Beechworth), Австралия

8. Остров кукол (Island of the Dolls), Мехико, Мексика

7. Замок Хунедоара (Hunedoara Castle), Трансильвания, Румыния

6. Клуб адского пламени (Hell Fire Club), Дублин, Ирландия

5. Катакомбы Парижа, Франция

4. Замок Шатобриан (Chateau de Chateaubriant), Шатобриан, Франция

3. Кладбище Сталл (Stull Cemetery), Сталл, штат Канзас, США

2. Филадельфийская государственная больница Байберри (Philadelphia State Hospital at Byberry), Филадельфия, штат Пенсильвания, США

1. Замок Доброй надежды (Castle of Good Hope), Кейптаун, ЮАР