Самые громкие скандалы, случившиеся во время съемок ставших популярными фильмов

Актёры так мило себя ведут на презентациях своих работ, рассказывают о дружбе и согласии в коллективе, что кажется - на съемочной площадке царили покой и порядок. Между тем это всего лишь пиар-ход, а отношения в процессе работы зачастую складываются не так радужно. Сегодня мы хотим вспомнить самые громкие скандалы, которые когда-либо происходили на съемках, а уж вы решайте – пострадали ли фильмы от этих склок.
Актер Жан-Клод Ван Дамм – режиссер Джон МакТирнан
Актер Жан-Клод Ван Дамм – режиссер Джон МакТирнан
Вы видели этого актера в боевике «Хищник»? А между тем он в этом фильме снимался. Но весьма недолго. В те времена мускулистый бельгиец был малоизвестен – в его арсенале была небольшая роль в картине «Не отступать, не сдаваться», поэтому актер соглашался на любую работу, которая хорошо оплачивалась. Но когда ему показали неудобный костюм чудовища из космоса и рассказали, что в нем необходимо работать в жарких мексиканских джунглях, то энтузиазм актера заметно поубавился. Всю первую неделю съемок он раздражал коллег жалобами на свой наряд, конфликтовал с каскадерами. В свою очередь и создатели боевика недоумевали: как кастинг-менеджеры проглядели, что антигерой с ростом в 177 см будет выглядеть весьма неубедительно против Арнольда Шварценеггера, чей рост измерялся в 188 см.
Но дойти до точки кипения удалось при съемках сцены, где Хищнику в исполнении Ван Дамма нужно было прыгнуть с высокого дерева. Актер понимал, что весьма высока вероятность травмы, ну а строить дальнейшую карьеру в боевиках с травмированной рукой или ногой весьма затруднительно. Поэтому он стал настаивать на привлечении каскадера. Режиссер резонно возразил, что актер и есть тот самый каскадер. Тут вмешался бескомпромиссный продюсер Джоэл Сильвер, уже наслышанный о жалобах, и уволил Ван Дамма, не выплатив актеру и копейки. К слову сказать, в дальнейшем режиссер попробовал переодеть обезьяну для этого трюка, но и она оказалась весьма неуправляемой. Ну, а каскадер действительно сломал лодыжку. А вот на роль монстра подобрали бывшего баскетболиста – с его ростом в 220 см он отлично вписался в задумку фильма.
Стэнли Кубрик - Мэттью Модайн
Стэнли Кубрик - Мэттью Модайн
Конечно, все были наслышаны о космическом перфекционизме знаменитого режиссера, но в съемках «Цельнометаллической оболочки» он превзошел себя. Ему удалось не только настроить против себя всю команду, но и перессорить между собой многих ее членов. А все из-за желания приблизить условия съемок к максимально реальным. Его «новобранцы» должны были изображать солдат чуть ли не 24 часа в сутки, так как любая мелочь, которая не нравилась режиссеру, могла привести к пересъемкам, и так бесчисленное количество раз. Люди элементарно недосыпали. Да и сам Стэнли Кубрик, полностью отдавшись процессу, даже отказался приехать на похороны своих родителей. Такого же самоотверженного труда он требовал от подчиненных. Мэттью Модайн, который играл главную роль в фильме, успел за время работы над фильмом влюбиться, жениться, а его жена забеременела и родила ребенка. Чтоб поддержать супругу во время родов, Модайн был вынужден пойти на хитрость. Он заявил режиссеру, что если тот его не отпустит, то он будет вынужден устроить членовредительство – а это, как понимаете, существенно задержит съемки.
А еще режиссер сумел вызвать реальную неприязнь между друзьями – Модайном и Винсентом Д’Онофрио, который специально перед съемками набрал 32 кг, чтоб стать тучным и неповоротливым. Модайн в своем дневнике даже записал, что его товарищ невероятно раздражает и его хочется иногда треснуть. Именно этого и добивался Кубрик – в скором времени должна была сниматься сцена избиения «тупицы Гомера Кучи», которого играл Винсент. Вообщем, режиссер успел насолить всем, и однажды подопечные нашли способ мести. Когда Стэнли пошел по нужде, его заперли в биотуалете. Не имея возможности позвонить, он был вынужден по рации вызывать подмогу. Режиссер подбирал слова, да так, чтоб никто не смог догадаться о его пикантном месте заточения. Эта история еще долгое время веселила всю команду, став источником многочисленных шуток.
Леонид Гайдай – Евгений Моргунов
Леонид Гайдай – Евгений Моргунов
Все конечно же помнят здоровяка Бывалого – очень удачный комедийный персонаж, тем не менее после съемок в «Кавказской пленнице» у Гайдая он больше не снимался. А все дело в том, что актер «зазвездился». Однажды после съемочного дня режиссер просматривал в кинозале отснятые метры пленки, как с задних рядов раздались неприятные комментарии. Это Моргунов в компании подвыпивших девиц веселился, называя мэтра советской комедии халтурщиком. Разумеется, режиссер это так не оставил, и вырезал из кинофильма все второстепенные кадры с Бывалым.
Фильм от этого не сильно пострадал, а вот дальнейшая карьера актера-дебошира пошла на спад. К тому же Евгений Моргунов успел насолить и Юрию Никулину. После неудачного розыгрыша актер обиделся и запретил пускать Моргунова в цирк на Цветном бульваре. Свое решение Никулин выразил словами: «У нас и своих клоунов хватает».
Марлон Брандо – Роберт Дюваль, Джеймс Каан
Марлон Брандо – Роберт Дюваль, Джеймс Каан
Шутить в среде актеров принято, но то, что устроили молодые актеры мэтру кино, перешагнуло за рамки приличий. Узнав, что в «Крестном отце» им придется играть со своевольным и прославившимся своими выходками Брандо, они решили … заголять задницы в каждом эпизоде с его участием. Впервые это сделали Джеймс Каан и Роберт Дюваль, которые уже возвращались домой после первых съемок и вдруг случайно увидели автомобиль маститого актера. Джеймс спонтанно спустил джинсы и оголил свои ягодицы. По словам друзей, тот «просто был ошарашен». Развлечение решили продолжить, и вот уже на репетициях и даже в момент съемок актеры, улучив момент, снимали штаны. Даже Аль Пачино поддался искушению стать участником «клуба голозадых», однажды во время съемок освободившись от брюк под столом и с торжественным видом выйдя на свет.
Примечательно, что режиссер старался не замечать этого ребячества – молодой Фрэнсис Форд Коппола был озабочен лишь тем, как бы самому не вылететь с проекта, ведь все были уверены, что фильм наверняка станет провальным. Все ждали, когда же этот «детский сад» на съемках серьезной картины выведет из себя Марлона Брандо. Но тот, казалось, тоже не замечал ничего необычного. На самом деле именитый актер ждал случая. И вот на 44 день съемок он наступил: работа велась над сценами свадьбы. Во время «семейного» фото неожиданно для всех Брандо развернулся и оголил зад. «В осадок» выпали не только молодые актеры, но 500 человек массовки. С тех пор Марлон был принят в творческий коллектив, а Дюваль и Каан после окончания работы над фильмом преподнесли ему пояс с гравировкой «Чемпионская задница». Сейчас, спустя много лет, актеры продолжают дружить и тепло вспоминать совместные съемки.
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