Побольше гламура: яркие снимки, в которых сочетаются абсолютно несочетаемые вещи

Красочные снимки Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Яркие черты лица и проницательный взгляд, потрясающие наряды и акцент на всевозможные детали – вот ключевые составляющие работ художественного дуэта Андрея Яковлева и Лили Алеевой, которые специализируются на фэшн-съёмке, сочетая в своём творчестве, казалось бы, абсолютно несочетаемые вещи…
Неординарные снимки Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Яркие снимки Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Фэшн снимки Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Неоднозначные снимки Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Нестандартные снимки Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Модные снимки Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Креативные снимки Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Работы Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Чаще всего Андрей работает со своим арт-директором Лили Алеевой, которая время от времени выступает в роли визажиста и стилиста. Результатом их совместной деятельности стали красочные и неординарные снимки, сочетающие в себе мир высокой моды, приправленный элементами классической живописи. А так же весьма броские образы, пестрящие вычурными нарядами и замысловатыми аксессуарами. И, тем не менее, несмотря на всю гламурную мишуру и постановочные сцены, эти работы принесли своим авторам мировую известность, сделав их дуэт одним из самых востребованных в фэшн индустрии.
Творчество Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Элегантные образы в работах Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Стильные снимки Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Побольше гламура. Потрясающие работы Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Утончённый образ. Снимки Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Из серии Жидкий космос. Снимки Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Красочные работы Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Девушка с рыбкой. Снимки Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Картинные образы в работах Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Необычные работы Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Неоднозначные работы Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
Потрясающие работы Андрея Яковлева (Andrey Yakovlev).
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