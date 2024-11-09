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7 реальных столкновений человека с НЛО

Истории об инопланетных гостях стары почти так же, как само человечество. И это не преувеличение: первое свидетельство встречи НЛО датировано еще 1440 г. до н.э. Ежегодно в каждой стране мира люди обращаются к властям с информацией о том, что они видели, трогали и даже были похищены инопланетянами. Естественно, большая часть этих историй — глупая выдумка.

Однако, существует и другая категория, куда входит задокументированная и проверенная специалистами информация. Как можно игнорировать такие свидетельства?

7 реальных столкновений человека с НЛО

Foo Fighters


Популярная рок-группа взяла название именно этого пугающего явления, документально зафиксированного в ноябре 1944 года. Небольшие металлические шары будто сияющие красным — те самые Foo Fighters — много раз фотографировали пилоты бомбардировщиков. Особенно часто загадочные объекты встречались в Индийском океане.

7 реальных столкновений человека с НЛО

Случай в Каскадных горах


Случай в Каскадных горах произошел 24 июня 1947 года. Частный пилот Кеннет Арнольд утверждал, что он видел линию из девяти блестящих неопознанных летающих объектов, которые мирно летели мимо горы Рейнир, штат Вашингтон. Историю не смогли проигнорировать и общенациональные новости: с тех пор описание Арнольда стало стандартным клише для большей части страны.

7 реальных столкновений человека с НЛО

Зеленые болиды


Многие уфологи считают появление зеленых огненных шаров над Нью-Мексико наиболее достоверным доказательством существования НЛО. С конца 1940-х годов правительство США было вынуждено выделить дополнительные средства на противовоздушную оборону научно-исследовательских и военных объектов, таких как Лос-Аламоса и Национальная лаборатория Sandia — странные шары отчего-то появлялись там чаще всего.

7 реальных столкновений человека с НЛО

Бой Гормана


Схватка пилота ВВС США Джорджа Гормана и предполагаемого НЛО произошла 1 октября 1948 года. Столкнувшись с таинственным шаром, бравый вояка атаковал возможно противника, но тот предпочел бегство. Горман преследовал НЛО еще полчаса, затем объект стремительно набрал высоту и растворился в бескрайнем небе.

7 реальных столкновений человека с НЛО

Инцидент Ника Мариана


В августе1950 года над Грейт-Фоллс завис над бейсбольным полем прямо во время игры. Генеральный менеджер местной бейсбольной команды, Ник Мариана, успел заснять происходящее на цветную пленку. Спустя несколько дней в дверь новоявленного документалиста постучали парни из ЦРУ и вежливо попросили сдать пленочку на хранение. Больше ее никто никогда не видел.

7 реальных столкновений человека с НЛО

Лаббокские огни


Инцидент с необычными огнями у города Лаббок получил национальную огласку. Фото- и видеозаписи явления имелись у доброй сотни свидетелей, что исключало возможность фальсификации. История Лаббокских огней была тщательно проверена представителями ВВС США. В последующем официальном заявлении говорилось, будто инцидент идентифицирован как очень банальное и легко объяснимое природное явление. Правда, более конкретного ответа на вопрос о природе этого «банального явления» правительство не предоставило до сих пор.

7 реальных столкновений человека с НЛО

Флэтвудский монстр


Также известен как монстр округа Брэкстон и Флэтвудский фантом. Непонятное, но очень страшное создание терроризировало Флэтвуд несколько дней с 12 по 17 сентября 1952 года. Большая часть свидетелей описала «зверушку» одинаково: рост под два метра, полностью черное тело и сияющая во тьме голова.

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