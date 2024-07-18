Почему в доме может стоять не самый лучший запах

Если вы – человек опрятный, но при этом периодически обнаруживаете у себя дома неприятный запах, природу которого определить не можете, то самое время узнать о неочевидных местах, которые могут дарить лёгкое зловоние.







1. Холодильник

2. Влажные полотенца

3.Обувь

4. Комнатные растения

5. Питомец

Холодильник может пахнуть.Холодильник нужно мыть изнутри время от времени.Даже если он самый новый и самый ноуфрост последней модели. Холодильник герметичен и не проветривается. В нём могут возникать самые разные потёки хранящихся в нём продуктов. А если это потёки от чего-то мясного или рыбного? Обычно в морозильной камере не пахнет из-за очень низкой температуры, а вот основное отделение может «подбрасывать дров» в ситуацию со странным запахом в кухне.Источник запаха.Кстати, актуально в жару. Возможно, сегодняшний зумер на фразу «олдов» «бельё задохнулось» только удивлённо переспросит: «Что-что сделало бельё?» Влажный текстиль, если не успевает быстро высохнуть из-за повышенной влажности, начинает пахнуть «мусорным ведром». И вот в межотопительный период, когда в квартире «дубак» и полотенца не успевают высохнуть из-за низкой температуры, ситуация со зловонием не стоит так остро, как во время жары. В жару текстиль, особенно полотенца, задыхается от влаги максимально «забористо».Дорогая, а чем у нас всё время пахнет?Вы можете не мыть обувь после каждой носки, потому что она чистая по объективным причинам – было неслякотно, не ходили по песку/земле или вообще перемещались на авто. Вот только штука в том, что в данном случае плохо пахнуть начинают стельки от потовых выделений. Если вы слишком ленивы, чтобы мыть обувь после каждой носки «на постоянке», нужно доставать стельки и класть на проветривание. А если стельки не вынимаются, значит… это очень дешевая обувь. Нам жаль.Нужен баланс.Тут, как говорится, «по классике»: стоит жара, растения жалеем и обильно поливаем, а влажность повышенная – пошла плесень. Вот и причина гнилостного неочевидного запаха номер 4. Земля в горшках может начать пахнуть как в межотопительный (холодно), так и в жаркий сезон по причине плесени. Поливайте растения по мере пересыхания земляного кома!Мама, помой меня.Котоманы покинули чат, с остальными продолжим. Котов и собак нужно мыть регулярно специальными шампунями. Или просто детскими. Или дешевыми из дискаунтера с ромашкой. Неважно! Но мыть нужно. И бесшёрстных, и шёрстных. Иначе они могут начать пахнуть. Самое коварство здесь в том, что владелец может привыкнуть и не замечать запаха, а вот гость пришлый может и в шок впасть.