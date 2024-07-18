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Почему в доме может стоять не самый лучший запах

Если вы – человек опрятный, но при этом периодически обнаруживаете у себя дома неприятный запах, природу которого определить не можете, то самое время узнать о неочевидных местах, которые могут дарить лёгкое зловоние.


1. Холодильник




Холодильник может пахнуть. 

Холодильник нужно мыть изнутри время от времени. Даже если он самый новый и самый ноуфрост последней модели. Холодильник герметичен и не проветривается. В нём могут возникать самые разные потёки хранящихся в нём продуктов. А если это потёки от чего-то мясного или рыбного? Обычно в морозильной камере не пахнет из-за очень низкой температуры, а вот основное отделение может «подбрасывать дров» в ситуацию со странным запахом в кухне.

2. Влажные полотенца




Источник запаха. 

Кстати, актуально в жару. Возможно, сегодняшний зумер на фразу «олдов» «бельё задохнулось» только удивлённо переспросит: «Что-что сделало бельё?» Влажный текстиль, если не успевает быстро высохнуть из-за повышенной влажности, начинает пахнуть «мусорным ведром». И вот в межотопительный период, когда в квартире «дубак» и полотенца не успевают высохнуть из-за низкой температуры, ситуация со зловонием не стоит так остро, как во время жары. В жару текстиль, особенно полотенца, задыхается от влаги максимально «забористо».

3.Обувь




Дорогая, а чем у нас всё время пахнет? 

Вы можете не мыть обувь после каждой носки, потому что она чистая по объективным причинам – было неслякотно, не ходили по песку/земле или вообще перемещались на авто. Вот только штука в том, что в данном случае плохо пахнуть начинают стельки от потовых выделений. Если вы слишком ленивы, чтобы мыть обувь после каждой носки «на постоянке», нужно доставать стельки и класть на проветривание. А если стельки не вынимаются, значит… это очень дешевая обувь. Нам жаль.

4. Комнатные растения




Нужен баланс. 

Тут, как говорится, «по классике»: стоит жара, растения жалеем и обильно поливаем, а влажность повышенная – пошла плесень. Вот и причина гнилостного неочевидного запаха номер 4. Земля в горшках может начать пахнуть как в межотопительный (холодно), так и в жаркий сезон по причине плесени. Поливайте растения по мере пересыхания земляного кома!

5. Питомец




Мама, помой меня. 

Котоманы покинули чат, с остальными продолжим. Котов и собак нужно мыть регулярно специальными шампунями. Или просто детскими. Или дешевыми из дискаунтера с ромашкой. Неважно! Но мыть нужно. И бесшёрстных, и шёрстных. Иначе они могут начать пахнуть. Самое коварство здесь в том, что владелец может привыкнуть и не замечать запаха, а вот гость пришлый может и в шок впасть.
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