Растения для живой изгороди

Если обычный забор только ограждает ваши владения и защищает вас от посторонних глаз, то живая изгородь выполняет, кроме названных, еще одну функцию – она служит украшением участка.

Какие кустарники использовать для живой изгороди?



Не каждый высокорослый кустарник подойдет для создания живой изгороди. Эти растения должны обладать следующими качествами:

зимостойкость,

неприхотливость,

быстрый рост,

густая листва,

способность быстро восстанавливаться после стрижки.



1. Дерен белый

2. Боярышник обыкновенный

3. Барбарис пурпурный

4. Форзиция овальная

5. Пузыреплодник калинолистный

6. Кизильник

7. Спирея белоцветковая

8. Кустарниковая ива

9. Ирга

10. Девичий виноград

Дерен – красивый кустарник с густой листвой, который довольно быстро вырастает до 3 м в высоту. Растение цветет дважды в год: в июне и августе. Зимой ветви кустарника приобретают вишневый оттенок.Дерен неприхотлив, морозостоек, хорошо растет в тени и переносит избыток влаги в почве, осушая ее. Саженцы растения приживаются без проблем.При посадке добавьте в почву небольшое количество органических удобрений – компоста или перегноя. При высоком уровне грунтовых вод или на болотистых участках заранее сделайте дренаж.Обрезка дерена проводится регулярно, начиная с трехлетнего возраста. Без этой процедуры у куста начинает оголяться нижняя часть.В засушливое лето и в молодом возрасте растению требуется полив: по 1,5 ведра на куст раз в две недели.Без подкормок такое неприхотливое растение, как дерен, вполне может обойтись. Однако внесение хотя бы небольшого количества удобрений (весной – 100 г полного минерального удобрения на растение и летом – 5 кг компоста) добавят вашему кустарнику красоты и здоровья.сорт Paul\'s ScarletБоярышник – кустарник с густой кроной и колючками на ветках. Изящный боярышник подходит для небольших участков, поскольку не занимает много места.Ароматные цветки распускаются в мае-июне. Растение устойчиво к морозам и довольно неприхотливо в уходе.Сажать боярышник нужно в период покоя – ранней весной либо поздней осенью, после листопада. Для посадки лучше выбирать солнечные участки с нейтральным уровнем кислотности грунта. В бедные почвы при посадке добавляют органическое удобрение: грунт, компост и перегной смешивают в равных количествах и наполняют этим субстратом посадочную яму. Если грунт на участке кислый, то к полученной земляной смеси добавляют гашеную известь (50 г) или мел (1 стакан).Главное в уходе за боярышником – регулярная стрижка. После нее растение быстро восстанавливается и образует новые побеги. Ветви боярышника можно переплетать, и тогда частая стрижка изгороди не понадобится.Это растение хорошо выглядит как со стрижкой, так и не без нее. Вырастает до 1,5 м. В конце мая обильно цветет мелкими желтыми цветками. Пурпурные листья барбариса не опадают до начала зимы. Ягоды растения годятся для употребления в пищу.Барбарис лучше растет на солнечных местах, защищенных от сквозняков и холодных северных ветров. Грунт для нормального развития растения должен быть нейтральным и легким. Позаботьтесь о том, чтобы в месте, где будет расти барбарис, не застаивалась вода, т.к. переувлажнения это растение не переносит.Лучшее время для посадки – ранняя весна, до начала сокодвижения. Посадочную яму наполните плодородным субстратом (смешайте садовую землю, песок и перегной в равных количествах), при необходимости добавьте извести. При посадке внесите также в почву суперфосфат – 100 г на каждый куст.В течение вегетационного периода барбарис нуждается в регулярном рыхлении. Если у вас нет возможности постоянно ухаживать за кустарником, замульчируйте почву вокруг растения торфом или перепревшими опилками.Форзиция овальная вырастает до 1,5 м и до распускания листьев обильно цветет желтыми цветками, покрывающими ветки по всей длине. Ярко-зеленые листья растения не менее декоративны. После стрижки цветение не уменьшается.Форзиция может расти и в полутени, однако лучше развивается на солнечных участках, защищенных от сильных порывов ветра. Почву предпочитает плодородную, легкую, хорошо дренированную, слегка щелочную. Это нужно учесть при посадке растения. В посадочную яму на дно уложите слой дренажа толщиной 15-20 см, сверху засыпьте его субстратом, приготовленным из листовой земли (2 части), торфа и песка (по 1 части). При повышенном уровне кислотности грунта добавьте в посадочную яму также 200 г древесной золы. После посадки приствольный круг замульчируйте.Уход заключается в поливах во время засухи (1-2 раза в месяц ведро воды под куст), рыхлении и мульчировании почвы.Необходимы форзиции также и подкормки.Ранней весной разложите вокруг растения толстый слой перегноя. Следите за тем, чтобы он не касался веток и ствола. В апреле внесите полное минеральное удобрение – 60 г на 1 кв.м. После цветения подкормите Кемирой Универсал – 100 г на 1 кв.м.сорт DiaboloВысокий (до 4 м) и крупный (до 3 м в диаметре) кустарник. Его побеги сначала растут вверх, а потом изгибаются изящными дугами.Пузыреплодник калинолистный ценится садоводами за быстрый рост, красивые листья (у одних сортов они желто-золотистые, у других – красные), цветки и плоды.Чтобы растение предстало во всей красе, необходимо правильно выбрать ему место. Пузыреплодник калинолистный лучше всего будет расти на хорошо освещенных солнцем местам. Особенно это важно для сортов с красными листьями: в тени их цвет потускнеет. А вот растения с желтой листвой можно выращивать и при небольшом затенении: на их декоративности это не скажется.Почву пузыреплодник калинолистный предпочитает рыхлую, плодородную, слабокислую. В местах с высоким залеганием грунтовых вод кустарник будет расти плохо, поэтому на таких участках его лучше не сажать. При посадке в низких местах в посадочную яму уложите слой дренажа.Листва пузыреплодника будет более яркой, а цветение продолжительным, если дважды в год вы подкормите его: весной – коровяком, куриным пометом или травяным настоем, осенью – древесной золой.Кизильник может быть, в зависимости от вида, вечнозеленым и листопадным. Он используется для изгороди высотой не более 2 м и нуждается в регулярной обрезке. Мелкие листья и ветки этого кустарника располагаются густо, он не лысеет снизу. Осенью кизильник украшают гроздья ягод.Растение ценится садоводами за морозоустойчивость, а также способность хорошо расти даже в условиях загазованности.Кизильник не требователен не только к воздуху, но и к почве: состав грунта мало влияет на его рост. Место посадки также может быть разным: кустарник хорошо развивается как на освещенных участках, так и в полутени. А вот на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод сажать растение не рекомендуется. Чтобы корневая система кизильника не пострадала от вымокания, на дно посадочной ямы насыпьте слой дренажа толщиной не менее 20 см.Посадку кизильника осуществляют либо ранней весной, когда земля уже прогреется, но почки еще не распустятся, либо осенью, после листопада. В посадочную яму вместе с дерновой землей (2 части) и песком (1 часть) добавьте перегной (1 часть). После посадки растение обильно полейте и замульчируйте слоем торфа высотой 8-10 см. При посадке обратите внимание на корневую шейку: она должна находиться выше уровня почвы.Спирея белоцветковая подходит для невысокой (до 2 м) изгороди. Растение отличается декоративной кружевной листвой и обильным цветением. Быстро развивается, не нуждается в обрезке и поливе, а также тщательном уходе. На одном месте может расти до 30 лет.Место для посадки спиреи лучше выбрать солнечное – там она покажет себя во всей красе. Кустарник нормально себя чувствует даже на глинистых и сырых почвах, однако на легких развивается лучше. По этой причине при посадке на дно посадочной ямы уложите слой дренажа и наполните ее следующим субстратом: листовая или дерновая земля, песок и торф в пропорции 2:1:1.Спирея не требовательна к плодородию почвы, однако отблагодарит вас более пышным цветением, если весной вы подкормите ее полным минеральным удобрением, например Кемирой Универсал (100-120 г на 1 кв.м).Многообразие видов и сортов ивы позволит подобрать подходящий вариант для изгороди на маленьком и большом участке. Декоративность иве придают ниспадающие ветви и длинные узкие листья. Дерево требует повышенной влажности, нормально переносит наличие грунтовых вод. Хорошо растет на почвах любого типа, однако наилучшим вариантом будет суглинок. Сажать иву рекомендуется в субстрат, состоящий из дерновой земли, торфа и перегноя. На глинистых участках к грунту следует добавить песок, который сделает его более легким. Посадку следует проводить ранней весной или после листопада.В первое лето после посадки ива нуждается в усиленном поливе – до 50 л на одно растение раз в две недели, а в засуху – раз в неделю.Растение хорошо приживается на новом месте, быстро растет. Требует регулярной – один или два раза за сезон – стрижки.Ива хорошо отзывается на подкормки: весной побалуйте ее комплексным удобрением, а в августе подкормите суперфосфатом. В целом же это довольно неприхотливое растение, уход за которым не доставит вам особых хлопот.Все сорта ирги красиво цветут, дают съедобные ягоды и отличаются нарядной листвой. Растет кустарник довольно быстро и за 20 лет может вырасти до 8 м.Растение хорошо переносит затенение и засуху, а вот грунтовые воды, находящиеся недалеко от поверхности почвы, влияют на его развитие негативно. Лучше всего для ирги подходят суглинистая и супесчаная почвы с нейтральным уровнем кислотности.Перед посадкой в почву вносят перегной или компост (10 кг на 1 кв.м), а также калийные и фосфорные удобрения (по 40 г на 1 кв.м). Лучшее время для посадки – ранняя весна или поздняя осень.Уход за иргой заключается в подкормках и редкой обрезке. Подкармливать растения начинают после достижения ими 4-5-летнего возраста. В приствольный круг, отступив от ствола 20-30 см, вносят 1-2 ведра перегноя, 150 г суперфосфата, 100 г калийных удобрений (без хлора!). Затем почву перекапывают.Девичий виноград – многолетняя лиана с декоративной густой и ажурной листвой, которая осенью горит всеми оттенками бордового цвета. Плети растения вырастают до 7 м. Девичий виноград позволяет формировать изгородь нужной высоты, но требует опоры. Растет быстро в любых условиях. Хорошо размножается черенками.Лиана буде хорошо расти и в тени, и на солнечном участке, однако красивый бордовый цвет, за который так ценится растение, без солнца вы не получите: листья до самых морозов будут оставаться зелеными.При посадке (девичий виноград хорошо приживается как весной, так и осенью) на дно ямы насыпьте 1 л золы или 150 г двойного суперфосфата, а затем наполните ее почвосмесью, составленной из дерновой земли, компоста и песка (2:1:1). Если грунтовые воды находятся недалеко от поверхности, не забудьте уложить слой дренажа. Заполняя посадочную яму, не засыпьте корневую шейку: она должна находиться на уровне земли.Уход за девичьим виноградом в основном заключается в обрезке, без которой лиана быстро превратит ваш участок в бесформенные заросли.В первые три года необходимы также подкормки: весной или в начале лета подкормите растение любым универсальным комплексным удобрением. Это будет способствовать более активному росту корневой системы и зеленой массы.