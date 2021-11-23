УАЗ 3151: краткий обзор

В далеком 1972 году на родине уазика в Ульяновске с конвейера автозавода сошел первый УАЗ-3151, тогда еще имевший наименование УАЗ-469. Автомобиль был предназначен для использования на любых типах дорог. Внедорожник был предназначен как для гражданского использования, так и особенно популярен он был как военный автомобиль. Гражданский уазик прекратили выпускать в 2003 году, а военный в 2011.

Основные технические характеристики

После нескольких модификаций, которые прошел внедорожник УАЗ-3151, он имеет следующие основные технические данные:



Он был снабжен ульяновским движком для повышенной проходимости УМЗ-417, мощностью 90 л.с.;





Объем двигателя 2,7 литра;



Внедорожник может разогнаться до 130 км/ч (реальная скорость около 100 км/ч);



Чтобы набрать скорость в 100 км/ч требуется не менее 36 секунд;



Гидравлический привод выключения сцепления;



Четырехступенчатая механическая коробка передач (об автоматики до сих пор и речи не идет);



Подвесные педали сцепления и тормоза;



Имеется вакуумный усилитель тормозов;



Ведущие мосты повышенной надёжности с изменённым значением передаточного числа главной пары и колесными редукторами;



Тормозная система с двухконтурным приводом и сигнальным устройством;



Автомобиль имеет грузоподъемность более 680 кг и буксировать прицеп весом 850 кг;



Собственная масса автомобиля составляет 1,6 тонны;



УАЗ-3151 может затратить на 100 км более 15 литров топлива, в качестве которого используется 80-й и 92-й бензин;



Установлены два топливных бака, каждый из которых почти по 40 литров.



Интерьер и экстерьер

Отечественные автомобили сами по себе были и есть малокомфортные, а 51-й уазик тем более изначально разрабатывался не для комфорта. Автомобиль имеет пять дверей. Сидения рассчитаны на семь человек. Они небыли оснащены подголовниками в старых версиях. Сиденья были обиты кожзаменителем.

Привычная для нас пластиковая панель отсутствует, вместо нее вам предоставлена скромная металлическая панель, на которой расположены немногочисленные органы управления и оборудование. Табло спидометра находится в неудобном месте под рулём. Бардачка как такового нет, если конечно не использовать в качестве него нишу под панелью, предназначенную для аптечки.

Задние сидения сделаны в спартанском стиле, что-то вроде лавочки, на которой могут поместиться трое взрослых человек среднего телосложения. Есть возможность установить дополнительные сиденья в багажном отсеке. Имеется также возможность расширить багажное отделение демонтировав задние сиденья.

В начале 90-х годов УАЗ-3151 немного преобразился. В автомобиле установили переднюю пластиковую панель, а также подголовники сидений. Сами сиденья стали обивать тканью.

Если говорить о внешнем виде УАЗ-3151, то он мало изменился с 70-х годов. Это все тот же уазик с почти прямыми контурами. Автомобиль имеет все те же металлические бампера, складные рамки стекол и т. п. Спереди двойная округлая решетка и одиночные круглые фары. Единственное что можно подметить, это то, что вместо прежней тканевой крыше появилась металлическая съемная крыша.

На автомобиле устанавливаются колеса размера R-15 и R-16, первые из которых имеют более высокий профиль, чем вторые, что делает обе версии визуально примерно одинакового размера.

Имея немало недостатков, УАЗ-3151 все же остается не заменимым помощником для людей, живущих в сельской местности. Конструкция машины позволяет делать ремонт даже в полевых условиях. Кроме того, запчасти внедорожника можно приобрести относительно не дорого.