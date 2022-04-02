«Бледная роза» Лиана де Пужи - самая желанная куртизанка Прекрасной эпохи

Лиана де Пужи (Liane de Pougy) - известная куртизанка прекрасной эпохи.
Период последних десятилетий XIX-начала ХХ вв. называют Прекрасной эпохой, когда умами толпы овладевали красавицы-артистки. Они могли не иметь выдающихся актерских талантов, но привлекали людей своими (часто выдуманными) экзотическими биографиями, эксцентричным поведением. Большинство из них находили покровителей и вели безбедное существование. Одной из самых известных дам полусвета того времени называют Лиану де Пужи. Своей сексуальной раскрепощенностью куртизанка волновала не только мужчин, но и женщин.
Лиана де Пужи - самая желанная дама полусвета Прекрасной эпохи. | Фото: thevintagenews.com.
Будущая куртизанка Лиана де Пужи (настоящее имя Анна-Мари де Шассень) родилась в семье военного. Ее отдали на воспитание в женский монастырь. Когда девушке исполнилось 16 лет, она сбежала с офицером Армандом Пурпе. Вскоре после этого она поняла, что беременна. Возлюбленный согласился жениться на ней, но брак не принес счастья никому. Арманд частенько бил свою молодую жену, а родившегося ребенка отправили на воспитание к бабушке в Суэц. Анна-Мари сбежала в Париж.
Лиана де Пужи - дама полусвета. | Фото: commons.wikimedia.org.
На первых порах девушке, желавшей покорить столицу, приходилось тяжело. К счастью, ей повезло познакомиться с известной куртизанкой Вальтесс де Ла Бинь. Та согласилась обучить Анну-Мари всем тонкостям своего ремесла. Вскоре один из любовников помог девушке устроиться в варьете «Фоли-Бержер». Тогда же Анна-Мари де Шассень сменила свое имя на более благородное Лиана де Пужи.
Лиана де Пужи на сцене. | Фото: img0.liveinternet.ru.
Новоиспеченная артистка упросила блистательную Сару Бернар уделить ей время и преподать несколько уроков актерского мастерства. Знаменитая дива выполнила просьбу, но в конце сказала, что Лиана добьется большего успеха, если на сцене ее «симпатичный ротик» будет закрыт. Сара Бернар посоветовала девушке уделить внимание танцам.
Постепенно Лиана стала одной из самых желанных дам полусвета. Стоит отметить, что в противовес другим куртизанкам, предпочитавшим роскошные туалеты, Лиана де Пужи выбирала естественность. Она использовала минимум косметики, носила изысканные драгоценности и сдержанные элегантные наряды. За это куртизанка получила прозвище «Бледная роза».
Каролина Отеро - танцовщица, куртизанка. | Фото: dayswoman.ru.
Одной из ее соперниц была Каролина Отеро, которая, напротив, очень любила кричащую роскошь. За это ее назвали «Красной розой». Исход незримой дуэли пришелся на 1897 год. Обе дамы были приглашены в один из ресторанов Парижа. Собравшиеся замерли в ожидании: кто же победит. Каролина Отеро явилась в блеске драгоценностей и шикарном наряде. Оставалось дождаться только приезда Лианы.
Лиана де Пужи. Худ. Henri Gervex. | Фото: commons.wikimedia.org.
«Бледная роза» не изменила себе и прибыла в ресторан в белом незамысловатом платье и живой розой вместо украшений. Позади куртизанки следовала ее служанка, одетая в дорогое платье, расшитое жемчугом, рубинами, алмазами. Для Каролины Отеро это был провал, т. к. ее сравнили со служанкой. В завершение своего триумфа Лиана де Пужи добилась благосклонности любовника Каролины.
Лиана де Пужи - куртизанка, известная своей сексуальной раскрепощенностью. | Фото: commons.wikimedia.org.
Лиана волновала умы не только мужчин, но и женщин. В числе ее поклонниц были художница Матильда де Морни, маркиза де Бельбёф. Свой недолгий, но яркий роман с писательницей Натали Барни Лиана де Пужи во всех красках описала в своей автобиографии «Сапфическая идиллия».
Натали Барни познакомилась с Лианой на балу, представившись «страницей любви, присланной к Сафо». Несмотря на то, что благосклонности де Пужи добивались самые титулованные мужчины во Франции, Натали Барни очаровала и соблазнила ее.
Лиана де Пужи в сценическом образе. | Фото: commons.wikimedia.org.
Годы шли, куртизанка понимала, что ее красота не вечна, поэтому когда ей в 1910 году сделал предложение руки и сердца румынский князь Георгию Гику, 40-летняя женщина не колебалась ни минуты. Лиана очень хотела заполучить титул княгини, а ее благородный, но обедневший муж отчаянно нуждался в деньгах. Вместе они прожили 16 лет. В конце концов, князь нашел себе девицу гораздо моложе и красивее постаревшей жены.
Открытка с изображением Лианы де Пужи. | Фото: images-02.delcampe-static.net.
В 1928 году Лиана де Пужи ушла в монастырь. В благочестивой матроне, помогавшей страждущим, сложно было узнать бывшую куртизанку, сводившую с ума и мужчин, и женщин. Лиана прожила долгую жизнь и умерла в 1950 году.
Другая дама полусвета Кора Перл привлекала внимание общества своими экстравагантными выходками.
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