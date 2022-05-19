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Нужно ли мульчировать клубнику

В начале дачного сезона у многих садоводов возникает вопрос: есть ли необходимость во внесении мульчи под клубнику, или этой процедуры можно избежать. Вносить мульчу необходимо, но делать это нужно вовремя и следуя основным правилам.

Нужно ли мульчировать клубнику

Так как мульча необходима для того чтобы сохранять влагу в почве и предохранять поверхностную корневую систему клубники от перегревания, ее следует вносить в то время, когда начинается устойчивая жара и сухость. Если внести мульчу раньше времени, можно столкнуться с таким заболеванием, как серая гниль на клубнике. Заболевание возникает из-за повышенной влажности.

Нужно ли мульчировать клубнику

Вносить мульчу необходимо даже после сбора урожая, ведь в этот период клубника начинает усиленный рост и закладку цветочных почек на будущий год, и ей очень важно регулярно получать влагу.
Немаловажно правильно разложить мульчу: за день до раскладки грядки следует обильно полить двойной нормой воды: 20 литров воды на 1 кв.м. На следующее утро подсохший слой почвы следует прорыхлить тяпкой, после чего можно переходить к раскладыванию мульчи.
Мульча должна быстро просыхать и хорошо пропускать воздух.

Нужно ли мульчировать клубнику

В качестве мульчи может выступить измельченная солома, полуперепревшие опилки, перегнивший или сухой компост, сухая трава.



Нужно ли мульчировать клубнику

Если следовать этим простым рекомендациям, раскладка мульчи под клубнику принесет только пользу.

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