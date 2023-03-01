Лучшие и худшие гаджеты Джеймса Бонда

Любой фильм о Джеймсе Бонде держится на трех главных составляющих: злодей, мечтающий покорить весь мир, красотка, которой достаточно получить только агента и гаджеты, с помощью которых главный герой разбирается с первыми двумя пунктами списка. За время существования франшизы, предприимчивые режиссеры успели создать целый карго-культ товаров-007. Встречались у них и по-настоящему гениальные находки, но бывали и такие, которые ставили в тупик даже харкорных фанатов фильма. Мы решили собрать несколько самых интересных гаджетов сериала — как лучших, так и самых странных.
Крокодилодка
Фильм: «Осьминожка»
Чтобы сбежать от девушки, требуется не только ум, хитрость и полное отсутствие чести, но и несколько научных приспособлений. По крайней мере, если речь идет о девушке-суперзлодее. В «Осьминожке» агент 007 спасается с острова, спрятавшись в одноместной сумбмарине. Казалось бы, ничего особенного — вот только лодка эта замаскирована под крокодила.
Акулья пушка
Фильм: «Живи и дай умереть»
Настоящий спецагент должен обладать оружием на любой вкус. Если шпиона занесло на Луну — нужно использовать лазер, на Земле подойдет обычный пистолет, ну а под водой пригодиться самая настоящая акулья пушка. Герой Роджера Мура в «Живи и дай умереть» обладал именно таким оружием, выпускавшим снаряды со сжатым газом внутри.
Реактивный ранец
Фильм: «Шаровая молния»
Одно из самых эпичных появлений Шона Коннери в роли агента 007 состоялось благодаря реактивному ранцу. Сейчас, когда подобные гаджеты собирают энтузиасты, восторг публики того времени понять уже сложно. Особенно милым выглядит шлем: дети, помните, если вы собираетесь полетать на реактивном ранце — обязательно одевайте шлем!
Лыжествол
Фильм: «Шпион, который меня полюбил»
Лыжная палка, которая в момент становится грозным оружием — ну что за прекрасное режиссерское решение! В то время, как плохие парни палят в «молоко» из довольно удобных автоматов, главный герой, не лишенным изящества жестом, просто поднимает одну из палок и убивает злодея.
Часы
Фильм: «Из России с любовью»
Бонд успел поносить все главные часовые марки современности. Rolex, Seiko, Omega: часы спецагента умели стрелять, отправлять донесения и просто показывать точное время.
Шляпа с полями
Фильм: «Голдфингер»
Ладно, этот гаджет принадлежит не самому Бонду, но мы просто не смогли не включить его в список. Шляпа с остро заточенными полями стала чуть ли не самым запоминающимся оружием франшизы, а телохранитель-японец вошел в топ-10 лучших антигероев агента 007.
Волынка-огнемет
Фильм: «И целого мира мало»
Роджер Мур уступил шкуру спецагента Пирсу Броснану — но не стал предупреждать о всех странностях профессии. Новому шпиону пришлось самому разбираться в таких великолепных в своем безумии штучках, как, например, волынка-огнемет.
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