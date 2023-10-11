Какой была знаменитая косметика 1980-х, которой пользовалась каждая советская женщина

В СССР достать импортную косметику было очень сложно, а отечественная не отличалась способностью гарантировать отличные результаты. Хотя, по составу она могла составить конкуренцию лучшим зарубежным образцам. Но женщинам всегда хотелось выглядеть красиво, потому они шли на различные ухищрения, стараясь быть привлекательными. Читайте в материале про знаменитую советскую косметику восьмидесятых годов прошлого века: какая она была, как ей пользовались и как советские женщины умудрялись создавать красивые образы и без дорогих косметических средства.
Зачем компактная, когда есть рассыпчатая
Дамы в СССР пользовались рассыпчатой пудрой. /Фото: bigpicture.ru
Модницы во всем мире использовали компактную пудру, а многие советские женщины даже не знали об этом. Новинки индустрии красоты появились только в начале девяностых. А до тех пор дамы с удовольствием покупали рассыпчатую отечественную пудру. Это был порошок для разных типов кожи, обычно с приятным сладковатым запахом. Особой популярностью пользовались «Ленинградская» и «Лебяжий пух».
Но и такую пудру было сложно достать. В крупных городах проблем было меньше, а вот провинции женщины зачастую пользовались самодельными вариантами: смешивали обычный тальк с зубным порошком.
Но вот что интересно: в маленьких городках чаще, чем в мегаполисах можно было приобрести западную косметику. Использовалась система обмена на заготовки. Смысл в том, что нужно было сдать в региональный заготовительный пункт качественную продукцию сельскохозяйственного производства. В обмен на молоко или яйца дама получала заветную коробочку с косметикой.
Тушь в брусочке: чтобы накраситься, придется… плюнуть
Тушь в брусочке иногда наносили зубной щеткой. /Фото: webpulse.imgsmail.ru
Для покраски ресниц женщины использовали тушь в брусочке. Купить «Ленинградскую» хотела каждая модница, ведь это средство действительно великолепно подчеркивал реснички. Было только одно «но» — чтобы накраситься, требовалось намочить тушь. Чаше всего дамы поступали просто: смачивали средство слюной, проще говоря плевали. Потому в народе «Ленинградская» получила название «поплюйка». Для большей красоты женщины использовали булавки и иголки, для того чтобы отделить ресницы друг от друга и создать эффект густоты. А для подкручивания вообще брали нож, нагревали его на газу и придавали ресницам форму. Но так делали немногие, поскольку эксперимент действительно был опасным. В коробочке с тушью находились и щеточки для нанесения. Но чаще всего они были пластмассовыми и очень жесткими. Потому модницы нашли оригинальный выход — они бради детские зубные щетки и ими красили реснички. И еще один интересный лайфхак из советских времен: чтобы ресницы казались густыми и плотными, перед тем, как накладывать тушь, дамы посыпали их пудрой. Потом шел слой туши, снова пудра. И опять тушь. Эффект потрясающий!
«Тоналка» фабрики «Свобода и зубной порошок для зубов и обуви
Тональный крем «Балет». /Фото: w-beauty.ru
Тональных средств было немного, и самым известными был тональный крем фабрики «Свобода» с романтичным названием «Балет». Он густым слоем ложился на кожу. Эффект был: кожа смотрелась гладкой и здоровой, правда лицо напоминало маску. Несмотря на тотальный дефицит такой крем можно было купить совершенно свободно.
В семидесятые годы набрал популярность (и удерживал ее долгие годы) зубной порошок, который действительно мог отбелить самые запущенные зубы. Им даже укомплектовывали детский косметический набор с милым названием «Мойдодыр». В состав входил кусок детского мыла, мягкий шампунь для детских волос и зубной порошок, и стоил набор 1,05 рублей. В восьмидесятые люди по-прежнему пользовались зубным порошком, правда им чистили не только зубы. Это средство прекрасно подходило для ухода за столовыми приборами и обувью. Универсально!
Лак «Прелесть» для волос-проволок и разные бигуди
Дамы использовали железные и пластиковые бигуди. /Фото: kto-chto-gde.ru
В восьмидесятые были модны высокие пышные прически и начесы. Идей для достижения вау-эффекта было немало: использовали сладкую воду для укладывания челок и пиво для завивки. Чтобы начес как следует держался, его, не скупясь, заливали лаком для волос, который назывался (да и сегодня называется) очень мило: «Прелесть». После этого волосы становились похожими на проволочки, а прическа приобретала твердость и держалась целый день.
Для создания локонов использовали самые разные бигуди Популярен был электрический вариант «Локон», который выпускался с начала семидесятых. Разработка была удачной, и некоторые дамы и в девяностые годы активно покупали такие бигуди. Нравились модницам и термические бигуди для создания локонов. Их следовало нагреть в емкости с водой, поставив на газ. Главное — не забыть выключить, чтобы не получить странный суп. Дамы накручивали волосы на бумажки, на тряпочки, на карандаши: в ход шли любые подручные средства. Главное — результат!
Лаки, в которых растворяли пуговицы
Лаки для ногтей и волос отечественного производства не отличались высоким качеством.
Ну и немного о руках. Модный женский образ восьмидесятых требовал, чтобы ноготки были покрыты лаком. Желательно ярким, даже ядовитым по цвету. Иногда в магазинах появлялись импортные недорогие лаки, например, KiKi, но это было редко. Кроме того, от таких средств ногти начинали слоиться, ломаться и желтеть. Отечественные лаки для ногтей продавались свободно, но, к сожалению, выбор оттенков был очень маленьким. Чтобы сделать перламутровый лак, модницы брали обычные пуговицы и клали их в пузырек. Так как в то время производители щедро добавляли в лак ацетон, пластмасса растворялась, а жидкость приобретала нужный оттенок и некоторую перламутровость. В конце восьмидесятых стал моден бесцветный лак, но он практически не выпускался. Но и тут женщины нашли выход: они выбирали в магазине тот пузырек, в котором пигмент или перламутр осел на дно, и аккуратно несли бутылочку домой. Главное — не перемешать слои. Вот вам и прозрачный лак!
Обязательным атрибутом модного образа тех лет были ногти ярких, порой даже ядовитых оттенков. Некоторым удавалось купить популярные в то время лаки для ногтей американской марки KiKi. Они выпускались с блестками самых невероятных оттенков. Однако из-за этого лака ногти слоились, желтели и ломались.
Менее удачливые соотечественницы довольствовались советскими лаками, а чтобы получить модный перламутровый оттенок, растворяли в них пуговицы, ведь тогда в лаке содержался большой процент ацетона.
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