Почему тысячи британских семей до сих пор смотрят черно-белые телевизоры

Если вам доводилось бывать в гостях у британца, то с немалой долей вероятности на глаза мог попасться черно-белый телевизор. Этот раритет в рабочем состоянии, и хозяева действительно его смотрят! Как такое возможно в высокотехнологичном ХХI веке и столь прогрессивной стране, как Великобритания? Мы постарались разобраться в этом вопросе.
Тысячи британцев до сих пор смотрят черно-белое телевидение. | Фото: i.pinimg.com.
Всего каких-то 20 лет назад в Великобритании насчитывалось 212 тысяч черно-белых телевизоров, которые использовались по назначению. Сегодня же в стране продолжают смотреть телепередачи по таким устройствам более 7000 семей. И это притом, что цветное телевидение на Туманном Альбионе стало доступно еще в далеком 1967 году. Так в чем же причина такой привязанности к откровенному анахронизму?
Британцы оплачивают лицензию на возможность пользования телевизором. | Фото: cdn.oggito.com.
Все дело в лицензии. Да-да, британцам приходится платить за возможность просмотра телевизора. Вот только для владельцев цветных телевизоров ее стоимость составляет 150,5 фунтов стерлингов (чуть меньше 200 долларов США) в год, а для обладателей черно-белых – 50,5 фунтов стерлингов. Т.е. причина в банальной экономии.
Общественная телерадиовещательная организация Би-Би-Си (ВВС). | Фото: thesun.co.uk.
Обязательный денежный сбор в виде лицензии ввели еще в 1930-е годы, когда была основана общественная телерадиовещательная организация Би-Би-Си (ВВС). Она позиционировала себя как независимая корпорация, но, как и любому предприятию, ей нужно было финансирование. И чтобы не зависеть от толстосумов, было принято решение переложить покрытие расходов на плечи простых граждан. Они отправлялись в почтовое отделение и оплачивали лицензию на пользование телевизором.
Телевизионная лицензия. | Фото: cardiffstudentmedia.co.uk.
Контролирующим органом является TV Licencing. У организации есть полная база данных потребителей, где можно узнать, у кого лицензия уже истекает. Работники TV Licencing утверждают, что по улицам городов разъезжают фургоны с техникой, которая пеленгует, кто и что смотрит в прямом эфире.
Предупреждение о штрафе. |
За неуплату лицензии можно схлопотать нешуточный штраф – 1000 фунтов стерлингов плюс расходы за юридические издержки. Если же человек не смотрит телевизор (и, соответственно, не платит), к нему могут наведаться инспекторы с проверкой. И тут уж неплательщики пытаются увиливать, чтобы не платить штраф: одни говорят, мол, не живут по этому адресу, а зашли покормить кошку друзей, другие сваливают вину на жену, будто она занимается финансовыми вопросами.
7000 британских семей смотрят черно-белые телевизоры. | Фото: visionair.fm.
Где же можно купить черно-белый телевизор, учитывая, что в магазинах бытовой техники представлены только современные модели? Да в тех же комиссионных магазинах или на онлайн-площадках.
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