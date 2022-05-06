13 сыночков и ни одной дочки

Супружеская пара из Бразилии недавно отпраздновала рождение нового члена семьи. Это уже 13-й их ребенок. И все мальчики. Пара утверждает, что они не остановятся и будут рожать до тех пор, пока не появится девочка.
40-летний фермер Иренеу Круз (Ireneu Cruz) и его жена Джусиклейда Сильва (Jucicleide Silva) женаты уже двадцать лет. Когда пара готовилась к рождению первого ребенка, они договорились, что муж будет давать имена мальчикам, а жена — девочкам. До сих пор Джусиклейда не дала имени ни одному из своих 13 детей — все они мальчики.
«Я всегда восхищался такими футболистами, как Ривалдо, Роберто Карлос, Роналдиньо и Робиньо, — говорит Круз. — У самых лучших футболистов имена начинаются с буквы “Р”. Я решил почтить южноамериканский футбол и назвать своих сыновей в честь любимых футболистов».
Недавно у пары родился ребенок — Роналду. Они надеялись, что 13-й номер будет счастливым и у них будет девочка. Но когда акушерка сказала, что родился мальчик, пара поклялась продолжать попытки.
Помимо того что Иренеу — большой фанат футбола, он еще и выступает в качестве арбитра на футбольных матчах между командой своих сыновей и ребятами из соседних деревень. Такие встречи проводятся каждые выходные.
Самому старшему сыну 18 лет, младшему меньше года. Всех детей Иренеу назвал в честь любимых футболистов: Робсон, Рейнан, Рауан, Рубенс, Ривалдо, Руан, Рамон, Ринкон, Рикельме, Рамирес, Райлсон, Рафаэль и Роналду.
По мнению экспертов, шанс родить 13 мальчиков подряд составляет 1 к 8 тысячам. Это делает семью Круза одной из самых редких в мире.
Хотя Джусиклейда и не дала имя ни одному из своих детей, она говорит, что счастлива: «На обед я варю килограмм риса, килограмм бобов и большой пакет макарон. Конечно, бывают моменты, когда тяжело, но в нашей семье никто не голодает. Если у нас есть один ломоть хлеба, он делится поровну на всех». Но многодетная мать не теряет надежды родить девочку.
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