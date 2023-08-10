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Супер эффективный гель для унитаза

Порой даже дорогие химические средства не справляются со своей задачей и не очищают унитаз от главных загрязнителей: мочевого камня и известкового налета.
В следующий раз вместо того чтобы тратить деньги на новое средство и прикладывать огромные усилия на то, чтобы привести унитаз в приемлемый вид, попробуйте использовать это бюджетное, но очень эффективное средство, которое решит проблему за несколько минут.
Для приготовления геля для чистки унитаза потребуется всего два ингредиента: белизна и средство для мытья посуды.

Супер эффективный гель для унитаза

В бутылке с распылителем соедините ингредиенты в одинаковом соотношении. Распылите средство внутри унитаза и оставьте на 15-20 минут.

Супер эффективный гель для унитаза

За это время средство отлично справится со своей задачей, все, что останется сделать — слегка потереть унитаз ершиком. После такой чистки унитаз будет белоснежным. Следует отметить, что бюджетный гель отлично подходит и для чистки другой сантехники.

Супер эффективный гель для унитаза
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