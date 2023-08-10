Супер эффективный гель для унитаза

Порой даже дорогие химические средства не справляются со своей задачей и не очищают унитаз от главных загрязнителей: мочевого камня и известкового налета.

В следующий раз вместо того чтобы тратить деньги на новое средство и прикладывать огромные усилия на то, чтобы привести унитаз в приемлемый вид, попробуйте использовать это бюджетное, но очень эффективное средство, которое решит проблему за несколько минут.

Для приготовления геля для чистки унитаза потребуется всего два ингредиента: белизна и средство для мытья посуды.







В бутылке с распылителем соедините ингредиенты в одинаковом соотношении. Распылите средство внутри унитаза и оставьте на 15-20 минут.







За это время средство отлично справится со своей задачей, все, что останется сделать — слегка потереть унитаз ершиком. После такой чистки унитаз будет белоснежным. Следует отметить, что бюджетный гель отлично подходит и для чистки другой сантехники.





Читать далее →