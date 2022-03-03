Как омолодить пожилую орхидею

Омоложение — процедура, в которой время от времени нуждаются любые растения. Омолодить можно и переросшую, старенькую, вытянувшуюся орхидею. В качестве «бонуса» вы ещё и получите новые цветы!





Работать следует острыми, обеззараженными инструментами и чистыми руками.



Отрежьте ножницами или секатором переросшую орхидею в месте, где у неё есть свежие зелёные надземные корешки.



Оставшийся «пенёк» опрыскивайте в течение 2-3 недель довольно обильно. Со временем он начнёт наращивать деток, которых также можно будет отделить и посадить!



А основное растение посадите в сосновую кору + мох. Срез желательно обработать корицей. Полив осторожный, с помощью пульверизатора. Не допускайте попадания влаги в середину растения, в углубление, откуда растут новые листья. Если туда попала вода, удалите её ватным диском.



Через некоторое время орхидея укоренится на новом месте и начнёт выпускать сочные зелёные цветы и цветонос!





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