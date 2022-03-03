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Как омолодить пожилую орхидею

Омоложение — процедура, в которой время от времени нуждаются любые растения. Омолодить можно и переросшую, старенькую, вытянувшуюся орхидею. В качестве «бонуса» вы ещё и получите новые цветы!

Как омолодить пожилую орхидею
Работать следует острыми, обеззараженными инструментами и чистыми руками.
Как омолодить пожилую орхидею
Отрежьте ножницами или секатором переросшую орхидею в месте, где у неё есть свежие зелёные надземные корешки.
Как омолодить пожилую орхидею
Оставшийся «пенёк» опрыскивайте в течение 2-3 недель довольно обильно. Со временем он начнёт наращивать деток, которых также можно будет отделить и посадить!
Как омолодить пожилую орхидею
А основное растение посадите в сосновую кору + мох. Срез желательно обработать корицей. Полив осторожный, с помощью пульверизатора. Не допускайте попадания влаги в середину растения, в углубление, откуда растут новые листья. Если туда попала вода, удалите её ватным диском.
Как омолодить пожилую орхидею
Через некоторое время орхидея укоренится на новом месте и начнёт выпускать сочные зелёные цветы и цветонос!

Как омолодить пожилую орхидею
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Орхидеяуход
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