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Как сделать вкуснейший шоколад дома, когда вообще лень идти в магазин


Больше никакого магазинного шоколада.

Больше никакого магазинного шоколада.

 

Вечер, холодно, настроение на нуле – чем не уважительные причины, чтобы порадовать себя шоколадкой? Но ближайший супермаркет уже закрыт, да и одеваться-выходить на улицу как-то не охота. Вот и не нужно! Потому что сделать достойную замену шоколаду можно, не выходя из дома. Получится даже вкуснее, чем из магазина!

Когда очень захотелось сладкого, найдите вот это.

Когда очень захотелось сладкого, найдите вот это.

 

Жажда сладенького атаковала внезапно, а дома ни одной конфетки в «заначке»? Спокойно, не впадайте в инсулиновую панику. Отправляйтесь на кухню в увлекательный квест по поиску ингредиентов из этого списка. И если нашли, то шикарный десерт уже практически тает у вас во рту. Вот, как просто и быстро сделать домашние шоколадные конфеты.

Для шоколадных конфет «по-домашнему», приготовьте:

1. 5 столовых ложек какао-порошка;



2. 50 г сливочного масла;
3. 6-8 столовых ложек сахара;
4. 5 столовых ложек молока;
5. 1 чайная ложка муки;
6. Четверть столовой ложки ванильного сахара (опционально, но предпочтительнее);
7. По желанию – грецкие орехи, мелко нарезанные сухофрукты или другая начинка.
Вначале - сахар и какао.

Вначале - сахар и какао.

 

1. Сахар и какао засыпьте в кастрюлю, добавьте к ним 1 столовую ложку молока и хорошо перемешайте. После того, как смесь стала однородной, добавьте ещё 4 ложки молока и отправляйте на средний огонь, постоянно помешивая, до закипания.
Потом добавьте масло.

Потом добавьте масло.

 

2. Убавьте огонь до минимума, добавьте сливочное масло, перемешайте и доведите до кипения ещё раз.
Не забудьте перемешивать.

Не забудьте перемешивать.

 

3. Теперь пора снять кастрюлю с огня, но ненадолго. Добавьте в почти-уже-шоколад чайную ложку муки, помешайте. Когда мука полностью растворится, зажигайте огонь и в третий раз доведите смесь до кипения.
Разливайте по формам и ждите.

Разливайте по формам и ждите.

 

4. Выключайте плиту, дайте смеси остыть. Добавьте ванильный сахар и перемешайте. Теперь можно заливать шоколад в любую формочку, которая есть под рукой (только не забудьте смазать её маслом!) и отправлять в холодильник на час-два. Хотите шоколад с орехами? Просто положите их в форму.
Идеальный десерт!

Идеальный десерт!

 

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