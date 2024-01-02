Как сделать вкуснейший шоколад дома, когда вообще лень идти в магазин

Больше никакого магазинного шоколада.
Вечер, холодно, настроение на нуле – чем не уважительные причины, чтобы порадовать себя шоколадкой? Но ближайший супермаркет уже закрыт, да и одеваться-выходить на улицу как-то не охота. Вот и не нужно! Потому что сделать достойную замену шоколаду можно, не выходя из дома. Получится даже вкуснее, чем из магазина!
Когда очень захотелось сладкого, найдите вот это.
Жажда сладенького атаковала внезапно, а дома ни одной конфетки в «заначке»? Спокойно, не впадайте в инсулиновую панику. Отправляйтесь на кухню в увлекательный квест по поиску ингредиентов из этого списка. И если нашли, то шикарный десерт уже практически тает у вас во рту. Вот, как просто и быстро сделать домашние шоколадные конфеты.
Для шоколадных конфет «по-домашнему», приготовьте:
1. 5 столовых ложек какао-порошка;
2. 50 г сливочного масла;
3. 6-8 столовых ложек сахара;
4. 5 столовых ложек молока;
5. 1 чайная ложка муки;
6. Четверть столовой ложки ванильного сахара (опционально, но предпочтительнее);
7. По желанию – грецкие орехи, мелко нарезанные сухофрукты или другая начинка.
Вначале - сахар и какао.
1. Сахар и какао засыпьте в кастрюлю, добавьте к ним 1 столовую ложку молока и хорошо перемешайте. После того, как смесь стала однородной, добавьте ещё 4 ложки молока и отправляйте на средний огонь, постоянно помешивая, до закипания.
Потом добавьте масло.
2. Убавьте огонь до минимума, добавьте сливочное масло, перемешайте и доведите до кипения ещё раз.
Не забудьте перемешивать.
3. Теперь пора снять кастрюлю с огня, но ненадолго. Добавьте в почти-уже-шоколад чайную ложку муки, помешайте. Когда мука полностью растворится, зажигайте огонь и в третий раз доведите смесь до кипения.
Разливайте по формам и ждите.
4. Выключайте плиту, дайте смеси остыть. Добавьте ванильный сахар и перемешайте. Теперь можно заливать шоколад в любую формочку, которая есть под рукой (только не забудьте смазать её маслом!) и отправлять в холодильник на час-два. Хотите шоколад с орехами? Просто положите их в форму.
Идеальный десерт!
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