Раздевалки команд Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) — место, где игроки готовятся к игре, отдыхают и создают свои личные ритуалы. Они проводят много времени в этом пространстве, общаясь только с тренерами и партнерами.
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Одним из способов для расслабления для баскетболистов является музыка. Многие игроки используют свои раздевалки, чтобы проигрывать любимые треки и делиться ими с товарищами по команде.
А какие исполнители наиболее популярны в раздевалках?
Drake считается самым популярным исполнителем в НБА. Он не только дружит с многими звездами лиги, но и является официальным послом клуба «Торонто Рэпторс». Его песни постоянно звучат в раздевалке «Рапторов», а также в раздевалках других команд, в том числе тех, где играют его друзья — к примеру, Леброн Джеймс.
Канье Уэст — еще один популярный исполнитель, чьи песни играют в раздевалках NBA. Рэпер тоже водит дружбу со многими звездами лиги, включая Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга. Его песни часто звучат в раздевалках «Кливленд Кавальерс».
Джей Коул — один из самых топовых новых исполнителей, чьи песни находят популярность среди игроков NBA. По рейтингу популярности он занимает третье место в главной баскетбольной лиге Северной Америки.
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И тут Дрейк первый! Топ-3 самых популярных исполнителей в раздевалках NBA
Раздевалки команд Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) — место, где игроки готовятся к игре, отдыхают и создают свои личные ритуалы. Они проводят много времени в этом пространстве, общаясь только с тренерами и партнерами.
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