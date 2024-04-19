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Новый метод уборки, который покорил всех домохозяек

Рассказываем о новом способе уборки, который поможет всегда держать дом в чистоте.



Всем нам хочется, чтобы после многочасовой генеральной уборки квартира сияла еще как минимум несколько месяцев. Но на деле происходит так, что уже через пару дней приходится браться за пылесос и губку и доводить дом до совершенства. Это трудно психологически: вы уже выложили все силы на генеральную уборку, дак почему должны снова корпеть над чистотой дома? И тут выход только один — метод уборки «6/10».

В чем секрет нового метода?



Суть метода в том, что вы разбиваете пункты по уборке на временные промежутки. Например — эти 6 дел вы делаете каждый день, эти 10 каждый месяц, эти 4 каждые три месяца, ну и так далее. Таким образом, вы каждый день выполняете нетрудные действия для поддержания чистоты дома и обходитесь без генеральных уборок по несколько часов. Итак, разбираем подробнее.

6 ежедневных задач



Заправить кровати

Поставить стирку

Помыть посуду

Помыть раковины в ванной и на кухне

Протереть обеденный стол

Пропылесосить



Многие из этих вещей вы итак делаете часто, но не мешает превратить это в систему. Как минимум потому, что вам не захочется в конце недели разгребать кучу накопившегося белья или оттирать обеденный стол от прилипшей пищи. Но важно отметить — вы можете менять список ежедневных дел, в зависимости от образа жизни. Например, если у вас нет домашнего животного и детей, пылесосить каждый день может быть не обязательно.

10 еженедельных задач



Помыть ванную комнату

Прочистить слив раковины

Протереть пыль

Стирать постельное белье

Помыть пол

Прибраться в кладовой или в ящиках

Помыть микроволновую печь

Помыть холодильник

Почистить посудомоечную машину

Помыть миски домашних животных

Если забывать про уборку ванной и мест, где копится пыль, можно нарваться на аллергию или инфекции по типу стрептококка. А посудомоечную машинку важно прочищать, чтобы у нее не забился фильтр и вам не пришлось покупать новую.

Как очистить посудомойку?




Положите 5 ложек лимонной кислоты в контейнер для таблеткиЗапустите режим стирки на высоких градусах (без посуды)


Ежемесячные задачи



Прибраться в гараже

Очистить технику на кухне

Убраться в машине

Под кухонной техникой мы имеем в виду тостер, чайник, вафельницу, кофемашину — в общем, все то, что будет мучить вас накопившимися крошками и накипью, если вовремя не заняться их чисткой.

Ежеквартальные задачи



Протереть дверцы шкафов

Протереть плинтусы и двери

Почистить окна и решетку вентилятора

Помыть окна

Почистить мебель

Эти задачи можно выполнять и раз в полгода, и даже раз в год — зависит от вашего образа жизни и, конечно, от того, одна ли вы живете.

Что сделать, чтобы метод и правда работал?



Распределите задачи


Если вы живете с семьей, то прибирать весь дом только в одиночку (параллельно работая и воспитывая детей) просто невозможно. Дайте детям небольшие задачки — например, убирать посуду в раковину, или протирать зеркало после зубной пасты — чтобы каждый день не превратился в работу в две смены.

Подстройте список под себя

Только так он будет работать. Потому что вам, например, может быть не нужна каждодневная стирка, зато необходима влажная уборка квартиры.
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советыс. Уборка

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