Новый метод уборки, который покорил всех домохозяек

Рассказываем о новом способе уборки, который поможет всегда держать дом в чистоте.







Всем нам хочется, чтобы после многочасовой генеральной уборки квартира сияла еще как минимум несколько месяцев. Но на деле происходит так, что уже через пару дней приходится браться за пылесос и губку и доводить дом до совершенства. Это трудно психологически: вы уже выложили все силы на генеральную уборку, дак почему должны снова корпеть над чистотой дома? И тут выход только один — метод уборки «6/10».



В чем секрет нового метода?

6 ежедневных задач

10 еженедельных задач

Как очистить посудомойку?

Ежемесячные задачи

Ежеквартальные задачи

Что сделать, чтобы метод и правда работал?

Суть метода в том, что вы разбиваете пункты по уборке на временные промежутки. Например — эти 6 дел вы делаете каждый день, эти 10 каждый месяц, эти 4 каждые три месяца, ну и так далее. Таким образом, вы каждый день выполняете нетрудные действия для поддержания чистоты дома и обходитесь без генеральных уборок по несколько часов. Итак, разбираем подробнее.Заправить кроватиПоставить стиркуПомыть посудуПомыть раковины в ванной и на кухнеПротереть обеденный столПропылесоситьМногие из этих вещей вы итак делаете часто, но не мешает превратить это в систему. Как минимум потому, что вам не захочется в конце недели разгребать кучу накопившегося белья или оттирать обеденный стол от прилипшей пищи. Но важно отметить — вы можете менять список ежедневных дел, в зависимости от образа жизни. Например, если у вас нет домашнего животного и детей, пылесосить каждый день может быть не обязательно.Помыть ванную комнатуПрочистить слив раковиныПротереть пыльСтирать постельное бельеПомыть полПрибраться в кладовой или в ящикахПомыть микроволновую печьПомыть холодильникПочистить посудомоечную машинуПомыть миски домашних животныхЕсли забывать про уборку ванной и мест, где копится пыль, можно нарваться на аллергию или инфекции по типу стрептококка. А посудомоечную машинку важно прочищать, чтобы у нее не забился фильтр и вам не пришлось покупать новую.Положите 5 ложек лимонной кислоты в контейнер для таблеткиЗапустите режим стирки на высоких градусах (без посуды)Прибраться в гаражеОчистить технику на кухнеУбраться в машинеПод кухонной техникой мы имеем в виду тостер, чайник, вафельницу, кофемашину — в общем, все то, что будет мучить вас накопившимися крошками и накипью, если вовремя не заняться их чисткой.Протереть дверцы шкафовПротереть плинтусы и двериПочистить окна и решетку вентилятораПомыть окнаПочистить мебельЭти задачи можно выполнять и раз в полгода, и даже раз в год — зависит от вашего образа жизни и, конечно, от того, одна ли вы живете.Если вы живете с семьей, то прибирать весь дом только в одиночку (параллельно работая и воспитывая детей) просто невозможно. Дайте детям небольшие задачки — например, убирать посуду в раковину, или протирать зеркало после зубной пасты — чтобы каждый день не превратился в работу в две смены.Только так он будет работать. Потому что вам, например, может быть не нужна каждодневная стирка, зато необходима влажная уборка квартиры.