Новый метод уборки, который покорил всех домохозяек

Рассказываем о новом способе уборки, который поможет всегда держать дом в чистоте.
Всем нам хочется, чтобы после многочасовой генеральной уборки квартира сияла еще как минимум несколько месяцев. Но на деле происходит так, что уже через пару дней приходится браться за пылесос и губку и доводить дом до совершенства. Это трудно психологически: вы уже выложили все силы на генеральную уборку, дак почему должны снова корпеть над чистотой дома? И тут выход только один — метод уборки «6/10».
В чем секрет нового метода?
Суть метода в том, что вы разбиваете пункты по уборке на временные промежутки. Например — эти 6 дел вы делаете каждый день, эти 10 каждый месяц, эти 4 каждые три месяца, ну и так далее. Таким образом, вы каждый день выполняете нетрудные действия для поддержания чистоты дома и обходитесь без генеральных уборок по несколько часов. Итак, разбираем подробнее.
6 ежедневных задач
Заправить кровати
Поставить стирку
Помыть посуду
Помыть раковины в ванной и на кухне
Протереть обеденный стол
Пропылесосить
Многие из этих вещей вы итак делаете часто, но не мешает превратить это в систему. Как минимум потому, что вам не захочется в конце недели разгребать кучу накопившегося белья или оттирать обеденный стол от прилипшей пищи. Но важно отметить — вы можете менять список ежедневных дел, в зависимости от образа жизни. Например, если у вас нет домашнего животного и детей, пылесосить каждый день может быть не обязательно.
10 еженедельных задач
Помыть ванную комнату
Прочистить слив раковины
Протереть пыль
Стирать постельное белье
Помыть пол
Прибраться в кладовой или в ящиках
Помыть микроволновую печь
Помыть холодильник
Почистить посудомоечную машину
Помыть миски домашних животных
Если забывать про уборку ванной и мест, где копится пыль, можно нарваться на аллергию или инфекции по типу стрептококка. А посудомоечную машинку важно прочищать, чтобы у нее не забился фильтр и вам не пришлось покупать новую.
Как очистить посудомойку?
Положите 5 ложек лимонной кислоты в контейнер для таблеткиЗапустите режим стирки на высоких градусах (без посуды)
Ежемесячные задачи
Прибраться в гараже
Очистить технику на кухне
Убраться в машине
Под кухонной техникой мы имеем в виду тостер, чайник, вафельницу, кофемашину — в общем, все то, что будет мучить вас накопившимися крошками и накипью, если вовремя не заняться их чисткой.
Ежеквартальные задачи
Протереть дверцы шкафов
Протереть плинтусы и двери
Почистить окна и решетку вентилятора
Помыть окна
Почистить мебель
Эти задачи можно выполнять и раз в полгода, и даже раз в год — зависит от вашего образа жизни и, конечно, от того, одна ли вы живете.
Что сделать, чтобы метод и правда работал?
Распределите задачи
Если вы живете с семьей, то прибирать весь дом только в одиночку (параллельно работая и воспитывая детей) просто невозможно. Дайте детям небольшие задачки — например, убирать посуду в раковину, или протирать зеркало после зубной пасты — чтобы каждый день не превратился в работу в две смены.
Подстройте список под себя
Только так он будет работать. Потому что вам, например, может быть не нужна каждодневная стирка, зато необходима влажная уборка квартиры.
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