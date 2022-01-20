С нами не соскучишься!

8 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Когда переводите западные источники - думайте головой. Наши запустили Спутник-1 в 1957г. А в 1969 у нас была первая с...От рентгена до ко...
  • Павел Вьюшков
    Вы б опробовали эти комбинации на компьютере, прежде чем писать такую ерунду.13 комбинаций кла...
  • Сергей Шендо
    баночку из под анализов не выбрасывайте - из неё можно пиво пить.Не выбрасывайте б...

Как вырастить редис прямо в квартире зимой

Редис — простая культура, которую можно легко выращивать круглогодично. Зимой же редис прекрасно растёт в домашних условиях. Нужно лишь учитывать несколько нюансов, чтобы получить хороший урожай в холодную пору.
Как вырастить редис прямо в квартире зимой
Первое, от чего зависит хороший урожай, — семена. Не всякий редис будет активно расти дома. Хорошо зарекомендовали себя уже в течение многих лет следующие гибриды: Царевна, Дуся, Мечта Алисы.
Как вырастить редис прямо в квартире зимой
Даже зимой они в течение всего 25-30 дней вырастают в сочные корнеплоды, без пустот и горечи.
Как вырастить редис прямо в квартире зимой
Редис требователен к грунту. Он не должен быть кислым (кислотность не ниже 6), при этом оставаться рыхлым и питательным. Хорошо, если к грунту сразу добавлен биогумус — тогда редис совершенно не нужно подкармливать, несмотря на то, что расти он будет дома.
Как вырастить редис прямо в квартире зимой
Немаловажный фактор — это свет. Для выращивания овощей зимой дома потребуются лампы полного спектра. Именно качественный свет является залогом отличного урожая в зимний период. При таком комплексном подходе дома можно с успехом выращивать самые разные культуры!
Как вырастить редис прямо в квартире зимой
Подробнее о выращивании редиса зимой в домашних условиях смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Редисвыращивание
Обсудить

Картина дня

наверх