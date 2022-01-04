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Фотографии, сделанные в Российской империи в конце ХIX - начале XX века


Конная повозка у административного учреждения.

Конная повозка у административного учреждения.

В конце ХIX - начале XX века огромной популярностью в России пользовались групповые фотографии. На общее фото считали своим долгом сняться выпускники и преподавательский состав учебных заведений, участники совещаний и соборов и просто друзья, собравшиеся на пикнике или за столом. Сегодня рассматривать такие фотографии весьма интересно. На них запечатлены и мода, и образ жизни, и отношения между людьми.

1. Первый выпуск ремесленной мастерской


Первый выпуск Глебовской ремесленной мастерской имени Воденикова.

Первый выпуск Глебовской ремесленной мастерской имени Воденикова.

 

2. Участники агрономического совещания


Участники агрономического совещания в Могилеве в феврале 1914 года.

Участники агрономического совещания в Могилеве в феврале 1914 года.

 

3. в Институте благородных девиц


Воспитанницы и преподаватели Одесского Института благородных девиц.

Воспитанницы и преподаватели Одесского Института благородных девиц.

 

4. Участники Беляевского кружка


Участники Беляевского кружка музыкантов и композиторов.

Участники Беляевского кружка музыкантов и композиторов.

 

5. Персонал ресторана в центре Москвы


Групповая фотография персонала ресторана Прага в Москве.

Групповая фотография персонала ресторана Прага в Москве.

 

6. Воспитанницы женских училищ


Воспитанницы третьего Мещанского и второго Красносельского женских начальных училищ в 1911 году.

Воспитанницы третьего Мещанского и второго Красносельского женских начальных училищ в 1911 году.

 

7. Сёстры Милосердия


Медсестры Российского общества Красного Креста в 1901 году.

Медсестры Российского общества Красного Креста в 1901 году.

 

8. Провизоры


Провизоры Корчевской аптека в центре Москвы.

Провизоры Корчевской аптека в центре Москвы.

 

9. Преподавательский состав


Преподавательский состав одного из учебных заведений Российской империи.

Преподавательский состав одного из учебных заведений Российской империи.

 

10. Солдаты и офицеры


Группа солдат и офицеров военного училища в Москве.

Группа солдат и офицеров военного училища в Москве.

 

11. Персонал компании


Групповой снимок персонала компании И.Ф. Городничев.

Групповой снимок персонала компании И.Ф. Городничев.

 

12. Конная повозка


Конная повозка у административного учреждения.

Конная повозка у административного учреждения.

 

13. Участники благотворительного сбора средств


Участники благотворительного сбора средств больным детям для лечения в санатории.

Участники благотворительного сбора средств больным детям для лечения в санатории.

 

14. Чаепитие на природе


Семейное чаепитие на природе. Российская империя, 1880 год.

Семейное чаепитие на природе. Российская империя, 1880 год.

 

15. Воспитанники семинарии


Воспитанники Тверской семинарии. Российская империя, 1900 год.

Воспитанники Тверской семинарии. Российская империя, 1900 год.

 

16. Сестры милосердия с женой Губернатора


Жена Пермского Губернатора Наумова с сестрами милосердия.

Жена Пермского Губернатора Наумова с сестрами милосердия.

 

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Фотографии, сделанные в Российской империи в конце ХIX - начале XX века

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Фотографии, сделанные в Российской империи в конце ХIX - начале XX векаПодписаться на мой Instagram
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