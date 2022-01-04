Фотографии, сделанные в Российской империи в конце ХIX - начале XX века

Конная повозка у административного учреждения.
В конце ХIX - начале XX века огромной популярностью в России пользовались групповые фотографии. На общее фото считали своим долгом сняться выпускники и преподавательский состав учебных заведений, участники совещаний и соборов и просто друзья, собравшиеся на пикнике или за столом. Сегодня рассматривать такие фотографии весьма интересно. На них запечатлены и мода, и образ жизни, и отношения между людьми.
1. Первый выпуск ремесленной мастерской
Первый выпуск Глебовской ремесленной мастерской имени Воденикова.
2. Участники агрономического совещания
Участники агрономического совещания в Могилеве в феврале 1914 года.
3. в Институте благородных девиц
Воспитанницы и преподаватели Одесского Института благородных девиц.
4. Участники Беляевского кружка
Участники Беляевского кружка музыкантов и композиторов.
5. Персонал ресторана в центре Москвы
Групповая фотография персонала ресторана Прага в Москве.
6. Воспитанницы женских училищ
Воспитанницы третьего Мещанского и второго Красносельского женских начальных училищ в 1911 году.
7. Сёстры Милосердия
Медсестры Российского общества Красного Креста в 1901 году.
8. Провизоры
Провизоры Корчевской аптека в центре Москвы.
9. Преподавательский состав
Преподавательский состав одного из учебных заведений Российской империи.
10. Солдаты и офицеры
Группа солдат и офицеров военного училища в Москве.
11. Персонал компании
Групповой снимок персонала компании И.Ф. Городничев.
12. Конная повозка
Конная повозка у административного учреждения.
13. Участники благотворительного сбора средств
Участники благотворительного сбора средств больным детям для лечения в санатории.
14. Чаепитие на природе
Семейное чаепитие на природе. Российская империя, 1880 год.
15. Воспитанники семинарии
Воспитанники Тверской семинарии. Российская империя, 1900 год.
16. Сестры милосердия с женой Губернатора
Жена Пермского Губернатора Наумова с сестрами милосердия.
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