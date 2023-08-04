Рейтинг самых здоровых и питательных завтраков мира

Завтрак не случайно называют самым полезным приёмом пищи, ведь он даёт нам энергию на целый день.
В разных странах существует очень индивидуальное представление о здоровом завтраке. Мы исследовали восемнадцать традиционных завтраков из разных уголков мира и составили собственный рейтинг от «наименее питательного» до «завтрака чемпионов». Предлагаем вам совершить вместе с нами это небольшое шутливое гастрономическое путешествие.
17. Австралия
Что входит: сэндвич с пастой веджимайт, реже с сыром
Почему такое место в нашем рейтинге: любимое блюдо австралийцев – солёная на вкус густая паста тёмного цвета, изготовленная из остатков пивного сусла, по большому счёту, является побочным продуктом. О настоящей еде здесь напоминает только сыр. Но вообще-то в Австралии интереснее было бы попробовать полуторакилограммовые яйца гигантских страусов эму.
16. Япония
Что входит: рис, отварная рыба, суп мисо
Почему такое место в нашем рейтинге: традиционный японский завтрак включает в себя большое количество рыбы, соевый творог тофу и ферментированные соевые бобы. Всё это, конечно, очень необычно и ароматно пахнет и, вероятно, весьма полезно для здоровья, но всё-таки нам бы хотелось чего-нибудь посущественнее! И жареного. Поэтому идём дальше!
15. Мьянма
Что входит: суп мохинга, состоящий из рыбного бульона, рисовой лапши, лимонного сорго, чеснока, имбиря, лука, а иногда даже жареных рыбных котлет
Почему такое место в нашем рейтинге: мохинга одновременно является наиболее популярным завтраком Мьянмы и её главным национальным блюдом. Хотя мохингу в Мьянме также едят на обед и на ужин, особенный завтрак означает, что съеденной утром мохинги вам хватит до вечера. Если, конечно, на вечер у вас не припасено что-нибудь ещё.
14. Франция
Что входит: поджаренный багет с джемом, мёдом, маслом, нутеллой
Почему такое место в нашем рейтинге: когда дело касается завтрака, французы выглядят абсолютными минималистами, но, по крайней мере, они предлагают самые разнообразные варианты бутербродных «намазок», в соответствии с пожеланиями клиента. И всё-таки сердечности французскому завтраку недостаёт. А жаль, ведь завтрак — это самый важный приём пищи, мы начинаем с него своё утро и зачастую именно он формирует наше настроение в первой половине дня.
13. Малайзия
Что входит: рис наси лемак, сваренный на кокосовом молоке, с вареным яйцом, анчоусами, острым соусом и арахисом
Почему такое место в нашем рейтинге: в традиционном малазийском блюде сочетаются различные виды пищевых продуктов, с острым, почти агрессивным ароматом. Рис наси лемак вызывает неоднозначные отклики даже в самой Малайзии, где его едят в любое время дня.
12. Филиппины
Что входит: традиционный завтрак силог, состоящий из мяса и риса
Почему такое место в нашем рейтинге: филиппинцам не важно, с чем именно вы будете есть ваш рис на завтрак, главное, чтобы какой-нибудь наполнитель всё-таки присутствовал. На Филиппинах существуют различные виды силога (silogs), например вяленая говядина с рисом называется tapsilog, хот-дог с рисом — hotsilog, а ветчина со специями и рисом — spamsilog.
11. Пакистан
Что входит: традиционные индийские пресные лепёшки из пшеничной муки пури, семена нута и сладкая халва из молотого кунжута
Почему такое место в нашем рейтинге: здесь мы имеем дело с очень интересной комбинацией вкусов и ароматов. Самый популярный завтрак в Пакистане представляет собой аппетитное и интригующее сочетание сладкого и пряного, острого и пикантного, причём в него входит и овощное рагу с семенами нута, и жареные лепёшки, и даже халва — сладкое лакомство, что-то вроде десерта на завтрак!
10. Швейцария
Что входит: маленькие булочки, полутвёрдый светло-жёлтый сыр тильзитер, холодные мясные закуски, сливочное масло с джемом, яйца всмятку, кофе или чай, свежие фрукты, мюсли
Почему такое место в нашем рейтинге: швейцарское угощение, хоть и отличается большим разнообразием, по сытости всё-таки оставляет желать лучшего. Напоследок вы, скорее всего, захотите съесть еще одну тарелочку мюсли.
9. Мексика
Что входит: традиционное мексиканское блюдо чилакилес – мелко нарезанные и поджаренные на медленном огне в соусе моле кусочки кукурузной тортильи или требуха с яйцами
Почему такое место в нашем рейтинге: хотя представленные продукты и их комбинации не слишком разнообразны, достаточно одного невероятно вкусного чилакилес, чтобы понять, что блюда мексиканской кухни обязательно стоит попробовать.
8. Израиль
Что входит: израильский овощной салат из помидоров, огурцов, лука и острого перца, яишница-шакшука, приготовленная в соусе из помидоров, с добавлением острого перца и приправ, густая жирная паста из кунжутного семени — тахини, хумус, фета, пита, маслины
Почему такое место в нашем рейтинге: большое продуктовое разнообразие налицо, израильскому «шведскому столу» мог бы позавидовать любой другой «шведский стол» в мире, если бы «шведские столы» в принципе могли кому-либо или чему-либо завидовать. Яичница-шакшука особенно хороша, когда подаётся с хлебом и яичным желтком. Но отсутствие мяса лишает израильский завтрак нескольких баллов.
7. Таиланд
Что входит: каша и яичница-глазунья, а ещё овощные, мясные, бобовые блюда из риса с пряностями
Почему такое место в нашем рейтинге: традиционный тайский завтрак включает в себя много необходимых нам пряностей, чтобы с самого утра дать метаболизму правильный импульс, но, к сожалению, он не богат крахмалом, который заряжает нас энергией и является одним из ключевых компонентов любого завтрака.
6. Соединенные Штаты
Что входит: яйца, тосты, бекон или сосиски, блины, жареный картофель
Почему такое место в нашем рейтинге: американский завтрак разнообразен, поскольку включает в себя блюда разных народов. Завтрак для американца священен, и каждый американец искренне верит, что умеет готовить его лучше, чем кто-либо в мире, правда, имеется весьма заметный уклон в сторону жирной и обильной пищи, да и к традиционным блюдам не помешало бы добавить кое-какие отличные по текстуре продукты.
4-5. Англия
Что входит: полный английский завтрак, а именно яичница с беконом, колбаса, жареные грибы, тушёная фасоль, оладья, тосты и печёные томаты
Почему такое место в нашем рейтинге: классический британский завтрак, тяжёлый и калорийный, кому-то может показаться совершенным безумием, но в него входит огромное количество самой разнообразной еды, правда, в большинстве своём жареной.
4-5. Ирландия
Что входит: полный ирландский завтрак, а именно тонкие ломтики бекона, сосиски, яичница-глазунья, белая и чёрная кровяная колбаса, тосты, печёные томаты, ирландский чай
Почему такое место в нашем рейтинге: всё очень похоже на традиционный английский завтрак, за исключением ирландского чая, а также белой и чёрной кровяной колбасы.
3. Шотландия
Что входит: полный шотландский завтрак, а именно яичница-глазунья с беконом, сосиски, чёрная кровяная колбаса, тосты с маслом, тушёная фасоль, чай с картофельными лепёшками
Почему такое место в нашем рейтинге: полный шотландский завтрак опережает английских и ирландских коллег благодаря большому количеству мяса и наличию картофельного хлеба.
2. Турция
Что входит: фета, помидоры, огурцы, оливки, пряные турецкие колбаски, турецкий чай с тостами и вишнёвым джемом
Почему такое место в нашем рейтинге: даже в магазине вы не увидите одновременно столько тарелок, сколько можно увидеть на столе турецкой кухни. Правда, и мытьё посуды займёт приличное количество времени.
1. Венесуэла
Что входит: кукурузные лепёшки арепа с маслом и солёным сыром, где в качестве начинки используется мясо, курица, салат из авокадо, яйца или фасоль
Почему такое место в нашем рейтинге: в традиционном венесуэльском завтраке гармонично сочетаются мясо, фрукты, сыр, соль, крахмал и поэтому этот завтрак – лучший в мире. Вы можете быть абсолютно уверены, что жареная свиная колбаса чоризо, яйца, кукурузные лепёшки арепы с ароматным белым сыром, курицей и авокадо не позволят вам почувствовать себя голодными в течение дня, а ещё помогут маленьким сорванцам вырасти большими и сильными, как настоящие чемпионы.
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