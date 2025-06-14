15 книг, которые стоит почитать до того, как смотреть по ним фильм

«Великий Гэтсби» Фрэнсис Скотт Фицджеральд (Великий Гэтсби, 2013)

Это произведение Фицджеральда считается венцом его творений и высшим достижением в мировой прозе XX века.Книга повествует о жизни мужчины, который жил ложными ценностями. В погоне за несуществующей мечтой он выбрал не тот путь.Ее литературная ценность заключается в том, что несмотря на временной промежуток, который описывает автор, она актуальна для любого времени. Ведь в любую эпоху человек может сделать из ничего – все и в одну долю секунды потерять это.