15 книг, которые стоит почитать до того, как смотреть по ним фильм

Предлагаю подборку из 15 фильмов, снятых по 15 увлекательным книгам, которые действительно стоило бы прочитать. Ведь сколько интересного остается за кадром! Каждый сможет найти здесь что-то по своему вкусу. И приключения, и мистика, и фантастика, и детектив, и драма, — все, что душе угодно.
«Великий Гэтсби» Фрэнсис Скотт Фицджеральд (Великий Гэтсби, 2013)
Это произведение Фицджеральда считается венцом его творений и высшим достижением в мировой прозе XX века.
Ее литературная ценность заключается в том, что несмотря на временной промежуток, который описывает автор, она актуальна для любого времени. Ведь в любую эпоху человек может сделать из ничего – все и в одну долю секунды потерять это.
«Исчезнувшая» Гиллиан Флинн (Исчезнувшая, 2014)
Увлекательная игра в охоту за сокровищами. Единственная зацепка, по которой ее муж сможет раскрыть тайну, оставлена пропавшей молодой женой на месте преступления. Но он еще не знает, что пока он играет, ему приходится являть миру свое истинное лицо и спрятанные скелеты в шкафу своего брака.
«Код Да Винчи» Дэн Браун (Код Да Винчи, 2006)
Доктору Роберту Лэнгдону удается получить ключ к коду работ Леонардо Да Винчи, которые зашифрованы к его бессмертных произведениях. Этот ключ откроет доступ к самым величайшим христианским святыням, которые в ненужных руках могут изменить мир до неузнаваемости.
«Облачный атлас» Дэвид Митчелл (Облачный атлас, 2012)
Удивительная история, в которой одновременно переплетается множество странных и невзаимосвязанных, на первый взгляд, сюжетов с большим количеством главных героев.
«Властелин колец» Джон Р. Р. Толкин (Властелин колец, трилогия)
И небезызвестный «Хоббит, или туда и обратно», и его продолжение-трилогия «Властелин колец» стали одними из самых удачных произведений для экранизации. Тем не менее, прочитало его гораздо меньше человек, чем посмотрело. А зря… Небезызвестный сюжет в книге пестрит яркими описаниями, интересными фактами и наблюдениями. Кроме того, в фильме опущено несколько увлекательных сцен приключений главных героев, которые отправились в опасное путешествие ради спасения мира.
«Старикам тут не место», Кормак МакКарти (Старикам тут не место, 2007)
Искрометный сюжет стал основой для прекрасного фильма. Ветеран войны во Вьетнаме отправился на охоту в техасские горы. Неожиданно он набредает на следы гангстерской разборки: море трупов, наркотики и 2 миллиона долларов. Не в силах удержаться от искушения, герой забирает деньги и становится мишенью, по следам которой идут кучи бандитов, первоклассный киллер и местный шериф.
«Парфюмер. История одного убийцы» Патрик Зюскинд (Парфюмер. История одного убийцы, 2006)
Роман Патрика Зюскинда признан одним из самых читаемых и знаменитых романов, написанных на немецком языке, со времен Ремарка. Обиженному судьбой, но одаренному невероятным обонянием Жану-Батисту Греную в голову приходит невероятная идея – сделать идеальные духи, которые заставят всех вокруг его полюбить. Но для создания такого сказочного аромата ему нужен один особенный ингредиент…
«Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков (Мастер и Маргарита, мини-сериал, 2005)
Эту удивительную мистическую, приключенческую и любовную историю знает весь мир. Невероятно талантливый Мастер и его прекрасная Маргарита томятся в разлуке, но на помощь им приходит шанс судьбы в виде демона Воланда и его неповторимой свиты. Эту книгу многие называют «Евангелием от Сатаны», и никто не знает, где на страницах грань между светом и тенью.
«Мемуары гейши» Артур Голнед (Мемуары гейши 2005)
Захватывающая история девочки из очень бедной семьи, которую продали в дом терпимости, где ей удалось стать самой знаменитой гейшей ХХ века. Невероятно увлекательный роман, в котором можно найти все: любовь, страдание, драму, легкую эротику, мир красоты и жестокости и многое другое.
«Молчание ягнят» Томас Харрис (Молчание ягнят, 1990)
Экранизация этого романа была очень высоко отмечена, в том числе пятью премиями Оскар. Прекрасный специалист в области психологии, доктор Ганнибал Лектор – высокоинтеллектуальный убийца, который с удовольствием поедал тщательно отобранных жертв. Но теперь он за решеткой и сотрудничает с молодым агентом ФБР Кларисой в деле о поимке маньяка Буффало Била. Чем закончится такая совместная работа?
«Над кукушкиным гнездом», Кен Кизи (Пролетая над гнездом кукушки)
Странная и чудовищно оголяющая реалии жизни книга стала в свое время своеобразным гимном и настольной книгой для битников и хиппи. Это история молодого преступника, который прикинулся умственно больным, чтобы избежать тюремного заключения. Однако он не знает, что его ждет в лечебнице…
«Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка», Стивен Кинг (Побег из Шоушенка, 1994)
История человека, которого обвинили в убийстве, которого он не совершал. Он казался очень угодным начальнику тюрьмы благодаря своим навыкам и способностям. В связи с чем его помилование и версию о невиновности никто не собирался рассматривать. И тогда он решился на дерзкий побег…
Повесть “Девчата” Борис Бедный (Девчата, 1961)
Кто не знает эту милую и трогательную советскую ленту о прекрасной и отзывчивой девочке по имени Тося. Ее появление в лесном поселке просто переворачивает жизнь здешних людей с ног на голову. Здесь милая детдомовская «кнопка» найдет и дружбу, и любовь…
«Собачье сердце» М. Булгаков (Собачье сердце, 1988)
Удивительная история превращения собаки в человека, написанная Михаилом Булгаковым, пугает своей реалистичностью. Шарик, бездомный пес, который с улицы попал в дом хирурга, профессора Преображенского. Доктор задумал странную операцию по замене у собаки нескольких органов на донорские органы от погибшего алкоголика, вора и тунеядца. Но что передастся псу с этими органами, каким он станет и что внесет в жизнь профессора?
«А зори здесь тихие» Борис Васильев (…А зори здесь тихие, 1972)
Очень трогательная и трагичная версия одного маленького эпизода одной большой войны, в которой главными действующими лицами стали молодые девушки. Их судьба распорядилась так, что молодым, неопытным, оптимистично настроенным и задорным девочкам предстоит неравный бой с вражеской силой, исход которого заранее предопределен…
Конечно, этот список далеко не полный. Произведения, по которым были сняты достойные фильмы, очень и очень много. Это лишь малая толика того, на что можно обратить внимание.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии