Лайфхаки по применению просроченной косметики в быту

Увы, косметикой нельзя пользоваться вечно, поэтому периодически необходимо устраивать ревизию для проверки сроков хранения. Если у вас набралась целая куча просроченных продуктов, не торопитесь их выбрасывать.







Делимся полезными лайфхаками, как найти таким средствам применение в быту.



1. Лак для ногтей

2. Гигиеническая помада

3. Дезодорант

4. Шампунь

5. Лак для волос

6. Жидкость для снятия лака

7. Мицеллярная вода

8. Бальзам для волос

9. Крем для рук

Лак для ногтей маскирует царапины на обуви.Поистине универсальное средство, которое можно использовать для самых разных целей. Но, пожалуй, самым популярным лайфхаком является маскировка царапин. Если на любимых ботинках, туфлях или каблуках появился некрасивый дефект, попробуйте закрасить его лаком. Можно взять в цвет обуви, а можно обойтись обычным прозрачным. Просто заполните царапины и полости лаком и подождите, пока он хорошо застынет. Чтобы ускорить процедуру, можете воспользоваться феном – горячий воздух «заставит» средство застыть быстрее. Если вы нанесли слишком много лака, излишки можно убрать пилочкой для ногтей.Также бесцветный лак поможет зафиксировать в дужках очков развинтившийся крепеж, и сделать менее заметными царапины, которые появились на лакированной мебели. А еще благодаря ему можно создать водонепроницаемые спички – очень полезная вещь, если вы часто ходите на природу и периодически попадаете под дождь.Нанесите гигиеническую помаду на кисточку для удобстваИспользовать гигиеническую помаду с истекшим сроком годности на губах – плохая идея. А вот зафиксировать непослушные волоски на бровях – можно. Нанесите немного средства на щеточку и уложите брови по такому же принципу, как если бы использовали специальное мыло или гель. Эффект будет, как от профессиональной косметики, а фиксации хватит на целый день. Также гигиеничкой можно уложить волоски, выбивающиеся из прически. Для удобства также используйте щеточку.Обратите внимание, что помада должна быть бесцветной (на всякий случай проверьте на руке, не дает ли она какого-нибудь оттенка). Конечно, розовые брови и волосы – это смело и необычно, но вряд ли вы хотите эпатировать публику.Сначала нанесите дезодорант, а потом меряйте обувьПокупка новой обуви – это особый вид релакса. Вот только помимо красоты и радости от приобретения, очередная пара туфель может подарить своей обладательнице несколько болезненных мозолей. Если вам надоело, что каждый поход в обувной магазин заканчивается одним и тем же, держите наготове…дезодорант! Лучше всего подойдет средство в стике, но можно взять и спрей.Итак, все, что вам нужно сделать – нанести его на стопы перед примеркой обуви. Антиперсперант создаст на ногах барьер, который не позволит новым туфлям или босоножкам повредить нежную кожу, и вы сможете вздохнуть с облегчением.Шампунем можно постирать шерстяной свитерШампунь отличается большим сроком годности, но, увы, никто не может гарантировать, что он идеально подойдет вашим волосам. Если вы заметили, что новоприобретенное средство плохо вымывает пряди, оставляет жирный блеск, недостаточно пенится, следует отставить его в сторону – волосы точно скажут вам спасибо за такое решение.А чтобы не пришлось сожалеть о зря потраченных деньгах, используйте шампунь для стирки. Особенно хорошо он зарекомендовал себя в уходе за шерстяными изделиями, которые являются очень нежными, деликатными и нуждаются в использовании таких же средств. Обычный порошок может повредить волокна, а вот шампунь на раз устранит загрязнения и сделает ткань очень мягкой и приятной на ощупь.Нанесите лак для волос на внутреннюю сторону обуви.О том, что новая обувь оставляет неприятные сюрпризы в виде мозолей, мы уже сегодня говорили. Увы, это не единственная проблема. Иногда после целого дня, проведенного в туфлях, можно обнаружить, что носки или ноги окрасились в неестественный оттенок. Чтобы не рисковать лишний раз, лучше перестраховаться заранее.Возьмите лак для волос, нанесите его на внутреннюю часть обуви, подождите, пока он высохнет, и только после этого надевайте новую пару. Это отличный способ уберечь себя от окрашенной кожи. Теперь можно не бояться носить яркие туфли или босоножки – никаких следов они не оставят!Жидкость для снятия лака хорошо очищает плитку.В вопросах ухода кафельная плитка является одним из самых беспроблемных отделочных материалов – ее сложно чем-то повредить, да и отмывается она на раз. Однако далеко не все хозяйки хотят применять для чистки агрессивную бытовую химию с едким запахом, которой безопасно пользоваться исключительно в перчатках. В этом случае на помощь придет проверенное и бюджетное средство – жидкость для снятия лака.Нужно налить в миску теплую воду, добавить немного средства с ацетоном, смочить тряпку из микрофибры, а затем хорошо натереть кафель. Оказывается, такая жидкость прекрасно справляется с грязью и налетом, поэтому идеально подходит для того, чтобы привести плитку в порядок. Несколько минут, и кафель будет сиять блеском и чистотой.Мицеллярная вода отбелит подошву на кроссовкахБелая обувь очень стильная, красивая и универсальная, но вместе с тем невероятно капризная в уходе. Стоит лишь раз выйти в таких кроссовках на улицу, как пыль и прочие загрязнения тут же прилипают к ним со всех сторон. В связи с этим существует множество средств, предназначенных для того, чтобы вернуть обуви белоснежный внешний вид. Но если вы не хотите тратиться на дорогостоящую бытовую химию, которой хватает на несколько использований, попробуйте применять подручные средства.Отличный вариант – мицеллярная вода. Полностью очистить кеды или кроссовки она вряд ли сможет, зато привести в порядок подошву – легко! Смочите в мицеллярке ватный диск и хорошо протрите подошву, которая утратила свою белизну. После такой «бьюти-процедуры» она будет выглядеть как новая.Смажьте бальзамом смеситель.Здесь примерно такая же ситуация, что и с шампунем. Иногда в попытке подобрать средство, которое идеально подойдет вашим волосам, приходится перебирать десятки бальзамов. Согласитесь, отставлять полные бутылочки в сторону и отправляться на поиски нового средства не слишком экономично. Поэтому мы предлагаем использовать бальзамы в качестве средств для уборки.Особенно хорошо они проявили себя в процессе наведения чистоты в ванной. Нанесите немного бальзама на мягкую тряпочку и обработайте все смесители и прочую сантехнику, подверженную ржавчине. Средство создаст защитный барьер на предметах, благодаря которому коррозия не доберется до них.Крем для рук возвращает блеск кожаной обуви.Если намазать руки просроченным кремом, эффект может быть самым разным, возможны даже покраснения и раздражения. Поэтому лучше не рисковать и просто купить в магазине новое средство. А вот старое можно использовать для приведения в порядок кожаной обуви.Для этого нанесите крем на ватный диск или мягкую тряпку и пройдитесь по ботинкам, туфлям или босоножкам. Оставьте на несколько минут, чтобы он впитался и создал защитную пленку, а затем уберите излишки сухой салфеткой, чтобы крем не оставил жирные пятна и следы.Таким образом можно привести в порядок не только обувь, но также сумку, мебель и прочие изделия из кожи. После процедуры они становятся гладкими, сияющими и приятными на ощупь, будто только из магазина.