СССР 1970-х: 30 ретро фотографий немецкого журналиста Уве Герига

Снимки из путешествия по Советскому Союзу.
Во времена СССР западные журналисты считали огромной удачей оказаться в стране Советов и получить разрешение на проведение съёмок. Одним из таких счастливчиков стал немецкий журналист Уве Гериг, фотографии которого можно увидеть в этом обзоре.
1. Набережная Ялты
Пара на прогулке.
2. Памятник Ленину в Ялте
Одно из самых внушительных и дорогостоящих сооружений в мире.
3. Фото на память
Съемка перед дворцом в Ливадии.
4. Надгробный памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому
Александро-Невская Лавра, Тихвинское кладбище, Ленинград.
5. Фонтаны-шутихи
Водяные забавы Петергофа.
6. Фонтан-шутиха «Зонтик»
Присев на скамейку под зонтиком, оказываешься отрезанным от окружающего струями воды.
7. Кладбище возле гостиницы «Москва» в Ленинграде
Здесь похоронены выдающиеся деятели искусств.
8. Женщины возле гостиницы «Москва»
Поездка в Ленинград.
9. Надгробный памятник Федора Игнатьевича Стравинского
Могила известного русского оперного певца.
10. Пионеры с ветераном
Майские демонстрации в Ленинграде.
11. Экскурсия по Ленинграду
Семья ест мороженое перед Эрмитажем.
12. Львы на фасаде Эрмитажа
Элементы скульптурного ансамбля здания.
13. Ворота Екатерининского дворца
Не имеют равных по затейливости и мастерству исполнения.
14. Песня в пути
Солдаты играют на инструментах в грузовике.
15. Школьники на Красной площади
Экскурсия к мавзолею.
16. Детская музыкальная школа
Бывшая мечеть в Бухаре.
17. Восточный базар Бухары
Базар издревле был центром городской жизни.
18. Отдых на советском круизном судне
Награда советскому человеку за выдающиеся достижения в социалистическом соревновании.
19. Три девчонки
На прогулке во дворе.
20. Базар в Киргизии
Переплетение самобытного колорита разных народов.
21. Почетный караул
У мемориала в Москве.
22. Кварталы Мурманска
Бараки и новостройки.
23. Мать с ребенком
Ребенок - самая главная радость.
24. Памятник султану и астроному Улугбеку в Самарканде
Великий астрометрист древности.
25. Танцующая пара
Отдых в городском парке.
26. Женщина у Кремлевской стены
Суздальский кремль.
27. Торговля с грузовика
Продажа товаров в чистом поле.
28. Горная дорога
Строительство Нурекской ГЭС в Таджикистане.
29. Таджикская свадьба
Празднуется с весьма большим размахом.
30. Ульяновск
Старик у памятника молодому Ленину.
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