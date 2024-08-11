С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Вот было золотое время которое ругают либерасты и те кого еще не было в те годы.Как это было: 15 ...
  • НС
    тогда сама лезь под пулями снимать - посмотрим, что ты тогда запоёшь. Если выживешь - корреспонденты и операторы, фот...От объявления вой...
  • НС
    неплохо быть королём Свазиленда.  Хотя стОит хоть иногда отвлекаться от утех и решать, что делать с бедностью в собст...Парад девственниц...

СССР 1970-х: 30 ретро фотографий немецкого журналиста Уве Герига


Снимки из путешествия по Советскому Союзу.

Снимки из путешествия по Советскому Союзу.

Во времена СССР западные журналисты считали огромной удачей оказаться в стране Советов и получить разрешение на проведение съёмок. Одним из таких счастливчиков стал немецкий журналист Уве Гериг, фотографии которого можно увидеть в этом обзоре.

1. Набережная Ялты


Пара на прогулке.

Пара на прогулке.

 

2. Памятник Ленину в Ялте


Одно из самых внушительных и дорогостоящих сооружений в мире.

Одно из самых внушительных и дорогостоящих сооружений в мире.

 

3. Фото на память


Съемка перед дворцом в Ливадии.

Съемка перед дворцом в Ливадии.

 

4. Надгробный памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому


Александро-Невская Лавра, Тихвинское кладбище, Ленинград.

Александро-Невская Лавра, Тихвинское кладбище, Ленинград.

 

5. Фонтаны-шутихи


Водяные забавы Петергофа.

Водяные забавы Петергофа.

 

6. Фонтан-шутиха «Зонтик»


Присев на скамейку под зонтиком, оказываешься отрезанным от окружающего струями воды.

Присев на скамейку под зонтиком, оказываешься отрезанным от окружающего струями воды.

 

7. Кладбище возле гостиницы «Москва» в Ленинграде


Здесь похоронены выдающиеся деятели искусств.

Здесь похоронены выдающиеся деятели искусств.

 

8. Женщины возле гостиницы «Москва»


Поездка в Ленинград.

Поездка в Ленинград.

 

9. Надгробный памятник Федора Игнатьевича Стравинского


Могила известного русского оперного певца.

Могила известного русского оперного певца.

 

10. Пионеры с ветераном


Майские демонстрации в Ленинграде.

Майские демонстрации в Ленинграде.

 

11. Экскурсия по Ленинграду


Семья ест мороженое перед Эрмитажем.

Семья ест мороженое перед Эрмитажем.

 

12. Львы на фасаде Эрмитажа


Элементы скульптурного ансамбля здания.

Элементы скульптурного ансамбля здания.

 

13. Ворота Екатерининского дворца


Не имеют равных по затейливости и мастерству исполнения.

Не имеют равных по затейливости и мастерству исполнения.

 

14. Песня в пути


Солдаты играют на инструментах в грузовике.

Солдаты играют на инструментах в грузовике.

 

15. Школьники на Красной площади


Экскурсия к мавзолею.

Экскурсия к мавзолею.

 

16. Детская музыкальная школа


Бывшая мечеть в Бухаре.

Бывшая мечеть в Бухаре.

 

17. Восточный базар Бухары


Базар издревле был центром городской жизни.

Базар издревле был центром городской жизни.

 

18. Отдых на советском круизном судне


Награда советскому человеку за выдающиеся достижения в социалистическом соревновании.

Награда советскому человеку за выдающиеся достижения в социалистическом соревновании.

 

19. Три девчонки


На прогулке во дворе.

На прогулке во дворе.

 

20. Базар в Киргизии


Переплетение самобытного колорита разных народов.

Переплетение самобытного колорита разных народов.

 

21. Почетный караул


У мемориала в Москве.

У мемориала в Москве.

 

22. Кварталы Мурманска


Бараки и новостройки.

Бараки и новостройки.

 

23. Мать с ребенком


Ребенок - самая главная радость.

Ребенок - самая главная радость.

 

24. Памятник султану и астроному Улугбеку в Самарканде


Великий астрометрист древности.

Великий астрометрист древности.

 

25. Танцующая пара


Отдых в городском парке.

Отдых в городском парке.

 

26. Женщина у Кремлевской стены


Суздальский кремль.

Суздальский кремль.

 

27. Торговля с грузовика


Продажа товаров в чистом поле.

Продажа товаров в чистом поле.

 

28. Горная дорога


Строительство Нурекской ГЭС в Таджикистане.

Строительство Нурекской ГЭС в Таджикистане.

 

29. Таджикская свадьба


Празднуется с весьма большим размахом.

Празднуется с весьма большим размахом.

 

30. Ульяновск


Старик у памятника молодому Ленину.

Старик у памятника молодому Ленину.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх