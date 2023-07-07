Несостоявшиеся финалы известнейших фильмов

Неожиданные повороты сюжета – это то, что не просто приковывает нас к экрану, а заставляет обдумывать фильм поле просмотра, обсуждать его с друзьями, пересматривать картину.



Все эти «Люк, я твой отец», » Я вижу мертвых людей» или «Лучший трюк дьявола…» стали классикой мирового кино, большинство таких клиффхэнгеров известны самому широкому зрителю.



Однако мы собрали для вас те неожиданные сценарные ходы, которым на экране не суждено было воплотиться. Где-то авторы посчитали сцену неуместной, в чем-то струсили, а порой просто побоялись излишне усложнить повествование. Какими были бы известные картины, пойди в них сюжет несколько иным путем?



«Чужой» (Alien, 1979)

«День сурка» (Groundhog Day, 1993)

«Залечь на дно в Брюгге» (In Bruges, 2007)

«Интерстеллар» (Interstellar, 2014)

«Бердмэн» (Birdman: or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2014)

«Звездные войны: Пробуждение силы» (Star Wars: Episode VII — The Force Awakens, 2015)