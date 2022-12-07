Какие традиции зороастрийцы соблюдают с древности до наших дней,а от каких вынуждены были отказаться

Истоки зороастризма

Главный символ зороастризма - фаравахар, солнце и фигура человека с крыльями. Источник: wikipedia.org

Некоторые важные черты вероисповедания зороастрийцев

Священнослужители в зороастризме. Справа - глиняная фигура III-II вв. до н.э.

Культ огня и другие традиции зороастрийцев

Храм огня в древнем иранском городе Йезде. Источник: wikipedia.org

Жрецы-священники в зороастризме закрывают лица уже много веков: так священный огонь защищают от загрязнения - дыханием и пр.