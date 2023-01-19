5 американских президентов – «неудачников»

Американская социологическая служба Gallup провела исследование: кого из бывших президентов жители США считают наименее успешными. В расчет конечно не брались все 45 президентов за всю историю Соединенных Штатов.







Анализ провели за последние 70 лет, точкой отсчета взяв завершение Второй Мировой Войны. Итак, представим 5 таких фамилий и коротко объясним, в чем тут дело, почему эти люди получили такие неутешительные оценки своей деятельности.





1) Ричард Никсон (1969-1974). Вице-президент в двух администрациях Эйзенхауера, опытный политик Республиканской партии, сенатор от Калифорнии и 37-й президент США. Иногда бывает так, что человек всю жизнь идет по восходящей, делает блестящую карьеру, но один неверный шаг – и все катится по наклонной. Таким событием для Никсона стал небезызвестный Уотергейтский скандал, когда президент вынужден был оставить добровольно свой пост, дабы избежать процедуры импичмента. Хотя в целом, за период его правления было сделано немало, особенно во внешней политике. Но Уотергейт перечеркнул все.





2) Джордж Буш-младший (2001-2009). На вторую позицию американцы поставили 43-го президента, бывшего губернатора Техаса и члена Республиканской партии. Очевидно, его непопулярность объясняется военными кампаниями в Афганистане и Ираке, которые вряд ли можно назвать успешными. Последствия урагана «Катрина» в 2005 г. и крупнейшая после «Великой депрессии» рецессия на закате пребывания Буша в Белом Доме – окончательно подорвали авторитет второго представителя династии Бушей на посту главы США.





3) Джимми Картер (1977-1981). Попал в этот рейтинг и представитель демократов, сенатор и губернатор от Джорджии, 39-й президент США. Он пришел к власти на волне Уотергейта и непопулярности предыдущей республиканской администрации Никсона-Форда. Но и сам не смог отличиться успешной деятельностью. Именно ему делают укор, что США не смогли предотвратить Исламскую революцию в Иране в 1979 г. Мало того, после этого американская дипломатическая миссия в этой стране попала в плен. Нерешительность президента по их освобождению, неудачная попытка после долгого промедления. Как результат – второй срок Картеру мог только явиться во сне.





4) Джеральд Форд (1974-1977). И снова Республиканская партия, и снова последствия скандала в Уотергейте. Вице-президент администрации Никсона, который не избирался, а был назначен Конгрессом после отставки своего предшественника Спиро Агню. Он стал 38-м президентом США после добровольного ухода Никсона. Но буквально сразу уничтожил свою репутацию, объявив авансом амнистию Ричарду Никсону, которому угрожало уголовное преследование. После такого шага наивно было рассчитывать на то, чтобы стать по настоящему избранным президентом, чего и не случилось на выборах 1976 г. Но о Картере мы уже вспомнили.





5) Барак Обама (2009-2017). Вот так бывает в жизни. Ты молодой успешный политик, твое президентство не омрачено войнами, ты активно используешь соц. сети и имеешь вроде бы положительный имидж. А тебя записывают в неудачники. Почему? Сенатор от штата Иллинойс, 44-й президент США. Конечно у Дональда Трампа еще все впереди и, если верить социологии, его рейтинг падает куда сильнее. Но пока его трогать не будем. По всей видимости, американцы поставили под сомнение лидерские качества Обамы. Конечно хорошо, когда страна не воюет и меньше гибнут люди. Но в быстро меняющемся мире, порой, нужно принимать оперативные, даже жесткие решения. В этом плане Обама контрастирует с образом Трампа. Хотя прошло еще мало времени, История еще расставит по надлежащим местам своих действующих лиц.



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