Как выглядели античные скульптуры в древности, и как исчез их цвет

Сложно представить, что они были цветными /Фото:flectone.ru

Скульптурам придавали иной смысл /Фото:psiheya-market.ru

Раскопки древностей /Фото:flectone.ru

Иоганн Винкельман/Фото:art.wikisort.org

Исследование скульптуры /Фото:carposting.ru

Невероятные открытия /Фото:happy-laser.ru

Оригинал и реконструкция в цвете /Фото:dzen.ru

Это были бы совсем друге лица /Фото:gmorder.livejournal.com

Выставка Боги в цвете /Фото:tanjand.livejournal.com

Такая реконструкция требует множества этапов /Фото:diana.net.ru